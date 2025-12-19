Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.0 комментариев
Путин предложил генсеку НАТО почитать Стратегию нацбезопасности США
Президент России Владимир Путин предложил генсеку НАТО Марку Рютте ознакомиться со стратегией нацбезопасности США, отметив некорректные заявления о якобы планах России напасть на Европу.
Путин заявил, что лидер главной страны НАТО – США – не считает Россию своим противником и врагом. «Я знаю господина Рютте как очень умного человека, но удивлен, что он несет по поводу войны с Россией», – отметил российский президент.
Путин также подчеркнул, что отдельные европейские лидеры ведут себя агрессивно и не слишком профессионально. Он обратил внимание, что его не удивляет конфликт между европейскими политическими элитами и президентом США Дональдом Трампом.
По словам президента, Европа, в отличие от России, вмешивалась в избирательный процесс в США открыто и заметно.
Путин добавил, что никакого вмешательства России в американские выборы не было. Он уверен, что сейчас Европа ждет изменения политической ситуации в США, пытаясь повлиять на внутренние процессы в Вашингтоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Гостином дворе проходит совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина под названием «Итоги года».
Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что новая стратегия национальной безопасности США обязательно скажется на процессе расширения НАТО.
В Соединенных Штатах заявили о радикальных изменениях в обеспечении национальной безопасности, что напрямую касается союзников Вашингтона в Европе и их противостояния с Россией.