Верховный суд сообщил о понимании Долиной последствий продажи квартиры

Tекст: Дарья Григоренко

В определении суда говорится, что «заблуждение Долиной Л. А. относительно мотивов», а также её расчет на последующую отмену сделки не могут быть основанием для признания договора купли-продажи недействительным, передает ТАСС.

Суд отметил, что из протоколов допроса и искового заявления прямо следует – Долина осознанно совершила именно ту сделку купли-продажи, которую позже пыталась оспорить. Даже если она считала, что сделка в будущем будет отменена и квартира возвращена, это не отменяет юридических последствий перехода права собственности.

Верховный суд подчеркнул, что Долина, как опытный индивидуальный предприниматель, неоднократно заключала договоры и должна была понимать правовые последствия подобных сделок. Также суд обязал оценить, проявила ли артистка должную осмотрительность при подписании документов.

В заключении суд напомнил, что дееспособные граждане сами несут ответственность за свои действия, опираясь на нормы закона. Таким образом, сделка остаётся действительной, а притязания Долиной на возврат собственности не удовлетворены.

В четверг Международное агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной 3 млн 146 тыс. рублей, что составляет две трети от уплаченной ею комиссии за продажу квартиры в московском районе Хамовники.

Ранее Верховный суд отложил решение о выселении семьи Долиной из-за внучки артистки.

Верховный суд признал право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Прокурор просил обязать певицу выплатить Лурье 112 млн рублей.