«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.0 комментариев
Wella подала четыре заявки на товарные знаки в России
Производитель профессиональной косметики Wella, ранее покинувший российский рынок, подал четыре заявки на регистрацию товарных знаков в России.
Отмечается, что три из них касаются бренда Wella, еще одна – Illumina Color. Заявки поступили в Роспатент 18 февраля 2026 года и были поданы из Швейцарии, передает ТАСС.
По информации из базы ведомства, заявки касаются класса № 3 Международной классификации товаров и услуг. В этот класс входят препараты для ухода за волосами, их укладки и окрашивания, а также краски для волос.
Wella была одним из ведущих поставщиков профессиональной косметики для российских салонов красоты до 2022 года. Тогда компания прекратила поставки на фоне решения крупных мировых брендов о приостановке деятельности на российском рынке.
Ранее модный дом Chanel оформил три товарных знака в России, включая название бренда, линию парфюма и дизайн фирменной коробки, с правом использования до 2035 года.