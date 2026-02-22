Wella подала четыре заявки на товарные знаки в России

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что три из них касаются бренда Wella, еще одна – Illumina Color. Заявки поступили в Роспатент 18 февраля 2026 года и были поданы из Швейцарии, передает ТАСС.

По информации из базы ведомства, заявки касаются класса № 3 Международной классификации товаров и услуг. В этот класс входят препараты для ухода за волосами, их укладки и окрашивания, а также краски для волос.

Wella была одним из ведущих поставщиков профессиональной косметики для российских салонов красоты до 2022 года. Тогда компания прекратила поставки на фоне решения крупных мировых брендов о приостановке деятельности на российском рынке.

Ранее модный дом Chanel оформил три товарных знака в России, включая название бренда, линию парфюма и дизайн фирменной коробки, с правом использования до 2035 года.