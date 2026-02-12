Бренд Chanel зарегистрировал новые товарные знаки в России

Модный дом Chanel зарегистрировал три товарных знака в России до 2035 года

Tекст: Мария Иванова

Модный дом Chanel зарегистрировал три новых товарных знака в России, сообщает РИА «Новости».

Соответствующие заявки были поданы компанией в январе, мае и июне прошлого года, а в феврале 2024 года Роспатент одобрил их регистрацию сроком до 2035 года.

В числе новых товарных знаков – «Шанель», «Les eaux de Chanel», а также изображение фирменной коробки для парфюма. Заявителем выступила швейцарская компания «Шанель САРЛ».

Теперь эти товарные знаки могут официально использоваться на территории России для продажи парфюмерии, средств для макияжа, кремов, а также для предоставления услуг в салонах красоты.

Напомним, что в марте 2022 года Chanel, как и другие французские бренды Louis Vuitton и Hermes, временно закрыли свои бутики в России.

