Apple зарегистрировала товарный знак в России

Apple зарегистрировала товарный знак DockKit в России

Tекст: Мария Иванова

Американская компания Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, передает РИА «Новости».

Как указано в материалах Роспатента, заявку на регистрацию компания подала в июне 2025 года, а окончательное решение о регистрации принято в феврале 2026 года.

Новый бренд предназначен для предоставления наборов разработчика, которые позволят создавать различные программы и приложения на территории России. Речь идет о технологических решениях, которые могут быть востребованы среди российских IT-специалистов и компаний.

Apple, основанная в 1976 году, известна производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов, а также программного обеспечения и аудиоплееров. Регистрация DockKit свидетельствует о планах корпорации расширять свое присутствие на российском рынке разработки.

