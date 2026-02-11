Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Apple зарегистрировала товарный знак в России
Apple зарегистрировала товарный знак DockKit в России
Американская компания Apple получила регистрацию товарного знака Apple DockKit в России, чтобы предлагать местным разработчикам специальные наборы для создания программ и приложений.
Американская компания Apple зарегистрировала в России товарный знак Apple DockKit, передает РИА «Новости».
Как указано в материалах Роспатента, заявку на регистрацию компания подала в июне 2025 года, а окончательное решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Новый бренд предназначен для предоставления наборов разработчика, которые позволят создавать различные программы и приложения на территории России. Речь идет о технологических решениях, которые могут быть востребованы среди российских IT-специалистов и компаний.
Apple, основанная в 1976 году, известна производством персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, умных часов, а также программного обеспечения и аудиоплееров. Регистрация DockKit свидетельствует о планах корпорации расширять свое присутствие на российском рынке разработки.
Напомним, накануне компания McDonald's зарегистрировала свой товарный знак в России.
Ранее Microsoft зарегистрировала товарные знаки PowerPoint и Dishonored в России.
Между тем компания LG заявила о сохранении бренда и бизнеса на российском рынке.