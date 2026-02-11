Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.5 комментариев
Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
В результате серии атак украинских дронов в разных районах Белгородской области пострадали четыре человека и повреждены десятки автомобилей и объектов, сообщили местные власти.
Производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Трое мужчин получили ранения: двое – осколочные ранения живота и лица, у третьего диагностирована баротравма, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
Пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода для обследования. На территории предприятия повреждены гараж и три автомобиля.
А в хуторе Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал транспортное средство. Медики оказали мужчине с осколочными ранениями головы помощь на месте, он отказался от госпитализации.
В самом Белгороде беспилотник сдетонировал у многоквартирного дома и коммерческого объекта, повреждено остекление, пострадали 10 автомобилей.
В селе Таврово Белгородского округа дрон повредил помещение коммерческого объекта и шесть автомобилей. В Никольском атакой дрона повреждены стекла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом, были повреждены его кровля и фасад, а также припаркованные автомобили.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ атаковали 15 сел и городов Белгородской области с помощью дронов, три человека были ранены.
В тот же день водитель грузовика погиб в результате атаки дрона в Шебекинском округе. До этого еще один мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дрона 6 февраля.