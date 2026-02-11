Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Tекст: Тимур Шайдуллин

Производственное предприятие в селе Головино Белгородского округа подверглось атаке беспилотника ВСУ. Трое мужчин получили ранения: двое – осколочные ранения живота и лица, у третьего диагностирована баротравма, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Пострадавших доставили в горбольницу №2 Белгорода для обследования. На территории предприятия повреждены гараж и три автомобиля.

А в хуторе Ржавец Шебекинского округа FPV-дрон атаковал транспортное средство. Медики оказали мужчине с осколочными ранениями головы помощь на месте, он отказался от госпитализации.

В самом Белгороде беспилотник сдетонировал у многоквартирного дома и коммерческого объекта, повреждено остекление, пострадали 10 автомобилей.

В селе Таврово Белгородского округа дрон повредил помещение коммерческого объекта и шесть автомобилей. В Никольском атакой дрона повреждены стекла, дверь и фары автобуса. В селе Стрелецкое беспилотник атаковал многоквартирный дом, были повреждены его кровля и фасад, а также припаркованные автомобили.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ атаковали 15 сел и городов Белгородской области с помощью дронов, три человека были ранены.

В тот же день водитель грузовика погиб в результате атаки дрона в Шебекинском округе. До этого еще один мирный житель погиб в Белгородской области при атаке дрона 6 февраля.



