Водитель грузовика погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области
В результате атаки FPV-дрона на грузовик в селе Нижнее Березово-Второе Белгородской области погиб мирный житель, а транспортное средство получило повреждения.
Водитель грузовика погиб в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в Шебекинском округе Белгородской области, . Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что инцидент произошёл в селе Нижнее Берёзово-Второе, где FPV-дрон атаковал автомобиль «Газель».
По словам главы региона, «при очередной атаке ВСУ погиб мирный житель. От полученных ранений водитель скончался на месте».
Гладков также сообщил, что транспортное средство получило повреждения в результате удара. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 6 февраля в Белгородской области при атаке дрона погиб мирный житель. А 5 февраля в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа в результате удара беспилотника по автомобилю погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы.
До этого жертвы от атак ВСУ в регионе случились 2 февраля. Тогда в Старом Осколе двое человек погибли при атаке украинского беспилотника на частный дом.