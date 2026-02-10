Российский двигатель ВК-800СП подготовили к установке на самолет УТС-800

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщает ТАСС, представитель АО «УЗГА» на международной выставке World Defense Show – 2026 в Эр-Рияде объявил о завершении подготовки двигателя ВК-800СП для установки на самолет УТС-800. Сейчас идут пусконаладочные работы для первого вылета воздушного судна с новым отечественным агрегатом.

В организации подчеркнули, что проект ВК-800СП стартовал в 2020 году и ориентирован на перспективные направления малой и региональной авиации. Двигатель выпускается в трех модификациях: ВК-800СП, ВК-800С1 и ВК-800СМ, каждая из которых предназначена для определенного типа самолетов. Мощность моделей составляет от 807 до 877 л. с.

Модель ВК-800СМ будет использоваться на легком многоцелевом ЛМС-901 «Байкал», а ВК-800С1 – на российско-белорусском региональном ЛМС-192 «Освей». В УЗГА также уточнили, что завершается ключевой этап наземных испытаний: 95% тестов в термобарокамерах Центрального института авиационного моторостроения уже выполнены успешно.

Следующий этап – сертификационные летные испытания, в рамках которых для каждой модификации предстоит провести по одиннадцать полетов. В организации отмечают важность внедрения отечественного двигателя для развития малой авиации, транспортной доступности регионов и обеспечения технологического суверенитета. Производство в России позволит гарантировать стабильность поставок и высокий уровень безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России проводятся межведомственные испытания пилотажно-навигационного комплекса для первого турбовинтового учебно-тренировочного самолета УТС-800.

Новый турбовинтовой двигатель ВК-800, предназначенный для четырех типов самолетов, начал испытания и уже совершил первый полет в составе ЛМС «Байкал».

Система катапультирования учебно-тренировочного самолета УТС-800 завершила тестовый этап.