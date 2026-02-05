Двигатель ВК-800 прошел первые испытания для четырех самолетов

УЗГА: Двигатель ВК-800 начал испытания для «Байкала», УТС-800, «Освея» и АЛ-410

Tекст: Мария Иванова

Российский турбовинтовой двигатель ВК-800, разработанный Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), предназначен для четырёх типов самолетов, передает РИА «Новости».

В частности, речь идет о легком многоцелевом пассажирском ЛМС «Байкал» на девять человек, учебно-тренировочном УТС-800 для подготовки военных лётчиков, российско-белорусском пассажирском самолете «Освей» на 19 мест, а также чешском АЛ-410, где планируется ремоторизация воздушного судна.

Двигатель ВК-800 впервые представлен широкой публике на выставке «Дронтех» в Москве.

Представитель УЗГА сообщил: «В составе самолета »Байкал« двигатель ВК-800 совершил первый полёт в декабре 2025 года». До этого двигатель проходил испытания на летающей лаборатории.

Мощность двигателя варьируется в зависимости от модификации – от 807 лошадиных сил для легких пассажирских самолетов до 877 для учебно-тренировочного УТС-800. Испытания ВК-800 на данный момент идут на летающей лаборатории Як-40 ЛЛ, а также на ЛМС «Байкал». Уже в 2026 году ожидается начало испытаний на УТС-800.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года самолет «Байкал» совершил первый полет с отечественным двигателем ВК-800.

Авиаэксперт Роман Гусаров отметил важность использования российских двигателей для повышения независимости авиационной отрасли.