    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России
    Укрепление позиций русского языка названо стратегической задачей
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США
    Эксперт назвал достоинства электромотоцикла Aurus Merlon
    Стартовал Год единства народов России
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    Во Франции сообщили о длительной подготовке Макрона к звонку Путину
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине
    Директор МАГАТЭ назвал заливку бетона на АЭС «Пакш-2» историческим событием
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    5 февраля 2026, 12:39 • Новости дня

    Песков заявил о продолжении переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    В Абу-Даби продолжаются консультации между представителями России, США и Украины, при этом окончательные итоги обсуждений пока подводить рано, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, консультации между представителями России, США и Украины в Абу-Даби продолжаются, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что обсуждение между сторонами еще не завершилось, и делать выводы о результатах консультаций преждевременно.

    По словам Пескова, российская делегация поддерживает постоянную связь с президентом Владимиром Путиным и оперативно информирует его о ходе консультаций в Абу-Даби.

    Ранее в четверг в Абу-Даби начался второй день переговоров.

    Источник сообщил, что экономические вопросы, механизм прекращения огня и территориальный аспект стали основными темами трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине. Дмитриев также заявил о попытках вмешательства со стороны ряда западных стран.

    4 февраля 2026, 22:41 • Новости дня
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети кадр из «Игры престолов», прокомментировав фразой «Зима близко» завершение действия ДСНВ между Россией и США.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал завершение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях между Россией и США, опубликовав в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что впервые с 1972 года у России и США отсутствует соглашение, ограничивающее стратегические ядерные силы, напомнив о таких договорах, как SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT и New START.

    Согласно информации, срок действия ДСНВ (СНВ-3) истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что страна готова соблюдать ограничения договора еще год после его завершения. Однако, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ответа от США на это предложение Москва пока не получила.

    В Кремле неоднократно подчеркивали, что завершение ДСНВ негативно отразится на международной стратегической безопасности.

    Ранее МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности.

    5 февраля 2026, 10:56 • Новости дня
    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной

    Дмитриев заявил о прогрессе по мирному соглашению с Украиной
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие положительных изменений в переговорах по мирному соглашению по Украине, несмотря на попытки вмешательства со стороны ряда западных стран.

    Дмитриев сообщил о наличии прогресса и позитивного движения вперед в процессе переговоров по мирному соглашению между Россией и Украиной.

    По его словам, разжигатели войны из Европы и Британии активно пытаются вмешаться и помешать этому процессу, передает ТАСС.

    «Но помешать невозможно, я полагаю», – отметил Дмитриев.

    Также Дмитриев рассказал о положительных результатах переговоров в Абу-Даби по восстановлению экономического сотрудничества между Россией и США. По его словам, активная работа ведется совместно с администрацией президента Трампа, включая встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству. Дмитриев отметил, что эти переговоры проходят конструктивно и позитивно.

    Ранее Кирилл Дмитриев провел продуктивные встречи в Майами по мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Затем Кирилл Дмитриев вылетел в Абу-Даби для участия в трехсторонней встрече России, США и Украины.

    В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    5 февраля 2026, 10:01 • Новости дня
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    Лавров указал на противоречия в заявлениях и действиях США в отношении России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом расходятся с заявлениями Вашингтона о сотрудничестве с Россией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров во отметил, что определенные действия США не соответствуют их заявлениям о перспективах экономического сотрудничества с Россией, передает RT.

    Он напомнил о принятом Вашингтоном документе по Кубе, где вводится чрезвычайное положение из-за угрозы интересам США в Карибском бассейне, в том числе в связи с «враждебной и злонамеренной политикой России».

    «Как-то насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества не очень это все вяжется», – заявил министр.

    Лавров добавил, что США запрещают другим странам покупать российские нефть и газ, подчеркивая, что американская нефть и сжиженный природный газ должны заменить российские энергоресурсы.

    Он также обратил внимание на то, что такие шаги Вашингтона противоречат заявлениям об открытости для диалога и экономического взаимодействия с Москвой.

    Вашингтон рассматривает возможность полной морской изоляции Кубы для прекращения импорта энергоносителей.

    МИД России выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы.

    4 февраля 2026, 22:35 • Новости дня
    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон

    Военный эксперт Козюлин: США «заполоскали» продление ДСНВ

    Военный эксперт: Заявление МИД по ДСНВ должно обеспокоить Вашингтон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Пока в США возникали идеи по поводу подключения к переговорам по ДСНВ Китая и включения новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. По его мнению, Россия даст понять, что продление документа или подписание его новой версии было в интересах американцев. В среду МИД России заявил, что стороны по ДСНВ, который прекращает свое действие в четверг, больше не связаны какими-либо обязательствами.

    «Если до последнего момента Россия старалась не отклоняться от обязательств по ДСНВ в части прозрачности и количественных ограничений, то теперь Москва не считает нужным выполнять их и в целом заявляет о готовности действовать, что называется, «по ситуации», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    По мнению собеседника, после истечения договора Россия «вряд ли редко изменит принципы сдерживания». «Но мы будем более скрытны в плане обнародования количественных данных о нашем потенциале. Извещать о тестовых пусках Россия также не будет. То есть мы даем понять, что продление документа или подписание его новой версии также было в интересах американцев. Заявление МИД России – это сигнал, что Вашингтону надо побеспокоиться по этому поводу», – добавил спикер.

    По мнению Козюлина, в Белом доме все еще есть здравомыслящие люди, которые понимают важность подобных договоров, поскольку их содержание «касается интересов каждого на планете». Соответственно, собеседник выразил осторожный оптимизм в отношении начала новых переговоров в будущем.

    «Обсуждения велись, но в свете того, что в США менялась администрация, какие-то специалисты уходили, а в Госдепе возникали завиральные идеи по поводу подключения к переговорам Китая и включения в договор новых видов вооружений, то простую вещь – продление документа – заполоскали каким-то новыми условиями», – добавил Козюлин.

    Ранее в России заявили, что Москва после истечения срока ДСНВ не считает стороны договора связанными какими-либо обязательствами и симметричными декларациями. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте МИД. В заявлении также отмечается, что РФ сохраняет за собой право выбора дальнейших шагов.

    «Российская Федерация намерена действовать ответственно и взвешенно, выстраивая свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере», – говорится в сообщении. Также МИД подчеркивает, что Москва готова к «решительным военно-техническим контрмерам» в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности.

    «На перспективу наша страна остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия», – акцентируют в дипведомстве.

    Напомним, договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой на десять лет с возможностью продления еще на пять лет. Таким образом, срок действия документа изначально истекал в 2021 году. Действовавшая тогда администрация Дональда Трампа отказалась от пролонгации договора, сославшись на то, что данная «сделка» является «плохой» для США.

    «Соглашение покрывает 90% американских арсеналов и в то же время 40% российских», – поясняли тогда в Белом доме. Тем не менее уже во время президентства Джо Байдена главы двух стран приняли решение о продлении срока действия ДСНВ, передавало агентство ТАСС. Соответственно, срок действия документа должен был завершиться 5 февраля.

    Несмотря на это, Москва еще в сентябре прошлого года предлагала Вашингтону продолжить придерживаться центральных количественных ограничений, предусматриваемых договором. В экспертном сообществе эту инициативу назвали «джентльменской», однако четкого ответа от Белого дома до сих пор не последовало.

    4 февраля 2026, 21:36 • Новости дня
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    МИД: Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора и вольны в выборе своих последующих шагов, говорится в заявлении МИД России в связи с окончанием действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

    В сообщении МИД говорится, что 5 февраля 2026 года истекает срок действия российско-американского Договора ДСНВ, подписанного 8 апреля 2010 года, вступившего в силу 5 февраля 2011 года и продленного на пять лет в феврале 2021 года. В ведомстве также напомнили, что «в феврале 2023 года действие ДСНВ было приостановлено Российской Федерацией на фоне неудовлетворительного состояния дел с реализацией отдельных аспектов Договора, а также ввиду абсолютно неприемлемых действий США вразрез с основополагающими для данного соглашения принципами и пониманиями, зафиксированными в его преамбуле».

    МИД подчеркивает, что меры России носили вынужденный характер и были реакцией «российской стороны на крайне враждебную политику администрации Дж.Байдена, повлекшую коренное изменение обстоятельств в области безопасности, а также на ряд нелегитимных шагов Вашингтона в контексте конкретных положений ДСНВ».

    Особое внимание в заявлении уделено действиям США в сфере противоракетной обороны: «Среди ключевых негативных факторов следует выделить дестабилизирующие действия США в области противоракетной обороны вопреки закреплённой в ДСНВ неразрывной взаимосвязи стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. Это противоречило целям Договора в части поддержания баланса сил, оказывало значительное давление на его жизнеспособность и создавало основания для компенсирующих мер с российской стороны вне сферы охвата ДСНВ в целях поддержания стратегического равновесия».

    В ведомстве напомнили, что президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года выдвинул инициативу о «взятии на себя сторонами по ДСНВ добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в Договор «потолков» на уровне соответствующих вооружений как минимум в течение одного года после прекращения существования указанного соглашения».

    При этом реакции США на российскую инициативу «так и не была получена», а публичные комментарии с американской стороны «не дают никаких оснований сделать вывод о готовности Вашингтона следовать порядку действий в сфере СНВ, предложенному Российской Федерацией». В МИД подчеркнули, что «подобный подход представляется ошибочным и вызывает сожаление».

    «В сложившихся обстоятельствах исходим из того, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и симметричными декларациями в контексте Договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане вольны в выборе своих последующих шагов», – подчеркивается в заявлении МИД.

    Российская Федерация, говорится в сообщении, после окончания срока действия договора «неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности». Одновременно страна остается открытой к дипломатическим решениям для стабилизации стратегической обстановки, если будут созданы «надлежащие условия для подобного взаимодействия».

    МИД отметил, что «ДСНВ в целом выполнял свои основные функции», помогая сдерживать гонку вооружений и обеспечивать предсказуемость в сфере СНВ.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее заявил о готовности России к окончанию действия ДСНВ.

    В сентябре президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об угрозе глобальной безопасности после окончания ДСНВ.

    4 февраля 2026, 18:36 • Новости дня
    Петербуржца арестовали на 10 суток за украинский трезубец на шапке

    Tекст: Денис Тельманов

    Мужчину задержали в петербургском метро после публикации фото с украинским трезубцем на шапке, суд вынес ему административный арест.

    Жителя Петербурга арестовали на 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной символики, передает объединенная пресс-служба городских судов. История началась 29 января, когда правоохранители обнаружили в социальных сетях фотографию мужчины в худи цветов флага США и шапке с эмблемой в виде трезубца. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД расценили это как нарушение закона.

    Мужчину задержали в метро, а на суде он вину не признал. Он заявил: «Я не знал о запрете этого символа, купил шапку, чтобы подчеркнуть этнические корни, и никогда не занимался пропагандой».

    Несмотря на аргументы защиты, суд поддержал позицию силовиков и назначил десять суток административного ареста. По решению суда шапка была конфискована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, студента в Чернушке арестовали за антивоенные надписи и поддержку ВСУ и Русского добровольческого корпуса.

    Жителя Волгоградской области взяли под стражу после размещения двенадцати изображений с украинской символикой на жилых домах.

    Москвича отправили под арест на десять суток за футболку с проукраинской символикой.

    5 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    Зеленский в эфире французского ТВ назвал цифры потерь ВСУ
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского Владимир Зеленский заявил, что на поле боя погибло около 55 тыс. украинских солдат с начала российской спецоперации в феврале 2022 года, заявил о в программе «20 часов» на канале France 2.

    В конце интервью Зеленского спросили о количестве жертв на украинской стороне фронта. После того, как с февраля 2025 года погибло более 46 тыс. украинских военнослужащих и 380 тыс. получили ранения, глава киевского режима довел число погибших до 55 тыс., пишет Le Monde.

    «На Украине, официально, на поле боя число погибших солдат, будь то кадровые или мобилизованные, составляет 55 тыс.», – сказал он, добавив, что «ещё велик процент людей, которых на Украине считают пропавшими без вести».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что потери ВСУ только за январь 2026 года в зоне спецоперации превысили 38,5 тыс. убитыми и ранеными. Полтавская область стала лидером по числу погибших в рядах ВСУ.

    4 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян

    Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за погоду

    Кличко пожаловался на неблагодарных ему киевлян
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что киевляне ругают его за непогоду, но не выражают благодарности, когда в городе стоит хорошая погода.

    Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на отношение жителей города, передает РИА «Новости». По его словам, когда в столице плохая погода, такие как снег, дождь или сильный ветер, его критикуют. Однако в ясные дни, по словам Кличко, никто ему не выражает благодарность.

    «Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя продолжительность подачи электроэнергии для жителей Киева снизилась на три часа. Более 1100 многоэтажных домов остаются без отопления, при этом Дарницкий и Днепровский районы пострадали сильнее других. Мэр Виталий Кличко заявил о вероятности повторения масштабного отключения света и порекомендовал горожанам заранее запастись продуктами и медикаментами.

    4 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters сообщило о визите дипломатического советника Макрона в Москву

    Reuters: Дипломатический советник Макрона посетил Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленный французский дипломат находился на этой неделе в Москве для проведения переговоров с российскими официальными лицами, сообщили западные СМИ.

    Дипломатический советник французского президента Эммануэль Бонн встречался с официальными лицами в Кремле, передаёт Reuters со ссылкой на информаторов, близких к переговорам. По их данным, Бонн провел переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Целью был диалог по ключевым вопросам, прежде всего по Украине.

    В окружении французского президента Эммануэля Макрона ушли от прямого ответа о факте визита дипломата в Москву. «Обсуждения ведутся на техническом уровне в условиях полной прозрачности, в контакте с президентом [Украины Владимиром] Зеленским и основными европейскими коллегами», – ответили в администрации президента Франции.

    В декабре Макрон заявил, что европейцам придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если последние усилия США по посредничеству в заключении мирного соглашения с Украиной потерпят крах.

    Во вторник Макрон сообщил журналистам, что предпринимаются усилия по возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. «Это готовится, и поэтому ведутся обсуждения на техническом уровне. Важно, чтобы европейцы восстановили свои собственные каналы обсуждения», – подчеркнул Макрон.

    Как писала ране газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал заявления Макрона о готовности связаться с Путиным работой на публику. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия и Франция поддерживают рабочие контакты, однако обсуждать что-то значительное в рамках этих взаимодействий на данный момент не приходится.

    5 февраля 2026, 10:14 • Новости дня
    Финляндия попросила США не упоминать пятую статью НАТО в гарантиях Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финское руководство просит американских коллег воздержаться от приравнивания гарантий безопасности для Украины к статье 5 натовского устава, которая предусматривает коллективную оборону в случае атаки на одного из членов, пишут СМИ.

    Такая риторика может подорвать пункт о взаимной обороне, лежащий в основе Североатлантического альянса, считает финская сторона, пишет Politico.

    Финская сторона опасается, что подобные формулировки размоют границы ответственности блока.

    Финский министр иностранных дел Элина Валтонен на встрече с конгрессменами США подчеркнула необходимость создания «стены» между НАТО и обязательствами перед Украиной.

    Она также предостерегла от заключения «слабого» мирного соглашения, которое помешало бы Киеву защищаться. Глава ведомства также назвала Россию «долгосрочной стратегической угрозой».

    Неназванный финский чиновник пояснил позицию Хельсинки относительно поддержки Киева.

    «Цель Финляндии – обеспечить, чтобы Украина получила максимально возможные меры безопасности и гарантии в поддержку устойчивого и прочного мира», – сказал собеседник.

    Финляндия стала членом НАТО после начала спецоперации на Украине, протяженность общей границы этой страны с Россией составляет порядка 1,3 тыс. километров.

    Эксперты отмечают, что использование терминологии альянса вне его рамок может дать политические козыри оппозиции и спровоцировать Москву на проверку надежности западных гарантий.

    Ранее сообщалось, что британские морские пехотинцы в Норвегии участвовали в учениях с отработкой сценариев по статье 5 Устава НАТО в случае конфликта с Россией.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров указывал, что западные страны готовятся к большой войне в Европе.

    4 февраля 2026, 16:05 • Новости дня
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    На Украине предложили разрешить браки с 14 лет
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти предложили разрешить заключать браки с 14 лет в случаях беременности или рождения ребенка.

    Соответствующий проект Гражданского кодекса опубликован на сайте Верховной рады, передает RT. В статье 1478 документа говорится, что суд может разрешить регистрацию брака с 14 лет, если девушка беременна или уже стала матерью. Сейчас в подобных случаях минимальный возраст составляет 16 лет.

    Каждое дело о заключении брака будет рассматриваться индивидуально, а мнение родителей учтут, но оно не станет решающим фактором. Законопроект также предусматривает упрощение оформления фактического сожительства и развода по взаимному согласию через нотариуса.

    Разработку проекта курировал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В числе причин внесения изменений в законодательство названа «десоветизация» правовых норм.

    В 2023 году на Украине предложили легализовать однополые «партнерства» военных.

    5 февраля 2026, 10:24 • Новости дня
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    В TWZ раскрыли перспективу получения Киевом ракет Meteor класса «воздух-воздух»
    @ Carlos Garcia Granthon/ZUMA Press Wire/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим желает заполучить европейские дальнобойные боеприпасы класса «воздух-воздух» для противостояния российской авиации, однако их поставка жестко привязана к передаче шведских самолетов, пишут американские СМИ.

    Представитель шведского концерна Saab на авиасалоне в Сингапуре заявил о переговорах по трансферу вооружений, пишет The War Zone.

    Поставка данных средств поражения рассматривается как естественное дополнение к возможной передаче самолетов.

    «Ракета Meteor стала бы естественным наполнением пакета вооружения для любого пользователя Gripen, обсуждения ведутся с несколькими странами-экспортерами, включая Украину», – заявил операционный советник Saab Юсси Халметоя.

    Европейские боеприпасы оснащены прямоточным воздушно-реактивным двигателем и способны поражать цели на расстоянии около 209 километров. Это вооружение необходимо ВСУ для попытки противостояния российским ракетам Р-37М, дальность которых достигает 200 километров.

    На данный момент украинская авиация использует американские AMRAAM с радиусом действия около 74 километров, что значительно уступает российским аналогам.

    Однако использование Meteor возможно только при наличии носителей типа шведских Gripen или французских Dassault Rafale. Стокгольм ранее заявлял, что производство новых машин займет около трех лет, хотя теоретически возможен вариант передачи подержанных истребителей.

    В декабре прошлого года над украинской территорией заметили российский беспилотник «Герань», оснащенный вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    В декабре 2024 года в Киеве произошел пожар в районе военного завода «Артем». Предприятие известно тем, что производит авиационные ракеты класса «воздух – воздух» и оборудование для авиационной техники.

    5 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    360kuai: Путин мгновенно отреагировал на нефтяной ультиматум Трампа Китаю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия в лице ее президента Владимира Путина оперативно ответила на попытки США заставить КНР надавить с помощью санкций, пишут китайские СМИ.

    Президент Владимир Путин поддержал Китай после угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции, передает «Газета.Ru» со ссылкой на 360kuai.

    Глава Белого дома, по данным портала, позвонил в Пекин с требованием немедленно прекратить закупки нефти у России и Ирана. Взамен американская сторона настояла на заключении масштабного соглашения с Венесуэлой. В случае отказа выполнить этот ультиматум Вашингтон пообещал ввести против КНР карательные пошлины для обрушения нефтяных котировок.

    Реакция Москвы оказалась молниеносной: в КНР с визитом прибыл секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Эта поездка продемонстрировала, что попытки США усилить давление на партнеров не сработали.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. До этого президент России Владимир Путин и глава Китая провели видеоконференцию.

    4 февраля 2026, 14:41 • Новости дня
    МИД назвал войска «коалиции желающих» на Украине законной военной целью России

    Захарова: Войска «коалиции желающих» на Украине станут законной военной целью России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Размещение войск так называемой коалиции желающих на Украине будет расцениваться Россией как угроза национальной безопасности и сделает эти формирования законными военными целями, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, для Москвы абсолютно неприемлемо размещение иностранных войск на украинской территории, в том числе после возможного заключения мирного соглашения, передает РИА «Новости».

    «Для нас это категорически неприемлемо (размещение войск коалиции желающих). Россия неоднократно заявляла, что размещение войск западных стран на территории Украины под каким бы то ни было флагом будет представлять угрозу нашей безопасности. Эти войска будут рассматриваться нами в качестве законной военной цели», – заявила Захарова в ходе брифинга.

    Ранее Захарова подчеркнула, что планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией.

    5 февраля 2026, 12:09 • Новости дня
    ВСУ столкнулись со сбоями работы терминалов Starlink

    Советник министра обороны Украины Бескрестнов сообщил о проблемах в работе Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Часть подразделений вооружённых сил Украины столкнулась с перебоями в работе терминалов Starlink, сообщил советник министра обороны страны Сергей Бескрестнов.

    Бескрестнов сообщил, что проблемы возникли у тех военных, которые не внесли свои частные терминалы в так называемый «белый список», передает ТАСС.

    «В наших войсках выяснили, что были проблемы у тех, кто не подал оперативно списки на частные терминалы Starlink. Процесс обработки продолжается», – отметил Бескрестнов.

    В понедельник власти Украины утвердили механизм проверки терминалов Starlink, чтобы ограничить несанкционированное подключение к спутниковой связи на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине ввели ограничения на использование сети Starlink. Вооруженные силы Украины заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

