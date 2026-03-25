  Tasnim: Иран пригрозил закрытием Баб-эль-Мандебского пролива
    Украина втянула в конфликт с Россией небо НАТО
    Патрушев: Торговые суда получили защиту российских мобильных огневых групп
    В Нидерландах нашли возможные останки мушкетера д’Артаньяна
    Россияне начали массово отменять туры в ОАЭ
    «Росатом» объявил об эвакуации 163 сотрудников АЭС «Бушер»
    Ушаков опроверг наличие соглашения по урегулированию на Украине
    Путин пригласил генсека КП Вьетнама То Лама посетить Россию
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Иранские военные ракетами по авианосцу США заставили его изменить курс
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    2 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    5 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    14 комментариев
    25 марта 2026, 21:30 • Новости дня

    Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

    Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» уникальными вооружениями

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    25 марта 2026, 19:30 • Видео
    Иран потребовал от США невозможного

    В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    25 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине

    Замглавы МИД Галузин: Трехсторонние переговоры по Украине поставлены на паузу

    В МИД подтвердили паузу в трехсторонних переговорах по Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин воздержался от прогнозов относительно будущего трехсторонних переговоров по вопросу Украины.

    Он подчеркнул, что встречи находятся в состоянии паузы, передает ТАСС.

    «Пауза, вот вам и стадия. Я не готов ничего сказать, кроме того, что уже сказал (пресс-секретарь президента РФ) Дмитрий Сергеевич Песков. Я не хочу делать никаких прогнозов, чтобы потом не объяснять, почему они не сбылись», – заявил Галузин журналистам.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    В субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    23 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал ложью сообщения о переговорах России и США по разведданным

    Песков назвал ложью статью Politico о сговоре с США по разведданным Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о предложениях Москвы Вашингтону по Украине и Ирану не соответствуют действительности.

    Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.

    25 марта 2026, 02:14 • Новости дня
    «Ведомости» узнали состав делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США, однако точные сроки поездки пока не определены.

    Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для проведения переговоров с американскими коллегами. Делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, пишут «Ведомости».

    «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», – отметил собеседник газеты.

    По словам источника издания в Госдуме, руководство фракции «Единая Россия» в поездке участвовать не будет.

    Для того чтобы делегация могла посетить США, американская сторона должна временно снять санкции с участников визита, что требует согласования на уровне госдепартамента, отметили в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября 2024 конгрессвуман Луна подтвердила  планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы.


    23 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

    Госдеп: США пытаются показать России и Украине выгоду прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

    По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

    Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    25 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    Ушаков: Москва уведомлена об итогах переговоров США и Украины во Флориде
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия получила подробную информацию о результатах переговоров между представителями США и Украины, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу с участием украинской делегации, передает РИА «Новости». «Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас», – заявил Ушаков.

    Напомним, в субботу украинская делегация прибыла в Майами для проведения двусторонней встречи с представителями США по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные.

    24 марта 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Эксперты квалифицируют существующие конфликты как третью мировую войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд специалистов в области международных отношений уже начали рассматривать нынешние мировые конфликты как третью мировую войну.

    Такое заявление Лавров сделал на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. По его словам, за последний год наблюдается быстрое расширение числа конфликтов, к которым оказываются вовлечены все новые страны и целые регионы. Это вызывает серьезное беспокойство у российской стороны, передает ТАСС.

    «И мы отметили, что некоторые специалисты, в том числе в России, специализирующиеся на истории международных отношений, уже начали характеризовать и квалифицировать происходящее как третью мировую войну», – отметил Лавров.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, третья мировая война, вероятно, уже перешла в активную фазу, несмотря на отсутствие официальных заявлений на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.

    25 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Дэвис поставил под сомнение слова Хегсета о победе США над Ираном

    Подполковник Дэвис усомнился в заявлениях Хегсета о поражении Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил сомнения в заявлениях главы Пентагона Пита Хегсета о военном поражении Ирана и обратил внимание на реакцию Москвы и Пекина.

    Дэниел Дэвис подверг критике заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что США якобы нанесли поражение Ирану. Дэвис отметил, что самоуверенность американских военных вызывает вопросы относительно их готовности к столкновению с равными противниками, передает ТАСС.

    «Невольно возникает вопрос: как бы наши войска выдержали бой с настоящим равноценным противником – против российских или китайских сил?» – написал Дэвис в социальной сети.

    Он подчеркнул, что Москва и Пекин внимательно следят за действиями США на Ближнем Востоке, и выразил мнение, что их уверенность только растет. По словам Дэвиса, демонстрируемое США высокомерие и ограниченность военных возможностей становятся очевидными для других мировых сил.

    Ранее подполковник в отставке Дэниел Дэвис предупредил о катастрофе для Вашингтона при дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    25 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    В Иране задержали 39 человек за шпионаж в пользу Израиля и США

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранские спецслужбы провели операцию в Тегеране, в результате которой были задержаны десятки подозреваемых в связях с иностранными разведками и изъято оружие.

    Задержание 39 человек по подозрению в шпионаже в пользу Израиля и США провели спецслужбы Ирана, передает ТАСС. О задержании сообщило министерство разведки исламской республики.

    В заявлении, текст которого приводит телеканал SNN, говорится: «Выявлены и задержаны 39 участников террористических группировок американо-сионистского врага в Тегеране. 27 из этих наймитов были членами двух группировок и пытались создать оперативное ядро в провинции Систан и Белуджистан для дестабилизации ситуации, но были задержаны до начала любых действий».

    В ходе операции сотрудники спецслужб обнаружили и изъяли 49 самодельных бомб, два автомата Калашникова, 16 пистолетов, 50 магазинов, более 1 500 патронов, а также семь устройств Starlink. Подозреваемые, по данным министерства, планировали совершить диверсии и акты насилия на территории Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские правоохранительные органы задержали группу лиц, подозреваемых в сборе информации о еврейской общине Лондона по заданию Тегерана.

    В провинции Гилян на севере Ирана полиция задержала 50 предполагаемых организаторов беспорядков. Общее число арестованных протестующих в регионе превысило 1,5 тыс. человек.

    25 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков: Россия приветствует любые формы реанимации диалога с США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия приветствует любые шаги по возобновлению диалога с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Мы приветствуем любые формы реанимации диалога в любых областях с Соединенными Штатами. Мы считаем, что это соответствовало бы и отвечало интересам и Российской Федерации, и Соединенных Штатов. Мы неоднократно предлагали это Соединенным Штатам», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь отметил, что по вопросам ситуации на Украине контакты между Москвой и представителями США продолжаются по имеющимся каналам. Песков добавил, что Россия получает информацию о ходе переговоров между Вашингтоном и Киевом.

    Также Москва положительно оценивает усилия США, которые направлены на создание условий для урегулирования конфликта на Украине. Песков подтвердил, что в Кремле приветствуют все действия американской стороны, способствующие поиску решения в украинском вопросе.

    В понедельник заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау сообщил, что на переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников.

    Ранее Песков заявил, что работа трехсторонней группы России, США и Украины по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу. Кремль назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    25 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков сравнил «чехарду» в СМИ по Украине и Ирану

    Песков увидел сходство между фейками об Иране и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что публикации СМИ о событиях на Ближнем Востоке по стилю напоминают «чехарду» с сообщениями о мирном плане США по Украине.

    По словам Пескова, СМИ публикуют большое количество сведений о ситуации на Ближнем Востоке, и не все эти данные являются правдивыми, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента провел аналогию между нынешней ситуацией и информационной «чехардой» вокруг мирных планов США по урегулированию конфликта на Украине.

    По его словам, сложно определить достоверность публикуемой информации, так как «львиная доля» сообщений является ложью.

    The New York Times сообщила, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Дмитрий Песков заявил, что Москве неизвестно, насколько достоверны эти публикации, так как Тегеран не передавал подобной информации.

    24 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский гражданин Алексей Волков приговорен судом штата Индиана почти к 7 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве киберпреступлениям, сообщил американский Минюст.

    Суд Южного округа штата Индиана назначил россиянину Алексею Волкову наказание в виде 81 месяца лишения свободы, передает ТАСС. По данным американского Минюста, Волков оказывал поддержку крупным киберпреступным группировкам, включая Yanluowang, которые осуществляли атаки на американские компании и другие организации. В результате этих действий, как отмечается, пострадавшие понесли убытки на сумму более девяти миллионов долларов.

    В ноябре 2025 года Волков признал свою вину и согласился полностью возместить ущерб всем пострадавшим. По версии следствия, ему было 26 лет на момент инкриминируемых деяний. Прокуратура настаивала на строгом наказании в связи с масштабом содеянного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете задержали российского гражданина по запросу США по обвинению в причастности к хакерским атакам на цифровую инфраструктуру.

    Южная Корея 1 ноября в рамках запроса США экстрадировала в Штаты гражданина России, подозреваемого в вымогательстве через шифрование данных американских компаний.

    Вынесение приговора россиянину Александру Виннику в США перенесли на июнь 2025 года после сделки о признании вины по делу криптобиржи BTC-e.

    25 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о еще четырех сбитых ПВО Москвы беспилотниках

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще четыре беспилотника были уничтожены на подлете к Москве, а число сбитых за сутки достигло двадцати.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку еще четырех беспилотников, летевших на российскую столицу, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Max.

    В сообщении отмечается: «Отражена атака еще четырех беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Общее количество сбитых беспилотных летательных аппаратов с начала суток составило двадцать. По данным оперативных служб, никаких сведений о пострадавших или разрушениях на этот час не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили три беспилотника, летевших в сторону Москвы.

    Дежурные средства противовоздушной обороны в первой половине дня в среду поразили 85 украинских дронов над Россией.

    Великий Новгород остался без водоснабжения
    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве
    Патрушев: Россия потребует возмещения ущерба за атаку на «Арктик-Метагаз»
    Появились кадры последствий ракетного удара Ирана по ТЭС «Огни Рабина» в Израиле
    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
    Экс-замгубернатора обвинил в хищениях на укреплениях Курской области покойного Старовойта
    Сценарист «Счастливы вместе» отправлен под суд за убийство участника «Дома-2»

    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран потребовал от США невозможного

      В ответ на американский мирный план из 15 пунктов Иран выдвинул к США собственный список требований для окончания войны и дал понять, что команда Дональда Трампа блефует.

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

