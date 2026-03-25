Борт летного отряда «Россия» приземлился в Нью-Йорке

Tекст: Ольга Иванова

Самолет летного отряда «Россия» приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает корреспондент РИА «Новости». Посадка борта состоялась примерно в 19.28 по московскому времени.

Прилет воздушного судна произошел на фоне сообщений о возможном визите парламентской делегации России в США. Официальные представители пока не раскрывают детали поездки и состав делегации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США.

Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подтвердила, что возглавит делегацию Конгресса для встречи с депутатами Госдумы.