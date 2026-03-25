  Средства ПВО ликвидировали летевший в сторону Москвы дрон ВСУ
    Мнения
    Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    25 марта 2026, 02:14 • Новости дня

    «Ведомости» узнали состав делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США, однако точные сроки поездки пока не определены.

    Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для проведения переговоров с американскими коллегами. Делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, пишут «Ведомости».

    «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», – отметил собеседник газеты.

    По словам источника издания в Госдуме, руководство фракции «Единая Россия» в поездке участвовать не будет.

    Для того чтобы делегация могла посетить США, американская сторона должна временно снять санкции с участников визита, что требует согласования на уровне госдепартамента, отметили в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября 2024 конгрессвуман Луна  подтвердила  планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы.


    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    @ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    24 марта 2026, 12:12 • Новости дня
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Депутат Госдумы Юрий Швыткин был человеком героической биографии. Он подавал пример того, как нужно любить Родину и защищать ее интересы на фронте и в парламенте, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Госдумы Андрей Колесник и Андрей Красов. Ранее стало известно о скоропостижной смерти Юрия Швыткина.

    «Для всех, кто знал Юрия Швыткина, его уход стал неожиданностью. Он был человеком, полным жизненных сил. Отдельно отмечу его внутренний моральный стержень, выкованный в многочисленных боевых операциях, а также в политических перипетиях. Он был патриотом с настоящей героической биографией и примером того, как надо вести себя в сложных ситуациях – как на фронте, так и в парламенте», – поделился Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «При этом, Швыткин был благожелательным и даже стеснительным. Наши места в Госдуме находились рядом. Мы много общались, и я ни разу не слышал, чтобы тот повысил голос в общении с кем-либо. Он подавал всем пример необычайной вежливости, особенно – бывшим военным, которые, как известно, могут иногда прибегать к резким выражениям», – отметил он.

    «Юрий Швыткин был настоящим человеком, другом и воином. Он начинал свою военную службу, офицерскую карьеру в сложный период распада СССР. Несмотря на трудности, он полностью отдавал себя выполнению боевых задач в Азербайджане, Армении, Киргизии, Латвии. Позднее он участвовал в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе», – вспоминает Андрей Красов, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

    «Впоследствии Швыткин работал в региональных и федеральных органах власти, подходил с присущим ему патриотизмом и вниманием к законотворческой деятельности. Также он стал одним из первых добровольцев–парламентариев, которые отправились выполнять задачи в зону специальной военной операции. Это пример того, как нужно любить Родину, защищать ее на фронте с оружием в руках или на полях политических сражений», – подчеркнул собеседник.

    Ранее стало известно о смерти Юрия Швыткина, зампредседателя комитета Госдумы по обороне. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега», – сообщил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты. Спикер напомнил, что скончавшийся парламентарий был боевым офицером, отмеченным множеством госнаград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    «Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Он делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    По словам помощницы депутата Любови Кауфман, Швыткин скончался в больнице, пишет «Лента.ру». Виктор Бондарев, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что смерть Швыткина – невосполнимая потеря для законодательной власти России.

    Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, а также Академию управления МВД. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане.

    Затем служил в органах внутренних дел Красноярского края, после чего стал депутатом регионального заксобрания. В 2016 года стал депутатом Госдумы от «Единой России».

    22 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Лавров указал на попытки США вытеснить Россию со всех энергетических рынков
    Tекст: Катерина Туманова

    Американские коллеги, предлагая сотрудничество и оценивая грядущие перспективы, должны учитывать интересы России, а пока в Москве этого не видят, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

    Лавров напомнил, что слова американских коллег о том, как надо урегулировать Украину, а «потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы» звучат параллельно с противоположными событиями.

    «Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим», – сказал Лавров в эфире программы «Вспомнить всё», транскрипт которой представлен на сайте МИД России.

    Глава МИД подчеркнул, что США за пределами российских богатств тоже должны уважать страну, с которой они намерены сотрудничать. По его словам, это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявлял, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам. Лавров ранее указывал на провал плана быстрой победы над Ираном.

    22 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Минфин США сообщил о росте доходов России из-за нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Ослабление санкций США против российских энергоносителей, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, принесет российскому бюджету около двух млрд долларов дополнительных доходов, рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

    Россия может получить до 2 млрд долларов дополнительных доходов в бюджет из-за ослабления санкций США против российских энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на энергетический рынок.

    В эфире телеканала NBC Бессент подчеркнул: «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов – это один день бюджета Российской Федерации». По его словам, это связано с временным снижением жесткости санкций, что позволяет России увеличить экспорт.

    Министр также отметил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между тем, чтобы позволить России заработать больше, либо столкнуться с резким ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель, при котором Россия могла бы получить до 70% этих доходов.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.


    24 марта 2026, 22:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении сделки между Россией и Украиной
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Украина находятся на пороге заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Американский лидер считает, что Россия и Украина приближаются к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Он выразил надежду на проведение личной встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    По его мнению, стороны близки к соглашению, однако отметил, что говорит об этом уже довольно долгое время.

    Глава Белого дома подчеркнул, что враждебность между Россией и Украиной не способствует поиску компромисса, отметив, что эти государства «не особенно любят друг друга». Тем не менее он выразил уверенность, что переговоры между Москвой и Киевом потенциально возможны и могут привести к урегулированию напряженности.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское руководство, продолжая боевые действия, в будущем увидит уже другие условия урегулирования.


    23 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал ложью сообщения о переговорах России и США по разведданным

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о предложениях Москвы Вашингтону по Украине и Ирану не соответствуют действительности.

    Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.

    23 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

    По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

    Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    24 марта 2026, 14:38 • Новости дня
    Лавров: Эксперты квалифицируют существующие конфликты как третью мировую войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд специалистов в области международных отношений уже начали рассматривать нынешние мировые конфликты как третью мировую войну.

    Такое заявление Лавров сделал на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова. По его словам, за последний год наблюдается быстрое расширение числа конфликтов, к которым оказываются вовлечены все новые страны и целые регионы. Это вызывает серьезное беспокойство у российской стороны, передает ТАСС.

    «И мы отметили, что некоторые специалисты, в том числе в России, специализирующиеся на истории международных отношений, уже начали характеризовать и квалифицировать происходящее как третью мировую войну», – отметил Лавров.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, третья мировая война, вероятно, уже перешла в активную фазу, несмотря на отсутствие официальных заявлений на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана обвинила США в использовании стратегических вооружений, хранившихся для третьей мировой войны, против Тегерана.

    24 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Володин заявил о возможном отказе рассматривать запрет обвинительной информации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ, ее следует обсуждать на уровне региона, экспертного общества, не вынося в Госдуму, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    Володин сообщил, что Госдума не занимается рассмотрением инициативы Госсовета Татарстана, ограничивающей распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что этот вопрос не выносился на обсуждение в Госдуму и, возможно, не будет выноситься. Он подчеркнул, что инициатива направлена на экспертизу в Совет законодателей, а не в Думу.

    Володин заявил: «Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать». Он отметил спорный характер инициативы и считает, что обсуждать ее правильнее на уровне региона, с участием гражданского общества и экспертов. По его словам, не стоит забегать вперед и принимать решение за других относительно будущего этой инициативы.

    Председатель Госдумы подчеркнул, что региональные субъекты законодательной инициативы должны более ответственно подходить к подобным предложениям, чтобы не создавать излишнего напряжения в обществе. Володин призвал тщательно оценивать последствия любых инициатив, которые выдвигаются или отправляются на рассмотрение.

    Ранее Госсовет Татарстана предложил проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана разработал законопроект о запрете для СМИ использовать обороты «по мнению» или «источники сообщают» до решения суда.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля сформированной позиции по данной инициативе.

    Член Совета по правам человека Марина Ахмедова раскритиковала идею ограничения работы журналистов.

    24 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Володин поддержал право женщины самостоятельно решать вопрос об аборте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы решение об аборте женщина принимала самостоятельно, исходя из личных обстоятельств.

    Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, женщина должна самостоятельно принимать решение о проведении аборта, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что этот вопрос требует ответственного обсуждения и является очень личным.

    «Тема абортов – это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», – заявил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить прерывание беременности за исключением медицинских показаний.

    Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о проведении абортов только в государственных медорганизациях.

    Власти Приморья приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности.

    24 марта 2026, 06:05 • Новости дня
    Суд США приговорил россиянина к почти семи годам тюрьмы за киберпреступления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский гражданин Алексей Волков приговорен судом штата Индиана почти к 7 годам тюремного заключения по обвинению в пособничестве киберпреступлениям, сообщил американский Минюст.

    Суд Южного округа штата Индиана назначил россиянину Алексею Волкову наказание в виде 81 месяца лишения свободы, передает ТАСС. По данным американского Минюста, Волков оказывал поддержку крупным киберпреступным группировкам, включая Yanluowang, которые осуществляли атаки на американские компании и другие организации. В результате этих действий, как отмечается, пострадавшие понесли убытки на сумму более девяти миллионов долларов.

    В ноябре 2025 года Волков признал свою вину и согласился полностью возместить ущерб всем пострадавшим. По версии следствия, ему было 26 лет на момент инкриминируемых деяний. Прокуратура настаивала на строгом наказании в связи с масштабом содеянного.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Пхукете задержали российского гражданина по запросу США по обвинению в причастности к хакерским атакам на цифровую инфраструктуру.

    Южная Корея 1 ноября в рамках запроса США экстрадировала в Штаты гражданина России, подозреваемого в вымогательстве через шифрование данных американских компаний.

    Вынесение приговора россиянину Александру Виннику в США перенесли на июнь 2025 года после сделки о признании вины по делу криптобиржи BTC-e.

    24 марта 2026, 16:48 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект «Единой России» о профилактике киберпреступлений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нижняя палата российского парламента поддержала инициативу «Единой России» о расширении системы профилактики правонарушений для эффективного противодействия преступлениям с использованием цифровых технологий.

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о развитии системы профилактики киберпреступлений в России. Документ был внесен в декабре группой депутатов и сенаторов и предусматривает внесение изменений в закон «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». К направлениям профилактики планируется добавить противодействие правонарушениям в сфере компьютерной информации, а также преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, передает ТАСС.

    В пояснительной записке отмечается: «Отсутствие в перечне основных направлений профилактики правонарушений направления по противодействию киберугрозам создает правовую неопределенность для субъектов профилактики на всех уровнях публичной власти, не позволяет системно выстраивать работу по предупреждению преступлений и правонарушений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также затрудняет включение соответствующих мероприятий в государственные и муниципальные программы».

    Принятие закона позволит создать правовую основу для системной работы по противодействию киберугрозам в государственных и муниципальных программах и актуализировать их с учетом современных цифровых вызовов. Кроме того, это позволит снизить уровень виктимности населения и создать предпосылки для сокращения числа преступлений с использованием информационных технологий.

    Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что киберпреступления составляют около 40% всех правонарушений, а в 2025 году было возбуждено около 675 тыс. уголовных дел. Он подчеркнул: «Уровень изощренности преступников растет, а уровень цифровой грамотности населения во всем мире снижается».

    По словам Метелева, на федеральном уровне и в регионах будут разработаны комплексные программы профилактики киберпреступлений для всех возрастов. В образовательных учреждениях пройдут специальные уроки, а родители и компании получат информацию о возможных угрозах в Сети.

    Ранее спикер парламента Вячеслав Володин сообщил, что в первом полугодии 2025 года в России удалось остановить рост числа киберпреступлений и впервые за несколько лет зафиксировать снижение числа мошенничеств.

    Позже президент Владимир Путин призвал МВД уделить больше внимания борьбе с киберпреступлениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, МВД России отметило сокращение материального ущерба от киберпреступлений с 203 до 195 млрд рублей благодаря ограничению дистанционного управления счетами и блокировке операций без добровольного согласия клиента.


