«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.5 комментариев
Конгрессвумен Луна сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы
Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями, в том числе по вопросу об урегулировании на Украине.
«Я получил разрешение от Государственного департамента на встречу четырех членов Госдум России с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и подобного. Я направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца. Мир должен восторжествовать, а дискуссии следует вести в здравом уме», – написала она в соцсети Х.
Конгрессвумен добавила благодарность госсекретарю США Марко Рубио «за помощь в этом вопросе».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Луна заявила, что Владимир Зеленский ежемесячно переводит около 50 млн долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии. Она же в декабре потребовала прекратить помощь Украине из-за гонений на церковь. В конце октября конгрессвуман Луна подтвердила планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы.