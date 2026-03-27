Лавров: Путин и Трамп разговаривают по-мужски и уважают друг друга

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас говорят про »дух Анкориджа«. Он всегда был нормальным в отношениях президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Они друг друга уважают, не всегда и далеко не во всём соглашаются, но знают, как разговаривать как положено мужчинам и крупным политикам: по-честному, не скрывая проблем и разногласий», – приводит слова Лаврова РИА «Новости» со ссылкой на France TV.

Лавров подчеркнул, что российская сторона считает подход США, направленный на достижение согласия Киева с договоренностями, достигнутыми на Аляске, единственно верным.

«Сейчас услышали от американских коллег, и имеем все основания верить, что так оно и есть, что они добиваются окончательного согласования договоренностей, достигнутых на Аляске. Именно в этом заключается их работа с режимом в Киеве», – сказал Лавров.

Министр добавил, что переговоры после встречи в Анкоридже были осложнены действиями Евросоюза и руководства НАТО, которые пытались подорвать эти договоренности. Лавров также заявил, что в Москве доверяют не словам, а конкретным действиям Вашингтона, Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона. По его мнению, затягивание конфликта во многом связано с подрывной политикой Евросоюза и НАТО.

Министр подчеркнул, что по итогам саммита в Анкоридже Москве и Киеву еще предстоит решить ряд важных вопросов, так как достигнутые договоренности не были всеобъемлющими. Он выделил проблемы русского языка и канонической Украинской православной церкви, подчеркнув, что Евросоюз и НАТО должны потребовать от Киева возвращения положений украинской конституции, гарантирующих права всех национальных меньшинств, особенно русскоязычных граждан и представителей религиозных меньшинств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявлял, что договоренности, достигнутые на встрече президентов России и США на Аляске в августе, сохраняются и по-прежнему актуальны. Президенты России и США в августе провели переговоры на Аляске. Встреча прошла на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф.