Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Китайская ракета «Лицзянь-1» вывела восемь спутников на орбиту
Ракета «Лицзянь-1 Y14» вывела на орбиту восемь спутников Jixing Gaofen-07C04
Запуск ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y14» завершился успешным выводом на расчетную орбиту восьми спутников, среди которых аппарат Jixing Gaofen-07C04.
Китай успешно вывел восемь спутников на орбиту с помощью ракеты-носителя «Лицзянь-1 Y14», передают РИА «Новости».
Центральное телевидение Китая сообщило: «Ракета-носитель «Лицзянь-1 Y14» вывела на орбиту восемь спутников, включая Jixing Gaofen-07C04, все спутники были успешно выведены на заданную орбиту, миссия завершилась полным успехом».
Старт состоялся в понедельник в 11.44 по пекинскому времени, что соответствует 6.44 мск. Ракету запустили из пилотной зоны коммерческих космических инновационных испытаний «Дунфэн», расположенной на северо-западе Китая.
Отмечается, что этот пуск стал 14-м полетом для ракеты-носителей серии «Лицзянь-1», что подчеркивает наработанный опыт эксплуатации этой китайской космической системы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, китайская коммерческая ракета-носитель Kinetica-1 («Лицзянь-1») доставила на околоземную орбиту группу из пяти спутников с площадки Дунфэн космодрома Цзюцюань.
Ранее Китай вывел на орбиту группу из 12 интернет-спутников «Цяньфань» при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-8» с коммерческого космодрома Хайнань.
Частная компания CAS Space завершила строительство завода по производству ракет-носителей Kinetica-2 («Лицзянь-2») в городе Шаосин с планируемым выпуском до 12 ракет в год.