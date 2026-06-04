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Телефон испанского наемника раскрыл позиции ВСУ для ударов российских военных
Вооруженные силы России нанесли удары по позициям украинских войск в Харьковской области, получив необходимые разведданные из смартфона иностранного наемника, сообщил источник в силовых структурах.
Российские военнослужащие нанесли огневое поражение объектам ВСУ, получив их координаты с мобильного телефона испанского наемника, сказал собеседник ТАСС.
«Колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным Шакал. Мобильный телефон оказался кладезю полезной информации», – пояснил источник.
Смартфон раскрыл позиции ВСУ в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ.
«После обработки и доразведки полученных сведений по вскрытым объектам противника было нанесено огневое поражение», – добавил он.
Уточняется, что Родригес ранее служил в морской пехоте. С 2024 года он принимал участие в боевых действиях на Украине, находясь преимущественно в тыловых подразделениях. Силовики сообщили, что испанец долгое время жил в Харькове, ведя аморальный образ жизни, и имел специальный пропуск от нацгвардии для свободного перемещения.
Собеседник агентства добавил, что тело Родригеса с высокой долей вероятности находится в лесном массиве около села Избицкого Волчанского района Харьковской области. Скорее всего, наемник уже числится пропавшим без вести в рядах украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ потребовало от колумбийского наемника Уильяма Андреса Гальего Ороско выкуп за увольнение со службы. Российские средства радиоэлектронной разведки зафиксировали переговоры колумбийских боевиков о местах дислокации складов.