Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские командиры пытались взыскать с латиноамериканца компенсацию после его просьбы об отставке, передает ТАСС. Об этом на видеозаписи рассказал пленный Уильям Андрес Гальего Ороско. Мужчине обещали спокойную работу на кухне, однако позже решили перебросить на передовую.

«Первые два дня я готовил, затем я спросил сержанта Качорро: «А если я захочу уехать в Колумбию?» Он сказал: «Если ты захочешь уехать в Колумбию, тебе придется оплатить все, что на тебя потратили – проживание в отеле, паспорт, билеты»», – вспомнил военнопленный.

По подсчетам украинского сержанта, сумма долга составила почти 40 млн песо, что эквивалентно 10 тыс. долларов. Колумбиец тайно признался сослуживцу в намерении бежать из-за отсутствия средств. После доноса инструктор немедленно изъял у наемника телефон.

Латиноамериканца взяли в плен военнослужащие группировки войск «Север» в районе села Старица Харьковской области. Российские бойцы успешно отразили атаку отряда иностранцев, в составе которого находились граждане Колумбии, Бразилии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в боевых действиях на стороне Киева.

Мать одного из погибших боевиков раскрыла обман иностранных граждан с зарплатами в рядах ВСУ.