  • Новость часаПутин выступил с видеообращением к гражданам Китая
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне
    Мадьяр назвал 11 условий Венгрии для вступления Украины в ЕС
    Лукашенко назвал «россиеобразующую» область РФ
    Bild: Германия готовит систему гражданской обороны к военному сценарию
    Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград
    Инспекторам МАГАТЭ показали атакованный ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС
    Reuters: Минфин США на месяц продлил снятие санкций на российскую нефть
    Дмитриев: Без российской нефти невозможна глобальная энергобезопасность
    В Euroclear отказались исполнять решение российского суда по активам ЦБ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Больнее всего мы враждуем с теми, кого любим

    Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.

    10 комментариев
    19 мая 2026, 06:12 • Новости дня

    Командование ВСУ потребовало от колумбийского наемника выкуп за увольнение

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ потребовало от колумбийского наемника свыше 10 тыс. доллвров после слов о желании оставить службу и вернуться домой, рассказал пленный колумбиец Уильям Андрес Гальего Ороско.

    Украинские командиры пытались взыскать с латиноамериканца компенсацию после его просьбы об отставке, передает ТАСС. Об этом на видеозаписи рассказал пленный Уильям Андрес Гальего Ороско. Мужчине обещали спокойную работу на кухне, однако позже решили перебросить на передовую.

    «Первые два дня я готовил, затем я спросил сержанта Качорро: «А если я захочу уехать в Колумбию?» Он сказал: «Если ты захочешь уехать в Колумбию, тебе придется оплатить все, что на тебя потратили – проживание в отеле, паспорт, билеты»», – вспомнил военнопленный.

    По подсчетам украинского сержанта, сумма долга составила почти 40 млн песо, что эквивалентно 10 тыс. долларов. Колумбиец тайно признался сослуживцу в намерении бежать из-за отсутствия средств. После доноса инструктор немедленно изъял у наемника телефон.

    Латиноамериканца взяли в плен военнослужащие группировки войск «Север» в районе села Старица Харьковской области. Российские бойцы успешно отразили атаку отряда иностранцев, в составе которого находились граждане Колумбии, Бразилии и Испании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область без базового обеспечения.

    Президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в боевых действиях на стороне Киева.

    Мать одного из погибших боевиков раскрыла обман иностранных граждан с зарплатами в рядах ВСУ.

    18 мая 2026, 12:31 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по  объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 265 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 148 192 беспилотника, 661 ЗРК, 29 353 танка и других бронемашин, 1723 боевые машины РСЗО, 34 981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61 893 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в прошлую субботу Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

    В конце прошлой недели сообщалось, что ВС России нанесли массированный и два групповых удара по ОПК Украины.

    До этого ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины.

    Комментарии (13)
    18 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор Стешин раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву

    Военкор раскрыл тактику атаки беспилотников ВСУ на Москву
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Стаи дронов пытались зайти на Москву с запада, прорывались в охраняемый периметр, чтобы загрузить ПВО, а затем накапливались для одновременного удара по выбранному объекту, сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

    Стешин рассказал в Telegram-канале о тактике беспилотников, атаковавших Москву в выходные.

    «Как они заходили на Москву. Всего лишь одна стая из десятка. Заходили с запада, иных вариантов нет», – отметил он.

    По словам журналиста, беспилотники прорываются через ПВО, после чего барражируют в воздухе и, накопившись, одновременно атакуют цель. Стешин подчеркнул, что частота 7,270 гигагерц является «частотой прорыва» средств радиоэлектронной борьбы для ударных FPV-дронов на дистанциях до 20 километров.

    Он добавил, что для дальних перелетов до 2 тыс. километров такие частоты используются эпизодически, если аппаратом управляют через ретранслятор. Расширенный диапазон частот около шести гигагерц стал «серой зоной» для связи, свободной от стандартного подавления.

    Эксперт предположил, что в рое беспилотников находился ретранслятор, с которого и следует начинать обезвреживание.

    В ночь на 17 мая силы ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на столичный регион, она стала самой массовой в этом году.

    При атаке дронов на Московский НПЗ пострадали 12 человек.

    Среди троих погибших в Подмосковье оказался индийский рабочий, еще трое его соотечественников получили ранения.

    Комментарии (11)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:46 • Новости дня
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    Зафиксирована высокая активность ВСУ возле Энергодара и ЗАЭС
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокая активность украинских войск зафиксирована в прошедшие выходные вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

    Высокая активность украинских войск была отмечена за минувшие выходные в районе Энергодара, а также на объектах, связанных с обеспечением работы Запорожской атомной электростанции, передает ТАСС.

    Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила: «В целом за выходные отмечалась высокая активность ВСУ вокруг Энергодара и объектов, связанных с обеспечением работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два сотрудника Запорожской АЭС получили ранения при атаке украинских беспилотников.

    Ранее украинские войска около 20 раз за день атаковали Энергодар дронами.

    Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявила о беспрецедентном росте интенсивности обстрелов города.

    Комментарии (3)
    18 мая 2026, 10:00 • Новости дня
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    Власти ДНР заявили о боях за Белицкое к северу от Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России продолжают успешное наступление на Красноармейском направлении, продвигаются для освобождения города Белицкое, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Активные боевые действия сейчас разворачиваются в районе Красноармейско-Добропольского направления, передают «Вести».

    Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

    «Красноармейско-Добропольское направление. Здесь мы видим боестолкновение в районе Белицкого. <…> Наши подразделения шаг за шагом продвигаются в плане освобождения данного населенного пункта», – заявил Пушилин.

    Политик добавил, что украинские военные безуспешно пытаются организовать контратаки на этом участке фронта. Одновременно с этим российские штурмовые отряды значительно улучшили свои позиции в западной части Константиновки. Там продолжаются ожесточенные бои около промышленной зоны и железнодорожного вокзала.

    Кроме того, серьезные успехи зафиксированы на севере республики. Пушилин отметил продвижение военных около парка «Святые Горы», а также рядом с ранее освобожденными населенными пунктами Татьяновка и Пришиб. Все эти действия приближают полное освобождение Святогорска.

    Ранее Пушилин сообщил о формировании фланга охвата Константиновки.

    В конце марта российские штурмовики зашли на окраины населенного пункта Белицкое.

    Несколькими днями ранее подразделения Вооруженных сил России закрепились в селах Татьяновка и Пришиб на пути к Святогорску.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:17 • Новости дня
    Военкоры сообщили об ударах 100 «Гераней» по объектам на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, предварительно, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань», сообщили военкоры.

    Вооруженные силы России совершили масштабный налет на позиции противника, передает проект WarGonzo. По предварительным данным, для поражения целей использовалось не менее 100 беспилотников «Герань».

    Под удар попала инфраструктура в Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях. Местные паблики сообщали о серии мощных взрывов и последующем крупном пожаре в районе порта Одессы.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    Накануне украинская армия совершила самую массовую атаку беспилотниками на российские регионы.

    Несколькими днями ранее российские военные запустили по целям на западе Украины около 800 дронов.

    Комментарии (4)
    18 мая 2026, 23:35 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
    В результате удара ВСУ по Курской области погибла 68-летняя мирная жительница
    @ Официальное сообщество Министерства здравоохранения Курской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара ВСУ по селу Марково Глушковского района ранения получили три человека, одна из пострадавших женщин скончалась, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Сегодня вечером в селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди», – сообщил Хинштейн в «Максе».

    Он указал, что погибшей было 68 лет. У 57-летней женщины диагностированы проникающие ранения груди и живота, а у 62-летнего мужчины, ее мужа – осколочное ранение головы. Супруги находятся в тяжелом состоянии.

    Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В ближайшее время пациентов доставят в Курск, врачи делают все возможное для спасения их жизней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате детонации вражеских беспилотных аппаратов на территории Белгородской области пострадали мужчина и женщина.

    В результате удара украинского беспилотного летательного аппарата по рейсовому микроавтобусу на территории Луганской народной республики погибла несовершеннолетняя.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:33 • Новости дня
    Власти ДНР рассказали об охвате Константиновки с востока

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Успехи на передовой открывают новые тактические перспективы, передают «Вести».

    Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал текущую ситуацию на линии соприкосновения. «Начнем с Константиновского направления, где был освобожден населенный пункт Николаевка. Это позволяет сформировать восточный план охвата самого населенного пункта. Но в последующем это позволит продвинуться в направлении Дружковки», – заявил руководитель региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Николаевку в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о начале боев внутри населенного пункта Рай-Александровка.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вытеснении украинских подразделений из Николаевки под Константиновкой.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 10:34 • Новости дня
    Командование ВСУ отправило украинских солдат в российский плен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный Вадим Кимаковский из 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» рассказал, что их командование отправило военнослужащих на уже занятые российскими силами позиции, не обладая реальной оперативной обстановкой.

    Боевики 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» оказались в плену из-за неосведомленности собственного руководства об оперативной обстановке, передает РИА «Новости».

    Пленный украинский солдат Вадим Кимаковский рассказал, что его вместе с сослуживцем вели на позиции по рации с помощью разведывательного дрона.

    «Как может такое быть, чтобы мой командир «Призрак» не знал, куда нас заводит, не знал, что в этом доме уже кто-то есть? Вот этого я не могу понять», – возмутился пленный военнослужащий.

    По словам Кимаковского, бойцы Южной группировки войск России были сильно удивлены тому, что противник сам пришел к ним в руки. Российский солдат, бравший украинцев в плен, признался, что не понимает логики командования ВСУ, отправившего людей на полностью контролируемую территорию фактически на верную гибель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ содержало мобилизованных бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» взаперти в здании школы.

    Отправленные в контратаку украинские военнослужащие сдались в плен бойцам российской группировки войск «Юг» под Закотным.

    Группа солдат противника по ошибке приехала на занятые российскими военными позиции в Новониколаевке.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 14:22 • Новости дня
    Fighterbomber: Новая украинская авиабомба не повлияет на ход спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Рекламируемая украинской армией управляемая авиабомба представляет собой доработанный американский боеприпас 1950-х годов и не способна изменить ход специальной военной операции, считает эксперт.

    Появление в арсенале Вооруженных сил Украины нового боеприпаса не окажет влияния на ситуацию на фронте, пишет эксперт Telegram-канала Fighterbomber.

    По словам военного аналитика, украинская разработка создана на базе старой американской бомбы М-82 и лишена управляемого двигателя.

    «Летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 имеет сверхзвук, но не имеет большой высоты, собственно поэтому дальность применения падает, самолет попадает в зону поражения ЗРК средней и большой дальности, а также истребителей», – отмечает эксперт.

    Специалист подчеркивает, что замена советских самолетов на западные истребители Mirage или F-16 не решит проблему. Он пояснил, что однодвигательные машины не способны долго летать на сверхзвуковых скоростях и больших высотах с тяжелой бомбовой нагрузкой. Учитывая общее состояние украинской авиации, применение подобных снарядов не принесет противнику стратегического преимущества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Украины заявило о получении первых управляемых боеприпасов собственного производства.

    В прошлом году киевский режим анонсировал создание аналога российских корректируемых авиабомб с дальностью действия до 60 километров.

    Эксперты отмечали критическую зависимость дальности применения планирующих боеприпасов от высоты полета самолета-носителя.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Военкор: Российские БПЛА нанесли удары по двум судам в районе Одессы

    Военкор Рожин: Российские БПЛА нанесли удары по двум судам в районе Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    Российские беспилотники нанесли удары по двум судам в районе Одессы, которые могли использоваться для доставки оружия и боеприпасов на Украину, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    За прошедшие сутки в акватории Одессы получили повреждения два торговых судна, идущие под флагами Маршалловых Островов и Гвинеи-Бисау, сообщил военный эксперт Борис Рожин в Max.

    По словам Рожина, удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов. Спутниковые снимки подтверждают наличие активного движения торгового флота в районе порта. Некоторые из этих сухогрузов занимаются поставками вооружения и боеприпасов украинской стороне.

    Глава городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Одессе на юге Украины.

    В начале мая Администрация морских портов Украины подтвердила повреждение припортовой инфраструктуры региона. В марте текущего года российские дроны поразили баржу с натовским военным грузом у порта Измаил.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 08:59 • Новости дня
    Ветеран СВО рассказал о подвиге троих бойцов перед операцией «Поток» в Судже

    Российские военные вызвали огонь на себя перед операцией «Поток» в Судже

    Tекст: Вера Басилая

    Во время боев в Курской области трое раненых военнослужащих вызвали огонь на себя, пожертвовали жизнями ради остановки наступления противника и обеспечения успеха масштабного маневра, заявил ветеран специальной военной операции Максим Даглы с позывным «Даг».

    Героический поступок совершили три российских солдата для предотвращения прорыва украинских сил, передает РИА «Новости».

    Ветеран специальной военной операции Максим Даглы сообщил, что военные взяли под контроль стратегически важный маршрут.

    «Трое ребят поднялись на высоту и в ходе продолжительного штурма забрали очень важный участок пути. Как раз перед операцией «Поток», когда по трубе в Суджу заходили», – рассказал боец.

    Позднее началось массированное наступление противника на позиции раненых россиян. Не желая сдаваться в плен, военные запросили удар тяжелой артиллерии по собственным координатам. Солдаты погибли, однако смогли сдержать продвижение вражеских подразделений.

    Операция «Поток» сыграла ключевую роль в освобождении населенного пункта. Около 800 военнослужащих прошли 15 километров по заброшенному газопроводу и ударили в тыл украинских формирований. Начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что внезапная атака привела к обрушению обороны противника.

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    Освобождение Курской области стало самым значимым военным событием прошлого года.

    Президент России Владимир Путин назвал участников операции «Поток» настоящими героями.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Минобороны Украины сообщило о получении новых управляемых авиабомб

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины пополнили арсенал первыми управляемыми боеприпасами собственного производства, разработка которых продолжалась более года, заявили в Минобороны страны.

    О закупке экспериментальной партии оружия сообщил глава украинского военного ведомства Михаил Федоров, передает РИА «Новости».

    В своем Telegram-канале он уточнил, что боеприпасы успешно прошли все этапы тестирования.

    «Первая украинская УАБ готова к боевому применению… Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению… Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию», – написал министр.

    Сообщается, что разработка нового боеприпаса продолжалась 17 месяцев. Масса боевой части авиабомбы составляет 250 килограммов. При этом дальность ее запуска рассчитана на десятки километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году украинская сторона заявила о создании собственного аналога российских корректируемых авиабомб.

    В феврале глава ведомства Михаил Федоров обсуждал увеличение объемов поставок западных управляемых боеприпасов.

    В конце апреля украинские войска атаковали управляемыми авиационными бомбами социальный объект в Белгородской области.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:19 • Новости дня
    Балицкий: Удар ВСУ по детсаду в Энергодаре стал проявлением животной ненависти

    Tекст: Ольга Иванова

    Удар дрона ВСУ по детскому саду в Энергодаре стал проявлением животной ненависти, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий резко осудил атаку украинского беспилотника на детский сад в Энергодаре.

    «Особенно циничной и подлой была атака БПЛА в Энергодаре по территории детского сада... Зафиксированы повреждения двух оконных блоков. Благо, пострадавших нет. Но сам факт удара по дошкольному учреждению – это грань, за которой стоит только животная ненависть», – подчеркнул Балицкий в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ударил по зданию детского сада в Энергодаре.

    Двумя днями ранее город подвергся массированному налету вражеских дронов.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила о высокой активности украинских войск в прошедшие выходные.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    Взрывы спровоцировали пожары на предприятиях на западе Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    В Хмельницкой области на западе Украины после серии взрывов произошло возгорание на нескольких промышленных объектах.

    После взрывов в Хмельницкой области на западе Украины возникли возгорания на местных предприятиях, передает ТАСС. Информацию об инцидентах подтвердил глава областной администрации Сергей Тюрин.

    «Возникли пожары», – написал чиновник в своем Telegram-канале. При этом точное количество пострадавших объектов и их тип он не раскрыл. К настоящему моменту все очаги возгорания ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на складе с пиротехникой в Днепропетровской области вспыхнул сильный пожар.

    В апреле промышленное предприятие в Луцке получило повреждения после взрыва.

    В марте из-за серии взрывов в Хмельницкой области произошли перебои с электроснабжением.

    Комментарии (0)
    18 мая 2026, 12:38 • Новости дня
    Кремль заявил о паузе в мирных переговорах по Украине

    Песков сообщил о паузе в мирном процессе по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры об урегулировании украинского конфликта временно приостановлены, однако российская сторона сохраняет надежду на их скорое возобновление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, мирный процесс по Украине пока находится на паузе, однако Москва ожидает их продолжения, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», – подчеркнул Песков.

    Ранее в МИД России заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о готовности двигаться к урегулированию конфликта.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Захарова объяснила влиянием «европейских ценностей» накричавшего на женщину Пашиняна
    США перебросили в Израиль боеприпасы для войны с Ираном
    Экс-канцлер ФРГ Меркель предостерегла Европу от недооценки Путина
    Аукцион по продаже небоскреба РЖД в Москва-Сити сорвался из-за отсутствия заявок
    Мошенники обманули экс-премьера Украины на 158 тыс. долларов
    В России предложили снизить возраст вступления в брак
    Против лидера группы «Ляпис Трубецкой» в Белоруссии возбудили дело по двум статьям

    Химическая промышленность Европы разваливается как карточный домик

    Великобритания уже полностью потеряла свою химическую промышленность. Европа идет по тому же пути. Заводы закрываются, мощности урезаются, десятки тысяч человек остаются без работы. Корни этого кризиса лежат в том числе в отказе от российских газа и нефти. А Ормузский конфликт только усугубил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Обогащенный Ираном уран может поработать на Россию

    В Иране намерены обсуждать вопрос передачи своего обогащенного урана Москве. Однако это произойдет только после того, как Тегеран и Вашингтон достигнут прогресса по этому вопросу. Что именно сейчас мешает сторонам заключить сделку, почему в качестве возможного получателя рассматривается прежде всего Россия и как может быть использован обогащенный уран после его передачи Тегераном Москве? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль тайно создал зарубежную военную базу по вине США

    Израиль создал секретные военные объекты на территории государства, которое не является ни союзником, ни противником – Ирака. Причем сами иракские военные узнали о наличии чужих военных на своей территории совершенно случайно. Почему перед нами пример крайней политической самоуверенности Израиля и кто помог в реализации такой политики Тель-Авиву? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации