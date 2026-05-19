Китай направил авианосец в Тихий океан на учения

Tекст: Дмитрий Зубарев

«19 мая ВМС НОАК направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Ляонин» в соответствующие акватории западной части Тихого океана для проведения учений», – говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в соцсети WeChat, передает ТАСС.

Целью масштабных маневров заявлена проверка и повышение уровня реальной боеготовности китайских войск. Военные отрабатывают слаженность действий корабельных соединений в океанской зоне.

В ВМС НОАК подчеркнули, что мероприятия носят плановый характер и организованы в соответствии с годовым графиком. Эти действия направлены на укрепление способности вооруженных сил выполнять поставленные задачи и полностью соответствуют международному праву.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 11 кораблей китайской армии.

В конце прошлого года военные КНР завершили масштабные маневры в этом регионе.

Ранее авианосец «Ляонин» уже проходил вблизи острова для выхода в западную часть Тихого океана.