Китай направил авианосец в Тихий океан на учения
Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проводят учения авианосной группы в западной части Тихого океана, говорится в сообщении, опубликованном на странице ВМС НОАК в соцсети WeChat.
«19 мая ВМС НОАК направили авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Ляонин» в соответствующие акватории западной части Тихого океана для проведения учений», – говорится в сообщении военного ведомства, опубликованном в соцсети WeChat, передает ТАСС.
Целью масштабных маневров заявлена проверка и повышение уровня реальной боеготовности китайских войск. Военные отрабатывают слаженность действий корабельных соединений в океанской зоне.
В ВМС НОАК подчеркнули, что мероприятия носят плановый характер и организованы в соответствии с годовым графиком. Эти действия направлены на укрепление способности вооруженных сил выполнять поставленные задачи и полностью соответствуют международному праву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля вооруженные силы Тайваня зафиксировали вблизи острова 11 кораблей китайской армии.
В конце прошлого года военные КНР завершили масштабные маневры в этом регионе.
Ранее авианосец «Ляонин» уже проходил вблизи острова для выхода в западную часть Тихого океана.