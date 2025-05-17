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    17 мая 2025, 01:19 • Новости дня

    США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок Виргиния

    Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса Виргиния

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса Виргиния сроком до 2029 года.

    Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса Виргиния, передает РИА «Новости».

    Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.

    Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.

    Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.

    16 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, возглавлявший войска Центрального военного округа и группировку «Центр», назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России, сообщил источник.

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России, пишут «Известия».

    Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, завершил обучение в Новосибирском общевойсковом училище, Общевойсковой академии и Академии Генштаба. В последние годы он занимал руководящие посты в Южном и Центральном военных округах, командовал группировкой «Центр».

    Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь, а в ходе наступления на Донецком направлении – Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово. За личный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации на Украине генерал был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что генерал Салюков, который ранее возглавлял Сухопутные войска, был переведен в Совбез. Сладков считает, что назначение Мордвичева на пост главнокомандующего логично и заслуженно, и прогнозирует, что вскоре его может ждать еще более высокая должность.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. Он также освободил Салюкова от прежней должности.

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    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

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    16 мая 2025, 14:20 • Видео
    Президент США пошел против Израиля

    Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

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    16 мая 2025, 05:03 • Новости дня
    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине

    Рубио заявил о необходимости встречи Трампа и Путина для мира на Украине

    Рубио назвал единственный шанс урегулирования на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский госсекретарь Марко Рубио указал, что только личная встреча президентов США и России может привести к урегулированию ситуации на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются единственным шансом для разрешения ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По словам Рубио, дата и место потенциальной встречи пока не определены.

    В интервью Fox News он отметил: «Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку».

    Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия серьезно настроена на поиск долгосрочного мирного урегулирования и нацелена на устранение первопричин конфликта и обеспечение собственных интересов.

    Переговоры между делегациями России и Украины должны пройти в четверг в рабочем офисе администрации президента Турции в Стамбуле. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    В состав делегации также входят замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Мединский сообщил, что российская делегация обладает всеми необходимыми полномочиями для переговоров и настроена конструктивно, с намерением устранить первопричины конфликта и достичь долгосрочного мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, будущая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу двух лидеров.

    Дональд Трамп заявил, что урегулирование ситуации на Украине невозможно без его личного контакта с Владимиром Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в ближайшие дни встреча лидеров не планируется.

    Коментарии (19)
    16 мая 2025, 12:20 • Новости дня
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    Политолог объяснил проведение трехсторонних встреч в Стамбуле
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее стало известно, что встреча делегаций России, Украины и Турции начнется в 12.30.

    «Трехсторонний формат вместо прямых переговоров – вероятно, своего рода уступка с российской стороны. У Москвы есть четкий набор требований, с которыми она обращается к Киеву. Поэтому расширение числа участников беседы, на мой взгляд, невыгодно России», – считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Собеседник на этом фоне указал на слухи в СМИ, согласно которым допускалась четырехсторонняя встреча делегаций России, Украины, США и Турции. По данным Reuters, американскую сторону на переговорах может представлять директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон.

    Как новый состав участников встречи скажется на ее ходе – предугадать сложно. «Тут надо понимать: российско-украинские контакты – это про завершение конфликта, а российско-американские – про глобальное мироустройство. Поэтому важно не размывать повестку», – предупредил Ткаченко.

    Что касается присутствия турецких представителей за столом переговоров, то оно объяснимо: Турция – хозяйка встречи, продолжил он. «Анкара представляет восточную политико-дипломатическую культуру. Зеленский, который накануне провел встречу с Эрдоганом, мог полагать, что страна выступает на его стороне, ведь она передавала ВСУ беспилотники Bayraktar», – рассуждает аналитик.

    «Но одно дело зарабатывать деньги на поставках, и совсем другое – рисковать отношениями с Москвой. Российско-турецкие контакты многогранны и связаны с энергетикой, торговлей. На этом фоне Турция видится относительно нейтральным посредником», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что в пятницу в рамках переговоров по Украине в Стамбуле запланированы две трехсторонние встречи. Первая – Турция–США–Украина – началась примерно в 11.00 мск. Она проходит в резиденции президента Долмабахче. После, как ожидается, в 12.30 мск состоятся переговоры в формате Турция–Россия–Украина.

    Примечательно, что незадолго до начала первой встречи в Стамбуле прошла беседа украинской делегации с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Как сообщают СМИ, от Украины в ней участвовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

    Отметим, переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

    Напомним, на прошлой неделе Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подчеркнул, что Москва готова к «серьезным переговорам», целью которых российский президент назвал «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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    16 мая 2025, 13:51 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным для решения конфликта на Украине

    Трамп заявил о необходимости встречи с Путиным
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости встречи с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп считает, что для урегулирования конфликта на Украине ему необходимо встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «Я думаю, нам удастся урегулировать [конфликт]. Может быть, и нет. По крайней мере, мы узнаем это», – заявил американский лидер на борту президентского самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов в США.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина будет зависеть от итогов переговоров по Украине в Стамбуле.

    В Кремле заявили о необходимости встречи президентов России и США, но встреча требует тщательной подготовки.


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    16 мая 2025, 21:04 • Новости дня
    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России

    Представитель Госдепа Ортэгус заявила о провале «стратегии истощения» России

    Госдеп признал провал западной «стратегии истощения» России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине, заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус.

    Ортэгус отметила, что прежний подход Запада к конфликту, основанный на стратегии истощения России, оказался неэффективен, передает ТАСС.

    По ее словам, предыдущая администрация США пыталась следовать формуле «столько, сколько нужно», которая никогда не была стратегией выигрыша.

    Ортэгус подчеркнула, что это не стратегия, которая работает против России, и назвала такую дипломатию провальной. Дипломат указала, что команда Дональда Трампа сейчас старается исправить ошибки предыдущих лет, несмотря на сложности мирного процесса.

    Ортэгус также заявила, что стремление Трампа заключается в организации переговоров между Москвой и Киевом и прекращении войны.

    Ранее президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о ключевой роли администрации Дональда Трампа в организации переговоров России и Украины.

    СМИ писали, что США заставили Владимира Зеленского отправить делегацию Украины на встречу с Россией в Турции.

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    16 мая 2025, 15:07 • Новости дня
    Украина разорвала соглашение с Россией о взаимопомощи по вопросам таможни

    Кабмин Украины сообщил о прекращении соглашения с Россией о взаимопомощи в таможенных делах

    Tекст: Евгения Караваева

    Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах.

    Кабинет министров Украины объявил о выходе страны из правительственного соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, передает РИА «Новости». Об этом сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

    «Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал Мельничук в своем Telegram-канале. Соглашение было подписано в Киеве 24 июня 1993 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции остался на переговорах России и Украины. Киев отказался считать встречу в Стамбуле продолжением переговоров 2022 года. Трамп допустил звонок Путину по вопросу урегулирования на Украине.


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    16 мая 2025, 12:45 • Новости дня
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    Источник: Россия и США проведут переговоры перед встречей с Украиной
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Представители России и США планируют провести переговоры перед прямой встречей с Украиной в Стамбуле.

    Представители США поговорят с представителями России до прямой встречи России и Украины, которая планируется в Стамбуле, сообщает ТАСС.

    «Такой контакт в планах, возможно, уже проходит», – сказал источник, близкий к переговорам. Место проведения переговоров источник не назвал.

    Ранее российская делегация отправилась на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче в Стамбуле.

    В президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины.

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле.


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    16 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Украина потеряла 770 млн долларов при закупке оружия у сомнительных торговцев

    Tекст: Александра Юдина

    В результате авансовых платежей за оружие и боеприпасы Украина не получила товаров на сумму 770 млн долларов, а часть поставок оказалась негодной для использования, пишет Financial Times.

    Украина утратила сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей и торговцев, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что иногда Киев выплачивал крупные авансы компаниям, которые не выполнили обязательства по поставкам.

    Издание приводит слова чиновников о том, что часть оружия, закупленного по завышенным ценам из-за высокого спроса, поступала в Украину в непригодном для использования состоянии.

    В материале указывается, что на сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов аванса иностранным оружейным брокерам за вооружение и боеприпасы, которые не были получены.

    При этом некоторые компании указывают, что стали жертвами коррупционных схем со стороны украинских чиновников и посредников, что может объяснять исчезновение части средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Евросоюз принял решение выделить на Украину 900 млн евро из доходов от российских активов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину.

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    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня
    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

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    16 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Майкл Энтон назначен представителем США на переговорах с Россией в Стамбуле

    Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле
    @ Public Domain

    Tекст: Александра Юдина

    Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на переговорах с представителями России в Стамбуле, пишет Reuters.

    Директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон примет участие в переговорах с российской делегацией, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что встреча пройдет в формате двусторонних консультаций. Подробности повестки переговоров не раскрываются.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в крупнейший город Турции для участия в международных переговорах, посвященных ситуации вокруг конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча делегаций России и Украины в очном формате в Стамбуле назначена на полдень. В Стамбуле представители прессы со всего мира в ненастную погоду собрались у офиса президента Турции в ожидании делегаций.

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    16 мая 2025, 12:48 • Новости дня
    Умеров оценил переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал продуктивными переговоры с США и Турцией в Стамбуле.

    Умеров назвал состоявшиеся переговоры «продуктивными». Встреча глав оборонных ведомств длилась более часа, передает ТАСС.

    Отмечается, что позднее в Стамбуле состоятся первые с весны 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились переговоры делегаций Турции, США и Украины, которые продолжались чуть больше часа.

    По мнению политолога Станислава Ткаченко, расширение числа участников переговоров в Стамбуле может привести к смещению повестки встречи.

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    16 мая 2025, 05:22 • Новости дня
    Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым

    Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии успешно предотвратили обход российской штурмовой группы под Ореховым, ликвидировав угрозу с фланга.

    Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.

    «Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.

    К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что сбить тяжелый украинский дрон типа «Баба-яга» из дробовика невозможно, для этого требуется автомат и поражение аккумулятора. В Херсонской области тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских аппаратов, прошел успешное боевое тестирование. На харьковском направлении российские мотострелки сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

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    16 мая 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима

    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима, но требует подготовки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президентов России и США необходима, но требует тщательной подготовки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул необходимость личной встречи президентов России и США. По словам Пескова, такие переговоры требуют скрупулезной подготовки, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что встреча должна быть не только подготовлена, но и результативна. Также он указал, что подобным встречам в верхах всегда предшествуют экспертные переговоры, консультации и длительная напряженная подготовка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным.

    Планируемая встреча будет зависеть от результатов переговоров по Украине в Стамбуле. Белый дом ожидает скорую встречу президентов.


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    16 мая 2025, 08:17 • Новости дня
    ЛМУРы уничтожили две цели одним выстрелом в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолеты с легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) «Изделие-305» успешно поразили украинскую БМП вместе с переправой, что продемонстрировало возможности комплекса в реальном бою.

    Армейская авиация, оснащенная легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) «Изделие-305», демонстрирует высокую эффективность в зоне спецоперации на Украине, передает Ростех.

    Как отмечают в госкорпорации, «комплекс позволяет точечно уничтожать цели любой сложности – укрытия противника, огневые точки, скопления живой силы, бронетехнику». Особый случай – «снайперский выстрел» ЛМУР по американской БМП Bradley, когда одним пуском была уничтожена и сама машина, и переправа, по которой она переходила.

    Экипажи вертолетов могут управлять ракетой на всей траектории, а головка самонаведения обеспечивает оператору на борту картинку высокого качества независимо от погодных условий и времени суток. Благодаря мультирежимной системе наведения ЛМУР остается эффективной днем и ночью, а также способна работать в любую погоду.

    Разработчик ракеты – концерн «Высокоточные комплексы». Главной особенностью «Изделия-305» называют высокую защиту от радиоэлектронной борьбы: на данный момент, как подчеркивают в Ростехе, противнику не удалось ни сбить такую ракету с курса, ни подавить ее электронным воздействием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Изделие-305» показала хирургическую точность при применении в зоне спецоперации на Украине. Средства радиоэлектронной борьбы ни разу не смогли подавить эту ракету в ходе боевых действий. Ракеты «Изделие-305», которые применяют в том числе с вертолетов Ка-52М, являются серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины.

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