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США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок Виргиния
Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса Виргиния
Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса Виргиния сроком до 2029 года.
Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса Виргиния, передает РИА «Новости».
Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.
Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.
Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.
Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.