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Самолет Swiss экстренно сел в Гамбурге из-за плохого самочувствия пассажира
Рейс Стокгольм – Цюрих экстренно сел в Гамбурге из-за больного пассажира
Пассажирский борт швейцарской авиакомпании Swiss, следовавший по маршруту Стокгольм – Цюрих, совершил вынужденную посадку в аэропорту Гамбурга после ухудшения состояния здоровья одного из находившихся на борту людей.
Утром во вторник экипаж подал сигнал общей чрезвычайной ситуации и изменил курс в небе над Германией, передает РИА «Новости».
Представители авиакомпании пояснили, что причиной незапланированного приземления стала медицинская чрезвычайная ситуация с одним из путешественников. Пилоты подали сигнал бедствия для максимально быстрого снижения.
Пострадавшего пассажира передали немецким врачам. После дозаправки воздушное судно продолжило рейс в Швейцарию с расчетным опозданием на полтора часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее следовавший в Лондон пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Манчестере.
Также перед вылетом рейса из саратовского аэропорта умер пассажир.
Кроме того, летевший в Египет из Уфы борт приземлился в Минеральных Водах из-за находившегося в салоне человека.