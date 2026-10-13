Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учётом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Петербургский студент пошел служить инженером расчетов ударных беспилотников
Студент лесотехнического университета из Петербурга пошел в войска БПЛА
Студент петербургского лесотехнического университета имени Кирова с позывным Мула отправился служить инженером-техником в войска беспилотных систем для получения полезных в будущей профессии навыков.
Молодой человек стал инженером-техником расчетов ударных БПЛА, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max.
Он уверен, что главное в службе по спецконтракту – это навыки, которые пригодятся ему в дальнейшей работе.
В современном лесном хозяйстве России беспилотники широко применяются для выявления пожаров и незаконных вырубок. Кроме того, с их помощью контролируют лесовосстановление, оценивают запасы древесины и обследуют труднодоступные участки с сухостоем, ветровалами и очагами вредителей, поэтому полученный опыт будет крайне востребован в гражданской профессии бойца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник звукорежиссер и геймер стали операторами дронов в зоне спецоперации на Украине.
На прошлой неделе студент из Ульяновской области ушел служить оператором робототехники.