Петербургский студент пошел служить инженером расчетов ударных беспилотников

Студент лесотехнического университета из Петербурга пошел в войска БПЛА

Tекст: Алексей Дегтярёв

Молодой человек стал инженером-техником расчетов ударных БПЛА, сообщает канал «Герои спецоперации Z» в Max.

Он уверен, что главное в службе по спецконтракту – это навыки, которые пригодятся ему в дальнейшей работе.

В современном лесном хозяйстве России беспилотники широко применяются для выявления пожаров и незаконных вырубок. Кроме того, с их помощью контролируют лесовосстановление, оценивают запасы древесины и обследуют труднодоступные участки с сухостоем, ветровалами и очагами вредителей, поэтому полученный опыт будет крайне востребован в гражданской профессии бойца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник звукорежиссер и геймер стали операторами дронов в зоне спецоперации на Украине.

На прошлой неделе студент из Ульяновской области ушел служить оператором робототехники.