Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Матвиенко предложила приостановить лицензирование вузов
Матвиенко предложила прекратить лицензирование вузов до наведения порядка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила приостановить лицензирование высших учебных заведений в России до наведения порядка в этой сфере.
«Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства», – заявила Матвиенко, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что в стране появилось множество частных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования. Летом глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об утрате дипломными работами прежних функций.