Матвиенко предложила приостановить лицензирование вузов

Матвиенко предложила прекратить лицензирование вузов до наведения порядка

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства», – заявила Матвиенко, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в стране появилось множество частных учебных заведений, которые лишь имитируют образовательную деятельность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минобрнауки назвало сроки завершения реформы высшего образования. Летом глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил об утрате дипломными работами прежних функций.