Tекст: Антон Антонов

«Мы с Британией находимся по разные стороны баррикад. Британия делает все, чтобы уничтожить нас, нанести России стратегическое поражение», – приводит слова дипломата РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

По его словам, для достижения этой цели западные страны снабжают украинскую армию деньгами и оружием, а также усиливают санкционное давление. Кроме того, Лондон намеренно срывает переговорный процесс, который ранее велся при участии американской стороны.

При этом Келин отметил полную неэффективность британских рестрикций против Москвы: «Мы почти не замечаем их действие».

Он указал, что экономика страны успешно справляется с кумулятивным эффектом ограничений, развивая новые методы производства вооружений и опираясь на значительные человеческие ресурсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Келин оценил нехватку ресурсов у Великобритании для организации морской блокады в Балтийском регионе.

В начале года британский премьер-министр Кир Стармер пообещал продолжить санкционное давление на Россию.

До этого российский посол указал на отсутствие у Лондона средств для дальнейшего финансирования киевского режима.