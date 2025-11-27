Tекст: Алексей Дегтярев

У Лондона наблюдается крайне сложная финансовая ситуация, средств для дальнейшего финансирования Украины практически не осталось, сказал Келин в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что разговоры в Британии о конфискации российских суверенных активов связаны с нехваткой собственных ресурсов. Посол подчеркнул, что уже с начала 2026 года финансирование Киева прекратится, так как внутренних резервов для этих целей не имеется.

Дипломат выразил мнение, что без существенной поддержки со стороны США рассчитывать на продолжение западной финансовой помощи Украине не стоит. Келин добавил, что в Британии продолжают ссылаться на «коалицию желающих», но из около 30 стран этой группы осознанную поддержку могут оказать только Германия, Франция и Британия.

Он также отметил, что «коалиция желающих» представляет собой объединение стран, созданное с целью усиления поддержки Киева, и она возникла в марте 2025 года.

Ранее Келин отмечал, что британская сторона, продолжая жить в мире иллюзий, собирается усилить давление на Москву путем дальнейших поставок вооружения Киеву.

Напомним, Лондон призывал Россию сесть за стол переговоров по Украине.

