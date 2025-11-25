  • Новость часаЛавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Румыния объявила о планах стать второй армией на востоке НАТО
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Российские войска освободили Иванополье в ДНР
    Министр Силуанов заявил о планах сократить теневой сектор экономики
    Основательница Wildberries обвинила банки в атаке на маркетплейсы
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    25 ноября 2025, 14:46 • В мире

    Tекст: Олег Исайченко

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона?

    Россия «должна сесть за стол переговоров» по украинскому урегулированию. С таким заявлением выступила глава МИД Британии Иветт Купер после встречи с представителями Киева и европейских стран. По ее словам, участники саммита «подтвердили поддержку справедливого и прочного мира, который обеспечивает суверенитет Украины, а также безопасность Европы».

    При этом в самом Лондоне хотят сбить настрой президента США Дональда Трампа на разрешение конфликта. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. По его данным, в Британии опасаются, что миротворческая активность главы Белого дома может помешать им и дальше «зарабатывать на крови украинцев».

    «Доходы от войны фактически спасают от банкротства британскую экономику. Некогда проблемные предприятия ВПК королевства превратились в "локомотив" национальной промышленности. Компании BAE Systems и Thales UK реализуют многомиллиардные контракты на производство продукции военного назначения в интересах Киева. Предполагается наращивать поставки Украине БПЛА за счет средств стран ЕС. Ожидаемый доход – свыше 6 млрд долларов», – говорится в сообщении.

    В качестве «страховочного варианта» британцы разработали план по дискредитации президента США. Предполагается реанимировать сфабрикованные «досье» бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила, содержащие утверждения о связях Трампа и членов его семьи с советскими и российскими спецслужбами.

    «Однако британцам вряд ли удастся войти в одну реку дважды. Не вызывает сомнений, что Трамп поставит на место своих союзников за попытки использовать липовые и уже опровергнутые инсинуации. Да и развитие ситуации на ТВД заставит британцев искать замену кровавым деньгам, зарабатываемым на Украине», – заявили в СВР.

    Напомним, на минувшей неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов. Документ предполагает сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание текущего статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Европейские государства разработали альтернативный проект. Он подготовлен Британией, Германией и Францией, его обнародовало издание The Telegraph. Согласно тексту, среди прочего планируется, что территориальные переговоры будут вести по текущей линии боевого соприкосновения и после прекращения огня. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем европейцам понадобился очередной нереализуемый план.

    23 ноября эти инициативы обсуждались делегациями США и Украины в Женеве. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева. Согласно ему, стороны достигли прогресса и разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования».

    После женевских переговоров американский план сократился с 28 до 19 пунктов, сообщила газета Financial Times. Источники издания не уточнили, какие положения были исключены из документа. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Москве видели лишь один вариант соглашения. «Положения требуют, конечно, самого детального обсуждения и рассмотрения между сторонами, но с нами этот вопрос еще не обсуждался», – приводит ТАСС его слова.

    По данным Politico, в ходе саммита представителей США и России в Абу-Даби 25 ноября американский министр армии Дэн Дрисколл представит обновленный план. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что ему нечего сказать по поводу этой информации. Он отметил, что в Кремле следят за сообщениями СМИ и тщательно анализируют их.

    По его словам, Москва понимает, что идет переговорный процесс между США и Украиной, и в план вносятся коррективы. «В какой-то момент, наверное, настанет время, когда будут осуществляться и наши контакты с американцами. Пока никаких новаций у нас в этом плане нет», – заявил Песков. Он также подчеркнул, что Россия «заинтересована достигать наших целей именно политико-дипломатическими средствами». На этом фоне

    призыв британского МИД к Москве сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона,

    подчеркнул Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне. Он напомнил, что Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. «Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – добавил собеседник.

    Стоит отметить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется». Также дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории.

    Кроме того, именно Лондон сорвал мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. Тогда по итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона выбросила его на свалку истории.

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа» и глава украинской делегации. Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием Бориса Джонсона, занимавшего на тот момент пост премьер-министра Британии.

    «Джонсон сказал, что им нужно воевать до последнего украинца. Вот они воюют», – заявил Путин на совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции в 2024 году. Напомним, что британец раскритиковал и предложенный США план из 28 пунктов. По его мнению, документ предусматривает «военную кастрацию» Украины. «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно,

    выражение "англичанка гадит" знают не только в России – оно известно по всему миру»,

    – заметил Колесник. Собеседник указал, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место. У Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования, акцентировал парламентарий. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу», – указал он.

    По его мнению, нынешний выпад в сторону России показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. «Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – допустил Колесник.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что американская инициатива напугала европейцев. «В последние же два дня в ряде европейских СМИ рефреном идут тезисы о якобы существенном сокращении и переработке документа. По всей видимости, в Британии и ЕС полагают, что они смогли продавить Трампа и Рубио на уступки и изменения в свою пользу. Отсюда и заявление Купер», – считает собеседник.

    «Другими словами, в Лондоне посчитали, что они сделали все от них зависящее и теперь передали эстафету Москве. При этом европейцы даже не обратили внимания на слова американского госсекретаря о том, что он никогда не видел европейского "контрплана"», – отметил эксперт.

    «Основу будущего урегулирования в любом случае составят на основе договоренностей России и США с соответствующими поправками и замечаниями. И далеко не факт, что в документ войдут те пункты, которые в понедельник обсуждали украинцы с европейцами»,

    – рассуждает аналитик. По его мнению, в соглашении могут быть прописаны отдельно положения, касающиеся Украины, Польши, НАТО в целом, но никак не Британии. «Участие Лондона уместно в одном случае – при обсуждении потенциального возвращения России в G8», – добавил Корнилов. «Мнение ЕС и Британии по мирному соглашению будет учитываться в самую последнюю очередь. Поэтому призыв Купер к Москве, как мне кажется, несколько завис в пустоте. Повторю, присутствие британских представителей за столом переговоров, мягко говоря, вовсе не обязательно», – заметил политолог.

    «Вместе с тем, учитывая опыт участия Лондона в украинском кризисе, нет сомнений, что британцы и дальше будут, что называется, мутить воду и стараться всячески торпедировать любые мирные инициативы. Британия не оставит попыток спровоцировать более серьезный конфликт. Впрочем, ее роль в мировых процессах стремительно сокращается. Не думаю, что эти потуги увенчаются успехом», – заключил Корнилов.

