Ушаков: Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Ушакова, многие пункты плана урегулирования ситуации на Украине, который обсуждался на Аляске по инициативе США, приемлемы для России, передает ТАСС.

Он отметил, что Москве был представлен один из вариантов документа, и он во многом соответствует ранее достигнутым пониманиям.

Ушаков подчеркнул, что проект состоит из 28 пунктов, и по ряду вопросов необходим детальный диалог, которого пока не было.

Он указал, что нынешняя версия плана требует серьезного обсуждения с российской тороны, с украинской стороны, с американской и с европейской.

По его словам, документ будет дорабатываться и меняться по мере обсуждений, и в данный момент ни одна из сторон не начинала официальных консультаций с Россией по этому поводу.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил о необходимости согласия Москвы с американским планом по Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на этой неделе диалог по предложению Вашингтона не запланирован, а официального документа Москва не получала.

Песков также подчеркнул, что обсуждать американский план через СМИ нельзя, и в Кремле нет официальной информации по деталям переговоров.