Кремль спросили о переговорах с США по «мирному плану» по Украине
Песков: Переговоров с США по «мирному плану» на этой неделе в планах нет
График Кремля на этой неделе не предусматривает диалога по предложенному Вашингтоном мирному урегулированию, документа в Москве не получали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, переговоры между Россией и США по мирному плану по Украине на этой неделе не планируются, передает ТАСС.
Прежде чем Кремль даст какую-либо оценку возможным изменениям американского плана, Россия дождется итогов консультаций между США и Киевом, которые недавно прошли в Швейцарии, отметил Песков.
Он добавил, что российская сторона ознакомилась только с заявлениями по итогам обсуждений в Женеве, а полноценный диалог между Вашингтоном и Киевом, судя по всему, продолжается.
Песков также сообщил, что Россия до сих пор не получала официальный текст варианта плана, доработанного после консультаций США и Украины в Женеве. Представитель Кремля подчеркнул, что в распоряжении Москвы есть только публичные заявления, а официально никаких документов российская сторона не видела.
По его словам, в Кремле зафиксировали факт корректировок в ранних версиях плана, ранее переданных Москве. Однако окончательных предложений, оформленных по итогам дискуссий с участием украинской стороны, Россия пока не получила.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что консультации делегаций США и Украины в Женеве были крайне продуктивными.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал эту встречу наиболее эффективной.
Марко Рубио напомнил о необходимости реакции Москвы на американский план по Украине.
Дмитрий Песков заявил, что обсуждение американского плана по Украине через СМИ невозможно и некорректно, а официальной информации о мирном плане США и конкретике по переговорам нет.