Рубио назвал переговоры США и Украины в Женеве наиболее эффективными из всех
По итогам переговоров по урегулированию конфликта на Украине, которые состоялись в Женеве между делегациями США и Украины, американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что этот раунд оказался одним из самых результативных.
«По моему личному мнению, у нас были, пожалуй, самые продуктивные и содержательные встречи за все время нашего участия в этом процессе, с самого начала. У нас есть очень хороший рабочий продукт, который уже был создан на основе вклада всех заинтересованных сторон, и теперь мы смогли проработать некоторые из этих пунктов шаг за шагом», – цитирует Госдепартамент заявление Рубио для прессы.
Он отметил, что стороны добились значительного прогресса, и команды разошлись по своим комнатам, чтобы проработать дополнительные предложения, которые были получены на переговорах.
«Поэтому мы работаем над внесением некоторых изменений, некоторых корректировок в надежде на дальнейшее сокращение разногласий и приближение к чему-то, что устраивает как Украину, так и, очевидно, Соединенные Штаты», – добавил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым прибыла в Швейцарию для обсуждения плана урегулирования, предложенного Дональдом Трампом. В Женеве представители США и Украины приступили к обсуждению возможных решений ситуации на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона является неотъемлемой частью процесса достижения соглашения по мирному урегулированию конфликта на Украине.