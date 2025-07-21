  • Новость часаФСБ задержала в Петербурге мужчину за шпионаж в пользу украинских спецслужб
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    Опасность Мелании Трампенко для России недооценена
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    Эксперт оценил успехи российского автопрома
    Над Московским регионом сбиты 23 украинских беспилотника
    Китай пригрозил ЕС решительными ответными мерами
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    Сенатор Грэм пообещал тарифы в 100% против покупателей российской нефти
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Интернет-зависимость делает нас «народом без головы»

    Было бы разумно сохранить мобильный интернет только для тех приложений, которые действительно важны для жизни и без которых современная жизнь стала бы невозможной. А вот для всего досугового сегмента виртуального мира, включая видеосервисы и соцсети, мобильный интернет вполне можно закрыть.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Можно ли оплатить материнство

    Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.

    15 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Индивидуальные бомбоубежища не спасут

    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к концу и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    4 комментария
    21 июля 2025, 09:57 • Новости дня

    Le Monde: Зеленский занижает реальные потери ВСУ на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские кладбища сталкиваются с нехваткой мест для захоронений на фоне боевых потерь, несмотря на официальные заявления о количестве погибших военнослужащих.

    Владимир Зеленский сознательно занижает число погибших солдат Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на публикацию французской газеты Le Monde.

    По информации издания, в феврале Зеленский заявлял о 46 тыс. погибших и 380 тыс. раненых с начала конфликта. Также упоминались «десятки тысяч» пропавших без вести и пленных, однако газета считает, что реальные потери значительно выше.

    Le Monde отмечает острую нехватку мест на украинских кладбищах. Местные власти вынуждены выделять дополнительные территории для новых захоронений. Издание утверждает, что ситуация с потерями и похоронами остается одной из самых острых проблем в украинском обществе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что списки погибших солдат ВСУ публикуются из-за отказа украинских властей забирать тела. В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся более 10 тыс. тел украинских военных.

    20 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией

    Американист Дробницкий: Администрация Трампа не имеет четкой стратегии в отношении Украины

    Дробницкий опроверг связь визита Келлога в Киев с готовностью Украины к переговорам с Россией
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Кит Келлог утратил лидерские позиции в администрации Дональда Трампа по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Более того, Штаты сознательно взяли 50-дневную паузу в данном вопросе, поскольку плана по достижению мира у Вашингтона нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с визитом в Киев Кита Келлога.

    «Материалы западной прессы о том, что главной причиной желания Украины активизировать переговоры с Россией стал спецпосланник США Кит Келлог, посетивший Киев 14 июля, выглядят по меньшей мере странно. Скорее всего, европейские издания сшивают белыми нитками два не связанных события в попытке добиться сенсации», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «На сегодняшний день абсолютно понятно, что Келлог – самый слабый член команды Дональда Трампа, занимающейся решением украинского вопроса. В свое время его назначение стало попыткой главы Белого дома «замылить» глаза демократам путем присвоения должности «лидера» по переговорам с Киевом и Москвой относительному ястребу», – напоминает он.

    «Впоследствии на данном направлении его аккуратно сместил Стивен Уиткофф. Именно за передвижениями и словами этого человека, пожалуй, и стоит больше всего следить для озвучивания каких-либо предположений о закулисных договоренностях между США и Украиной. Однако в настоящий момент Вашингтон не понимает, чего именно он хочет добиться от Киева», – добавляет собеседник.

    «Дональд Трамп неслучайно дал нашим странам 50 дней на попытку достижения мирных договоренностей. В какой-то степени речь идет о попытке Штатов на время приостановить свое участие в разрешении конфликта России и Украины. Их дипломатия, увы, на данном этапе зашла в тупик, а пауза на этом фоне выглядит логичным решением», – акцентирует эксперт.

    «Соответственно, Киев намерен воспользоваться образовавшейся паузой в своих целях. Офису Зеленского важно показать, что он не выступает против мира. Поэтому Украина и решила попробовать взять на себя роль «инициатора» переговоров. Следующим шагом станет попытка выставить Россию виновной в провале этого диалога», – поясняет он.

    «Уже сейчас некоторые американские и европейские издания стали активно тиражировать материалы о якобы «самых жестоких» атаках ВС РФ на Украину за последнее время. Думаю, таким образом сторонники Зеленского на Западе как раз и создают почву для будущих обвинений Москвы в срыве переговоров. Такая тактика впоследствии также позволит Киеву получить обещанные недавно Трампом вооружения», – заключил Дробницкий.

    Ранее западные СМИ связали предложение Украины провести переговоры с Россией с некими соглашениями с США. В частности, немецкое издание  Der Spiegel отмечает, что 14 июля состоялся визит спецпосланника президента Штатов Кита Келлога в Киев, в рамках которого стороны обсуждали «путь к миру» и необходимые для его реализации действия.

    Примечательно, что Украина намерена возобновить диалог с Россией уже на следующей неделе, однако точная дата встречи в настоящий момент неизвестна. Согласование итогового дня организации мероприятия ждет и Турция – страна, ставшая площадкой диалога Киева и Москвы в 2022 году, а также в 2025-м.

    Напомним, о необходимости активизации диалога с Россией в пятницу заявил Владимир Зеленский. В ходе встречи с Рустемом Умеровым, новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, также являвшимся лидером делегации республики на переговорах с Москвой в Стамбуле, он подчеркнул, что достигнутые в Турции решения реализуются, однако текущая динамика данных процессов требует ускорения.

    В России эти заявления восприняли положительно. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова Зеленского «позитивным сигналом». «Здесь мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», – подчеркнул он, пишет РБК.

    Комментарии (4)
    20 июля 2025, 23:57 • Новости дня
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    Алиев принял шевроны ВСУ со словами «продолжайте также»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Во время медиафорума в Шуше украинская журналистка вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны ВСУ, на что он дал одобрительный комментарий.

    «Спасибо вам большое, продолжайте также», – приводит слова Алиева РИА «Новости».

    Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях депутатом Верховной рады Алексеем Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Днем ранее Алиев уже высказался в поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания российскими правоохранителями членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане. Россельхознадзор ввел запрет на азербайджанскую молочную продукцию.

    На ваш взгляд
    Кто хочет испортить отношения России и Азербайджана?






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    7 комментариев


    Комментарии (15)
    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    Комментарии (0)
    21 июля 2025, 09:07 • Новости дня
    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней

    Telegraph: Британия объявит кампанию по вооружению Украины за 50 дней

    Стало известно о планах Британии «вооружить» Украину за 50 дней
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В рамках заседания контактной группы по помощи Киеву министр обороны Британии Джон Хили предложит запустить 50-дневную кампанию по поставкам вооружений Киеву, включая закупку ракет ПВО на 170 млн евро, сообщает газета Telegraph.

    Газета Telegraph сообщает о намерении Лондона объявить о 50-дневной кампании по вооружению Киева на встрече контактной группы. Министр обороны Британии Джон Хили, по данным издания, выступит с предложением активизировать помощь Киеву на ближайшие семь недель, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации газеты, Британия и Германия достигнут соглашения о совместной закупке ракет для противовоздушной обороны, используя финансирование из Берлина в размере 170 млн евро. Эти вооружения планируется передать Киеву для усиления его оборонительных возможностей.

    Трамп объявил о намерении ввести «очень жесткие пошлины» против России, если урегулирование конфликта на Украине не будет достигнуто за 50 дней.

    Премьер Британии Кир Стармер заявил о планах Лондона закупить у США ракетные системы Patriot для передачи Киеву.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал Киеву совместно произведенное Британией дальнобойное оружие.

    До этого Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения украинской армии.

    Кремль назвал западные военные объекты на Украине законной целью.

    Комментарии (2)
    20 июля 2025, 15:51 • Новости дня
    Из-за отсутствия средств на конверты около 1,5 млн украинцев не получили повестки
    Из-за отсутствия средств на конверты около 1,5 млн украинцев не получили повестки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дарья Григоренко

    Около полутора миллиона военнообязанных на Украине не встали на воинский учет из-за отсутствия средств у военкоматов на рассылку повесток, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

    Костенко заявил в интервью украинскому Радио NV: «У нас около полутора миллиона людей, которые не обновили свои данные и не идут в ТЦК… Не было денег на конверты, чтобы оповестить людей. Это абсурд», передает РИА «Новости».

    По словам Костенко, территориальные центры комплектования не смогли уведомить граждан о необходимости прийти и обновить данные из-за банального отсутствия финансирования на почтовые отправления. Проблема привела к тому, что значительная часть военнообязанных осталась вне системы учета и не получила официальных извещений.

    Ранее власти на Украине начали массовую блокировку счетов граждан за нарушения правил мобилизации и неуплату штрафов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская насильственная мобилизация получила название «могилизация» из-за своей жестокости и произвола. Минобороны Украины отменило возможность снятия с воинского учета для людей, ранее признанных негодными к службе по состоянию здоровья. Депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила о необходимости принудительной мобилизации всех граждан на Украине из-за проблем с пополнением армии.

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    21 июля 2025, 05:58 • Новости дня
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    Карлсон назвал ложью заявления об угрозе нападения России на страны НАТО
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Заявления по поводу возможного нападения России на страны НАТО необоснованны и вызывают смех, сказал американский журналист Такер Карлсон.

    «Это так смешно, что вы верите этой лжи – лжи, будто Россия имеет планы насчет Германии или Великобритании. Доказательств этому нет», – заявил Карлсон в интервью Bild.

    Карлсон отметил, что его тревожит эскалация конфликта на Украине, которая, по его мнению, чревата ядерной войной. Журналист подчеркнул: «Ничего нет хуже этого». Он считает, что Россия уже одержала победу, и сейчас необходимы переговоры для минимизации последствий для всех сторон, передает ТАСС.

    Он призвал не подогревать антироссийскую риторику и страхи, «когда имеешь дело со страдающими паранойей восточными европейцами». По его мнению, «все они страдают паранойей».

    Карлсон подверг критике насильственную мобилизацию на Украине и действия Владимира Зеленского. По его словам, подобный подход свидетельствует о том, что к людям относятся как к животным.

    Он также отметил, что у США заканчиваются рычаги давления на Москву, а антироссийские санкции приносят больше ущерба самим американцам: «Каков конечный результат? Россия страшно обнищала? Нет», – сказал Карлсон, добавив, что американцы не поняли «природу российской экономики и цивилизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон заявил, что Россия при президенте Владимире Путине усилилась. Он отметил, что Германия заметно ослабла на фоне миграционной политики Ангелы Меркель.

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    20 июля 2025, 17:58 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против российской журналистки-иноагента и экс-депутата Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкционный список, включив в него российских и украинских граждан, среди которых российская журналистка Юлия Латынина (признана Минюстом России иноагентом) и экс-депутат Рады Наталья Королевская.

    Указ о санкциях был опубликован на сайте офиса президента, передает РИА «Новости». Под ограничения попали Латынина и Королевская. В список вошли также гражданка России Татьяна Аксененко, украинский блогер Андрей Серебрянский и предприниматель Геннадий Балашов.

    Меры предусматривают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий и запрет на официальные визиты. Кроме того, фигуранты списка лишены возможности осуществлять культурный и научный обмен с Украиной, все торговые соглашения будут прекращены. Также документ предусматривает лишение украинских государственных наград.

    Ранее Зеленский ввел санкции против российских граждан и юрлиц из КНР и Белоруссии. Он также подписал указ о введении бессрочных санкций в отношении ряда российских общественных организаций и компаний, включая детский центр «Артек».

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    21 июля 2025, 08:08 • Новости дня
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    СБУ провела массовые обыски у детективов антикоррупционного бюро Украины
    @ Press Service of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Служба безопасности Украины организовала масштабные обыски в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подозреваемых в связях с российскими спецслужбами и коррупционных схемах, сообщило издание «Инсайдер».

    Серия обысков у сотрудников НАБУ проходит в разных регионах страны, передает ТАСС. Детективам инкриминируют государственную измену, сотрудничество с российскими структурами и коррупцию в интересах украинских олигархов. СБУ заявила о наличии якобы доказательств неофициального влияния спецслужб России на деятельность отдельных сотрудников НАБУ.

    Издание также отмечает, что отношения между офисом Зеленского и антикоррупционным бюро обострились после недавних коррупционных обвинений в адрес вице-премьера Алексея Чернышова, который считается влиятельной фигурой в окружении президента. В начале июля кабмин не утвердил детектива НАБУ Александра Цивинского на пост главы Бюро экономической безопасности, несмотря на рекомендации международных экспертов.

    Ряд украинских СМИ высказывал предположения о возможной попытке Зеленского распустить НАБУ и расширить давление не только на бюро, но и на прозападных активистов и медиа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публичные обыски и уголовные дела против оппонентов власти на Украине вызвали волну обвинений в авторитаризме президента Владимира Зеленского. Администрация президента США Дональда Трампа ранее планировала расследовать деятельность Центра противодействия коррупции во главе с Виталием Шабуниным. Концентрация власти на Украине привела к ослаблению демократических институтов, а ряд ключевых лидеров и чиновников был заменен или отстранен.


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    20 июля 2025, 17:47 • Новости дня
    В Одессе врач попал в реанимацию после избиения сотрудниками военкомата

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Одессе сотрудники территориального центра комплектования, который на Украине выполняет функции военкомата, избили врача, приехавшего из Харькова, в ходе мобилизационных мероприятий, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет издание «Страна.ua», мужчину задержали на улице, насильно затащили в микроавтобус и несколько раз ударили дверью по голове, после чего вместо оказания медицинской помощи отправили на военно-врачебную комиссию, передает РИА «Новости».

    По данным издания, сейчас пострадавший медик находится в реанимации с пробитым легким и переломами ребер. Одесский областной военкомат подтвердил происшествие и заявил о начале служебной проверки.

    В заявлении военкомата отмечается: «Деятельность военнослужащих должна осуществляться исключительно в рамках действующего законодательства. Мы готовы оказать полное содействие правоохранительным органам для проведения всестороннего и объективного расследования».

    Ранее сообщалось, что в Киеве мобилизованный скончался от побоев сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкоматов) после того, как его не приняли в учебные части из-за проблем со здоровьем.

    Кроме того, сотрудник военкомата пробил колеса автомобиля мужчине на Украине, чтобы не дать уклонявшемуся от мобилизации скрыться.

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    20 июля 2025, 14:29 • Новости дня
    Песков спрогнозировал проблемы Германии при оплате помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Германия не справится в одиночку с финансовым бременем поставок оружия на Украину, что создаст сложности для немецкой экономики.

    Заявление Пескова прозвучало в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости». Песков подчеркнул, что Германия, несмотря на статус крупнейшей экономики Европы, не сможет самостоятельно оплачивать поставки вооружений на Украину.

    «Да, Германия – это крупнейшая экономика мира. Германия – это локомотив экономический Европы. Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломаются», – заявил Песков.

    Он также предположил, что как только Германия осознает, что ей фактически придется одной нести расходы на военную поддержку Украины, в стране начнутся серьезные экономические проблемы. В беседе с журналистом «России 1» Песков выразил мнение, что ситуация с поставками вооружений неустойчива даже для такой сильной экономики, как у Германии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп предложил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.

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    21 июля 2025, 08:33 • Новости дня
    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника

    Минобороны заявило о уничтожении 74 украинских БПЛА над семью регионами России

    Над семью регионами России за ночь сбиты 74 украинских беспилотника
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью силы ПВО уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, из которых 23 были перехвачены над Московским регионом.

    В ночь на 21 июля в период с 23.20 до 7.00 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что атаки были отражены в ряде регионов страны.

    Так, 23 дрона были сбиты над Московской областью, из них 15 направлялись к Москве. Кроме того, 14 беспилотников были перехвачены в Курской области, 12 – в Ростовской, десять – в Брянской, еще десять – в Калужской.

    Также отмечено уничтожение четырех дронов над Тульской областью и одного – над Липецкой.

    В результате отражения атаки воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тульской области за прошлую ночь нейтрализовали четыре беспилотника.

    Ранее два беспилотника сбили при попытке атаки на Москву, их обломки упали в районе поселка Киевский.

    Четыре столичных аэропорта утром возобновили прием и выпуск воздушных судов.

    Комментарии (2)
    21 июля 2025, 00:55 • Новости дня
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    Над регионами России сбиты более 40 украинских беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты 43 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе в Московском регионе, сообщило Минобороны России.

    БПЛА были сбиты с 20.00 до 23.20 мск. Основная часть дронов была сбита над Брянской и Орловской областями – 17 и 14 соответственно. В Московском регионе были уничтожены семь беспилотников, при этом три из них летели на Москву. Четыре дрона были сбиты над Калужской областью, еще один – над Белгородской, сообщило Минобороны в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 12.00 до 17.40 мск российская система ПВО уничтожила 37 украинских беспилотников самолетного типа в нескольких регионах страны.

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    21 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и других городах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы также прозвучали в Харькове и Днепре (Днепропетровске), передает ТАСС.

    Кроме того, украинские СМИ сообщают о взрывах в Ивано-Франковске, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось о взрывах в Павлограде и Сумах.

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    20 июля 2025, 16:44 • Новости дня
    Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

    Как отмечается, в 15:48 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в Одесской и Николаевской областях. Несколько минут до этого аналогичные сообщения поступили из Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье сирены воздушной тревоги прозвучали сразу в пяти регионах на Украине, включая Одесскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Позже на севере Харьковской области прогремел взрыв.

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    20 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Взрыв прогремел в Днепропетровской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины действует воздушная тревога, в Павлограде прозвучал взрыв, сообщили украинские СМИ.

    Сигналы воздушной тревоги зафиксированы также в Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах также произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, сообщалось о взрыве в Харьковской области.

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    20 июля 2025, 21:25 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников над Москвой

    Tекст: Ольга Иванова

    Два беспилотных летательных аппарата были сбиты силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице, их обломки обследуют экстренные службы.

    Два беспилотника, направлявшиеся в сторону Москвы, были уничтожены силами ПВО Минобороны, передает РИА «Новости», об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин.

    Информация о возможных пострадавших или ущербе в результате инцидента на данный момент не поступала. Специалисты продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех украинских беспилотников, направлявшихся к столице. Еще три беспилотника ранее были уничтожены силами ПВО, их обломки упали в разных районах Москвы.

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    США уперлись в киевский тупик

    20 июля исполнилось ровно полгода с начала полномочий Дональда Трампа как президента США. Все это время было отмечено крайне противоречивыми и заявлениями, и действиями нового главы Белого дома, особенно в том, что касается украинского урегулирования. На что надеялись политологи, почему у Трампа ничего не вышло и в какой тупик в итоге попал он сегодня? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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