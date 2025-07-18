Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, киевские власти скрывают информацию о потерях среди военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также не спешат забирать тела погибших, чтобы избежать выплаты компенсаций их семьям, передает РИА «Новости».

Балицкий отметил, что публикация списков погибших солдат ВСУ стала вынужденной мерой из-за отказа Украины принимать тела погибших. По его словам, настоящая причина такого поведения – желание скрыть реальные потери и не выплачивать положенные компенсации родственникам.

Губернатор также пояснил, что, пока украинский солдат числится пропавшим без вести, его семья не получает никаких выплат. Решение обнародовать списки погибших было принято, чтобы семьи смогли узнать правду о судьбе своих родственников и не оставались в неведении. Балицкий уверен, что данные о погибших есть у Киева, но они целенаправленно скрываются от общества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Мединский сообщил о проведении обмена, в ходе которого Россия передала Киеву 1 тыс. тел украинских военных в обмен на 19 тел погибших российских военнослужащих. Россия передавала Украине тела погибших при крушении самолета Ил-76 российских военнопленных. В Верховной раде заявляли о «личном приказе» Владимира Зеленского не забирать тела украинских военных.