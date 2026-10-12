Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»12 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников
Мэр Москвы: Средства ПВО уничтожили 16 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников средствами противовоздушной обороны.
Средства ПВО Министерства обороны России ликвидировали 16 БПЛА, сообщает Собянин на своей странице в MAX.
На месте падения обломков дронов уже работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.
В течение дня сообщалось также, что системы ПВО сбили десять летевших на столицу беспилотников.