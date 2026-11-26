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Китай потребовал от Японии ликвидировать оставленное химическое оружие
Минобороны КНР: Пекин призвал Японию ликвидировать оставленное химоружие
Пекин призывает Токио ускорить процесс ликвидации химического оружия, оставленного японскими войсками в Китае со времен Второй мировой войны, заявил официальный представитель министерства обороны КНР Чэнь Си.
Министерство обороны Китая призвало Японию в ближайшее время ликвидировать химическое оружие, оставшееся на территории КНР после Второй мировой войны, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что в Китае до сих пор находится большое количество японского химического оружия. Он отметил, что оно представляет серьезную опасность, а работы по его утилизации продвигаются медленно.
«Мы призываем Японию как можно скорее предоставить достоверную информацию о местах захоронения, увеличить вложение людских ресурсов и всесторонне ускорить процесс ликвидации оставленного японскими войсками химического оружия, чтобы в ближайшее время полностью устранить его вред и вернуть народу Китая чистую землю», – заявил дипломат.
Официальный представитель Минобороны КНР Чэнь Си добавил, что японское правительство долгое время проявляет пассивность в этом вопросе. По его словам, Токио формально подходит к проблеме и затягивает темпы уничтожения химического оружия под разными предлогами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Пекин призвал международное сообщество объединить усилия для сдерживания ремилитаризации Японии.
В сентябре постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил об угрозе для российской границы от арсеналов японского химического оружия в Китае.
В мае Москва и Пекин призвали Токио добросовестно выполнять обязательства по уничтожению оставленного в Китае химического оружия.