Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи раскрыли убийство 41-летнего мужчины через 24 года после самого преступления, тело убитого было сброшено под лед реки Витим, указало ведомство на своем сайте.

По данным следствия, в ноябре 2002 года обвиняемый вместе со своим товарищем попытался продать знакомому скупщику пять килограммов золота. Мужчины взяли предоплату в размере 15 тыс. долларов, однако покупателю не понравилось качество металла, из-за чего началась ссора.

В результате конфликта один из продавцов забил скупщика металлическим предметом до смерти.

Тело убитого спрятали в реке, а деньги злоумышленники разделили между собой. В 2019 году сообщник обвиняемого скончался. Выйти на след выжившего фигуранта удалось благодаря современным экспертизам: на осколках бутылки из квартиры пропавшего обнаружили ДНК, совпавшую с профилем 51-летнего ранее судимого жителя поселка Артемовский.

В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник суд в Калининградской области приговорил местного жителя к 12 годам лишения свободы за убийство трех женщин в 1999 году.

На прошлой неделе следователи предъявили жителю Челябинска обвинение в убийстве девушки 15-летней давности.

В январе силовики задержали двух жителей Тульской области за попытку застрелить сотрудника банка в 2001 году.