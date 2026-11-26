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И. о. президента Сербии назначил выборы главы государства на 27 декабря
И. о. президента Сербии Чупич назначил выборы главы государства на 27 декабря
В главном холле здания парламента исполняющий обязанности президента Сербии Александар Чупич подписал указ о проведении выборов нового главы государства 27 декабря.
Исполняющий обязанности президента Сербии и председатель Народной скупщины Александар Чупич подписал указ о назначении выборов нового главы государства на 27 декабря, передает ТАСС.
Подписание соответствующего документа состоялось в главном холле здания однопалатного парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник дата выборов нового президента Сербии была названа Чупичем.
На прошлой неделе он был избран председателем Народной скупщины.
В прошлом месяце предыдущая и. о. президента Ана Брнабич анонсировала проведение выборов до 27 декабря.