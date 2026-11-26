Минобороны раскрыло подробности массированного удара по Киеву

В Киеве поражены производства дронов «Химволокно» и «Оаклайн»

Tекст: Алексей Дегтярёв

В результате удара по украинской столице было поражено промышленное предприятие ОАО «Химволокно». Данный объект занимался производством компонентов для боевых частей беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, указало ведомство в Max.

Российские военные также нанесли удар по месту сборки и хранения дронов ООО «Оаклайн». Это предприятие осуществляло производство и хранение беспилотников большой и средней дальности для компании «Файер Пойнт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

В сентябре ВС России также били по промышленному предприятию ООО «Файер Пойнт» в украинской столице.

В августе ударные беспилотники поразили в Киевской области завод по производству химических веществ для изготовления боевых частей «Фламинго».