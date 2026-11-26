При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
В башне «Меркурий» в Москве из-за пожара эвакуировались 150 человек
Порядка 150 человек самостоятельно покинули башню «Меркурий» делового центра «Москва-Сити» из-за возгорания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.
«До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание порядка 150 человек, пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В главк поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15. Возгорание в подсобном помещении оперативно ликвидировали принятыми мерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из торгово-развлекательного центра в Москве эвакуировали посетителей и персонал после короткого замыкания в электрооборудовании.
В начале месяца из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте.
Из торгового центра в Новой Москве эвакуировали 150 человек из-за пожара.