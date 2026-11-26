Tекст: Алексей Дегтярёв

«До прибытия пожарных самостоятельно покинули здание порядка 150 человек, пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В главк поступило сообщение о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, д. 15. Возгорание в подсобном помещении оперативно ликвидировали принятыми мерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник из торгово-развлекательного центра в Москве эвакуировали посетителей и персонал после короткого замыкания в электрооборудовании.

В начале месяца из торгово-развлекательного центра на юго-западе Москвы эвакуировали около 1,5 тыс. человек из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте.

Из торгового центра в Новой Москве эвакуировали 150 человек из-за пожара.