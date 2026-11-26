В Брянской области водитель насмерть сбил сотрудника ГАИ при оформлении ДТП

Tекст: Дарья Григоренко

Авария произошла 23 ноября на трассе М-3 «Украина» в Навлинском районе Брянской области. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и наехал на следственно-оперативную группу, которая оформляла ДТП, произошедшее двумя часами ранее и унесшее жизни двух человек, сообщает ведомство в Max.

«В результате… один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, другой с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение», – говорится в сообщении ведомства.

Пострадали еще несколько сотрудников правоохранительных органов, их жизни вне опасности. По предварительным данным, водитель «Лады» в момент аварии был трезв.

Предполагаемый виновник ДТП, 64-летний житель Комаричского района, задержан. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния здоровья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце следственные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля Renault Logan после ДТП с микроавтобусом в Кировской области.

В марте три человека погибли на трассе Р-298 в Воронежской области после столкновения Kia Cerato, грузовика и «Газели».

В январе большегруз столкнулся с несколькими автомобилями при оформлении другого ДТП в Курской области.