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Сотрудник ГАИ погиб при оформлении ДТП в Брянской области
В Брянской области водитель насмерть сбил сотрудника ГАИ при оформлении ДТП
В Брянской области водитель автомобиля «Лада Гранта» на высокой скорости сбил сотрудников полиции, оформлявших смертельное ДТП, один сотрудник ГАИ погиб, сообщило региональное следственное управление СК России.
Авария произошла 23 ноября на трассе М-3 «Украина» в Навлинском районе Брянской области. Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и наехал на следственно-оперативную группу, которая оформляла ДТП, произошедшее двумя часами ранее и унесшее жизни двух человек, сообщает ведомство в Max.
«В результате… один сотрудник полиции скончался на месте происшествия, другой с телесными повреждениями доставлен в лечебное учреждение», – говорится в сообщении ведомства.
Пострадали еще несколько сотрудников правоохранительных органов, их жизни вне опасности. По предварительным данным, водитель «Лады» в момент аварии был трезв.
Предполагаемый виновник ДТП, 64-летний житель Комаричского района, задержан. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния здоровья.
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