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Euroclear Bank добился прекращения дела о банкротстве в суде Москвы
Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, возбужденному по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, удовлетворив ходатайство самого банка.
Инстанция в четверг прекратила производство по делу о банкротстве бельгийского Euroclear Bank, которое было возбуждено по заявлению частного инвестора Ильи Петрова, передает РИА «Новости».
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство бельгийского банка о прекращении производства по делу о банкротстве.
Сумма неисполненных обязательств должника перед заявителем – чуть более 2,5 млн рублей. Эта задолженность и стала основанием для обращения частного инвестора в суд с заявлением о банкротстве банка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Арбитражный суд Московского округа отказался удовлетворить кассационную жалобу Euroclear Bank и оставил в силе решение о взыскании около 200 млрд евро убытков в пользу Банка России.
Арбитражный суд Московского округа отложил рассмотрение кассационной жалобы Euroclear на решение о взыскании около 28 млрд рублей в пользу Сбербанка.
В сентябре бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.