Tекст: Вера Басилая

Шадаев сообщил, что в России ожидается появление нескольких суверенных моделей искусственного интеллекта, при этом число национальных ИИ-систем окажется значительно больше, передает ТАСС.

«Я уверен, что у нас суверенных будет несколько. Конкуренцию мы сможем обеспечить», – заявил Шадаев.

Отвечая на вопрос о точном количестве подобных платформ, министр уточнил, что суверенных моделей появится «хотя бы две».

Статусы суверенных и национальных моделей регулируются специальным законом об искусственном интеллекте. Часть положений этого документа вступила в законную силу в сентябре. Ожидается, что первые претенденты на регистрацию в качестве суверенных и национальных отечественных моделей будут представлены уже весной 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о планах правительства перевести в цифровой формат более 2 млрд единиц научно-технической информации для обучения суверенных моделей искусственного интеллекта.

В этом месяце Минцифры начало прорабатывать возможность предоставления налогового вычета малому бизнесу за использование российских сервисов на базе искусственного интеллекта.

Совет Федерации одобрил закон о регулировании разработки и использования больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта в России.