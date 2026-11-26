Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
ФСБ: Бомбой для участника СВО в Сочи могли управлять из-за рубежа
Взрывное устройство, которое украинские спецслужбы планировали использовать для теракта в Сочи, могло управляться дистанционно из-за рубежа, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.
«Прибывшие на место взрывотехники обнаружили в жилище вместо прибора для слежки самодельное взрывное устройство массой 2 кг с взрывчатым веществом иностранного производства с возможностью дистанционного управления из-за рубежа», – цитирует сотрудника ФСБ ТАСС.
Самодельное взрывное устройство было обезврежено, никто не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в ФСБ сообщили об отказе жительницы Сочи от участия в подготовке теракта против участника СВО.
В мае ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы.
В 2025 году силовые структуры задержали гражданку России в Петербурге при попытке подложить самодельное взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия.