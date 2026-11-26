Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
У станции «Дарница» киевского метро вспыхнул крупный пожар
В Киеве возле станции метро «Дарница» произошел масштабный пожар
Крупное возгорание началось утром в четверг возле станции киевского метрополитена «Дарница», над городом поднимается густой черный дым.
Украинские СМИ сообщили, что утром в районе станции метро «Дарница» в Киеве возник сильный пожар, передает ТАСС.
Издание опубликовало кадры, на которых виден густой черный дым над городом. Официальных комментариев от властей и экстренных служб по поводу происшествия на данный момент не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Минобороны сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
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