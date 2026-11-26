Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Песков: Слова фон дер Ляйен подтвердили опасения России насчет ЕС
Слова председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об энергоперемирии подтверждают обоснованность опасений Москвы по поводу способности ЕС помочь мирному процессу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Собственно, это лишний раз, наверное, доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу», – сказал Песков «Вестям».
Днем ранее фон дер Ляйен назвала зимнее энергетическое перемирие и новую сделку по Черному морю условиями Брюсселя для начала переговоров с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости терпеливо вести переговоры по Украине.
Кремль не стал комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию.
Во вторник в Кремле не увидели «добавленной стоимости» участия Европы в переговорах по Украине.