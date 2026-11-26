Tекст: Алексей Дегтярёв

«Собственно, это лишний раз, наверное, доказывает обоснованность наших опасений относительно того, смогут ли европейцы занять конструктивную позицию и помочь как-то мирному процессу», – сказал Песков «Вестям».

Днем ранее фон дер Ляйен назвала зимнее энергетическое перемирие и новую сделку по Черному морю условиями Брюсселя для начала переговоров с Россией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости терпеливо вести переговоры по Украине.

Кремль не стал комментировать публикации о содержании трехсторонних переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию.

Во вторник в Кремле не увидели «добавленной стоимости» участия Европы в переговорах по Украине.