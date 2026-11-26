Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных украинской разведке

Tекст: Дарья Григоренко

Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Он собрал информацию о расположении военных объектов для передачи куратору, но был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщила прокуратура региона в Max.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год 10 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвинительный приговор вынесен по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Сергея Терещенко за передачу украинской разведке сведений о ПВО и РЛС Черноморского флота в Севастополе.

В прошлом месяце Верховный суд Крыма отправил в колонию местного жителя на 15 лет за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации систем противовоздушной обороны.

В начале прошлого месяца 37-летний житель Симферополя получил 18 лет лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины данных о дислокации российских военнослужащих.