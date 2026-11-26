Нет ни малейшего смысла предпринимать титанические усилия к тому, чтобы та или другая международная федерация милостиво согласилась вернуть нашим спортсменам право участия в соревнованиях. Надо создавать свои федерации.4 комментария
Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных разведке Украины
Житель Севастополя получил 15 лет колонии за передачу данных украинской разведке
В Крыму суд приговорил 39-летнего жителя Севастополя к 15 годам лишения свободы за государственную измену в виде сбора сведений о военных объектах для украинской разведки, сообщила прокуратура Республики Крым.
Установлено, что мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем Главного управления разведки Украины. Он собрал информацию о расположении военных объектов для передачи куратору, но был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и Севастополю, сообщила прокуратура региона в Max.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год 10 месяцев со штрафом 200 тыс. рублей», – сообщили в ведомстве.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Обвинительный приговор вынесен по ст. 275 УК РФ (государственная измена).
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Южный окружной военный суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Сергея Терещенко за передачу украинской разведке сведений о ПВО и РЛС Черноморского флота в Севастополе.
В прошлом месяце Верховный суд Крыма отправил в колонию местного жителя на 15 лет за передачу украинским спецслужбам информации о дислокации систем противовоздушной обороны.
В начале прошлого месяца 37-летний житель Симферополя получил 18 лет лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины данных о дислокации российских военнослужащих.