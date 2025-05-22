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Самарские ученые разработали искусственный интеллект со стереозрением для БПЛА
В Самаре создали навигационную систему для беспилотников с искусственным интеллектом
В Самаре завершили разработку навигационного комплекса с искусственным интеллектом и стереозрением для беспилотников, позволяющего безопасно обходить препятствия и приземляться без участия оператора.
Ученые Самарского университета разработали для беспилотников систему искусственного интеллекта со стереозрением, которая повысит автономность и безопасность работы БПЛА, передает РИА «Новости».
Программный комплекс с названием «Навигатор» позволяет дронам самостоятельно двигаться по маршруту, избегая запрещенные зоны и реагируя на внезапные препятствия, такие как птицы или встречные беспилотники.
Одной из ключевых особенностей «Навигатора» стало стереозрение – система использует два видеопотока, что позволяет на расстоянии нескольких десятков метров точно определять расстояние до объектов и анализировать рельеф местности. Обычно БПЛА работают с монозрением, даже если оснащены несколькими камерами, но новая разработка позволяет комплексно анализировать пространство.
Встроенная нейросеть анализирует изображения и определяет, безопасна ли выбранная площадка для посадки с точки зрения наличия людей, техники или других препятствий. Это особенно важно при экстренном приземлении аппарата. Кроме того, «Навигатор» способен ориентироваться и при потере сигнала GPS – нейросеть сравнивает видеокартинку с заранее разбитыми на фрагменты образцами местности.
В настоящее время модуль технического зрения проходит тестирование. Система была создана по заказу компании «Транспорт будущего», специализирующейся на разработке БПЛА, и в дальнейшем функционал «Навигатора» планируется расширять для формирования отечественной экосистемы безопасности беспилотных авиасистем.
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