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В МАИ представили российский контроллер для управления беспилотниками
МАИ показал российский контроллер для автономного управления беспилотниками
Московский авиационный институт объявил о создании собственного полетного контроллера, который способен управлять беспилотниками различных типов и обрабатывать видеосигналы на борту.
Устройство, представленное МАИ, стало центральным узлом управления беспилотными летательными аппаратами, сообщает ТАСС.
Разработка выполняет функции автопилота, вычислительного блока и системы обработки данных, что позволяет аппарату работать полностью автономно. По словам главного конструктора центра МАИ Максима Калягина, полетный контроллер отличается расширенными возможностями за счет мощных вычислительных и сенсорных компонентов, превосходящих импортные аналоги.
Контроллер способен в реальном времени анализировать большие потоки данных от датчиков, обеспечивая интеллектуальное управление, адаптацию к изменяющимся условиям и корректировку маршрута. Особое внимание разработчики уделили работе с видеоданными: устройство обрабатывает видеопоток, распознает образы и выполняет функции компьютерного зрения, такие как классификация объектов и детекция препятствий.
Полетный контроллер легко интегрируется в различные типы беспилотных платформ – самолеты, вертолеты, мультикоптеры, а также наземные роботизированные системы. Производитель предусмотрел пассивную систему терморегулирования, что обеспечивает стабильную работу устройства в широком диапазоне температур. Разработка уже запущена в серийное производство и применяется для учебных, научных и прикладных задач. В МАИ сообщили, что программная поддержка устройства будет расширяться, а также разрабатываются новые конфигурации для разных аппаратов и сценариев.
Накануне сообщалось, что конструкторы МАИ разработали дрон с модульной конструкцией и полностью отечественными компонентами.
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последний год производство отечественных беспилотников увеличилось почти втрое, при этом в разработке участвуют более 600 компаний, заявил в конце апреля председатель правительства Михаил Мишустин.