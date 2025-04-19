В России создали транспортный беспилотник «Ямщик» с защитой от дронов

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, логистическую систему «Ямщик» разработали специалисты НПО «Киловатт» совместно с конструкторскими бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Комплекс включает в себя наземную платформу высокой проходимости, дальнобойную помехоустойчивую связь и встроенную станцию обороны от беспилотных летательных аппаратов.

В организации отметили, что платформы могут перемещаться на дистанцию до пяти километров по пересеченной местности, а с ретрансляторами связи и пунктами замены аккумуляторов – до двадцати километров. Управление осуществляется с одного пункта, который способен координировать до десяти платформ одновременно.

По словам представителей НПО «Киловатт», «система „Ямщик“ – результат совместной работы НПО „Киловатт“, а также нескольких конструкторских бюро из Воронежа и Нижнего Новгорода. Современное поле боя становится все более безлюдным. Например, по новой стратегии развития беспилотных сил ВСУ, территория сплошного поражения дронами должна составлять до 15 километров в глубину от ЛБС.

Развитие наземных роботизированных комплексов принимает сейчас лавинообразный рост. Однако, необходимо, чтобы наземный беспилотник не был уничтожен в первой же миссии воздушным беспилотником. Известны уже десятки случаев уничтожения самоходных дронов летающими. И возможность обороняться может стать ключевым фактором успеха».

Главной особенностью новой платформы разработчики называют дальнобойную помехоустойчивую связь, позволяющую сохранять управление даже при активной работе систем радиоэлектронной борьбы рядом с устройством. Несущая платформа способна перевозить полезную нагрузку до 300 килограммов, отличается высокой проходимостью, а также может оснащаться дополнительными модулями для подавления дронов. Специалисты подчеркнули, что не планируют ставить на платформу боевые модули, поскольку по их словам, эффективность подобного вооружения на таких комплексах низка.

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