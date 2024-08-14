В России создали комплекс противодействия FPV-дронам

Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».



Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.