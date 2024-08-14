Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
В России создали комплекс противодействия FPV-дронам
Комплекс «Комбат-антидрон» для противодействия FPV-беспилотникам разработали в КБ «Астрон аэро», его представили на форуме «Армия-2024», сообщили в конструкторском бюро.
В комплекс включены несколько подсистем, первая – радиолокационное сопровождение, сообщили в «Астрон аэро» ТАСС.
Эта подсистема обнаруживает угрозу на дистанции до четырех-пяти километров, после чего включаются подавители радиопомех. В случае неподавления включается подсистема фазированной акустической решетки, она по звуку определяет типы целей на расстоянии до двух километров.
Затем начинает работать наземная оптико-электронная станция, она захватывает цель и сопровождает ее. На подлете дрона до дистанции 800-1000 метров в автоматическом режиме дается команда дрону-перехватчику на подавление угрозы.
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