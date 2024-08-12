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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США на Ближнем Востоке повторяют ошибки СССР

    Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Курская область расколола радикалов и умеренных на Западе

    Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.

    5 комментариев
    12 августа 2024, 23:46 • Новости дня

    Анонсирован показ дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов

    Рособоронэкспорт анонсировал показ на «Армии-2024» дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит на форуме «Армия-2024» новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, сообщили в пресс-службе компании.

    Как говорится в сообщении, всего в рамках «Армии-2024» Рособоронэкспорт покажет более 700 образцов продукции, впервые будет продемонстрирован комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ и модернизированный легкий танк СПТП2С25М («Спрут»), передает ТАСС.

    Там добавили, что «Ланцет-Э» будет демонстрироваться в зоне управляемого вооружения вместе с комплексом с управляемыми боеприпасами «Куб-Э». Беспилотник «Ланцет» производится компанией Zala Aero, оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.

    Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».

    12 августа 2024, 11:36 • Новости дня
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    Россия представила новую модификацию ЗРПК «Панцирь»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На международном военно-техническом форуме «Армия» была представлена новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е», предназначенная для эффективного противодействия массированным атакам беспилотников и других воздушных целей.

    Отличительной особенностью «Панциря» является отсутствие традиционных автоматических пушек, которые были заменены на более компактные и эффективные ракеты для поражения беспилотников и других маневрирующих целей, передает ТАСС.

    Как отмечают разработчики, новый комплекс способен поражать цели, летящие со скоростью до 1 тыс. метров в секунду, что делает его эффективным средством противовоздушной обороны.

    «Панцирь-СМД-Е» предназначен для защиты небольших военных и гражданских объектов от массированных атак с воздуха», – указано в официальных материалах.

    Ранее концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.

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    12 августа 2024, 02:55 • Новости дня
    Минобороны объяснило новый формат форума «Армия»

    Минобороны назвало СВО тематической доминантой форума «Армия» в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    Формат форума «Армия» в 2024 году не сокращали, но оптимизировали и обновили, его тематической доминантой станет специальная военная операция на Украине, сообщил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук.

    Форум открывается в конгрессно-выставочном центре «Патриот», он будет проходить с 12 по 14 августа, общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тыс. кв. м, передает РИА «Новости».

    Осадчук подтвердил, что продолжительность форума уменьшена, но изменения затронут не только сроки работы форума, но и «количество мероприятий, их форму, а главное – содержание», передает ТАСС.

    Форум будет проведен как сугубо деловое мероприятие. Целевой аудиторией будут специалисты ведомства, руководители и генконструкторы предприятий оборонной промышленности, иностранные военные делегации. Приглашены делегации 110 государств. В рамках форума пройдет около 100 научно-деловых мероприятий.

    Будут впервые широко представлены образцы продукции «народного ОПК», созданные в интересах СВО. В дальнейшем экспозиция станет постоянной, будет проводиться апробация и демонстрация разработок в действии.

    На уличной экспозиции будут представлены 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе ОТРК «Искандер», РСЗО «Торнадо-С», береговой ракетный комплекс «Бастион», ЗРК «Гибка-С» и танк Т-90М.

    13 августа состоится церемония заключения Министерством обороны госконтрактов с предприятиями ОПК.

    В свою очередь, Рособоронэкспорт (входит в Ростех) сообщил, что впервые представит новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов. Барражирующий боеприпас «Ланцет», ранее не поставлявшийся за рубеж, начал предлагаться на экспорт. Рособоронэкспорт также представит боеприпасы «Краснополь-М2» и «Китолов-2М» и новейшие средства борьбы с дронами.

    Напомним, сообщалось, что Министерство обороны приняло решение о смене формата главной армейской выставки, исключив культурно-художественную и развлекательную программы.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    12 августа 2024, 08:21 • Новости дня
    Экспортный портфель заказов Ростеха впервые превысил 60 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экспортный портфель заказов на российскую продукцию военного назначения впервые превысил 60 млрд долларов, сообщил первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

    По его словам, с начала СВО наблюдается рекордный рост интереса к российскому оружию в мире, передает РИА «Новости».

    Артяков добавил, что экспортный портфель заказов впервые превысил 60 млрд долларов, а на некоторые образцы уже сформирован отложенный спрос, который будет выполнен после обеспечения потребностей ВС России.

    Ранее президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии к 15-летию Ростеха заявил, что требуется увеличить производство и поставки по всей номенклатуре востребованной российской армией продукции.

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    12 августа 2024, 11:58 • Новости дня
    Белоусов назвал СВО вооруженным противостоянием России и Запада

    Белоусов: СВО является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специальная военная операция является вооруженным противостоянием России и коллективного Запада во главе с США, вызванное желанием Вашингтона и его союзников сохранить доминирование в мире, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии открытия форума «Армия-2024».

    По его словам, форум проходит в период проведения специальной военной операции, а по сути, это – вооруженное противостояние России и коллективного Запада, передает РИА «Новости».

    Белоусов добавил, что это вооруженное противостояние «вызвано желанием США и их союзников сохранить свое доминирование, не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка» – и в этом смысле данное противостояние затрагивает интересы каждого государства.

    Министр обороны уверен, что форум «Армия-2024» поспособствует реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского ОПК и расширению ВТС.

    Белоусов отметил, что в этом году деловая и выставочная программы форума сфокусированы на обсуждении опыта СВО и новых форм вооруженной борьбы, а также путей адаптации промышленности к решению задач армии и флота.

    Он сообщил, что на форуме представлена продукция военного назначения более тысячи российских предприятий, подготовлена экспозиция современного вооружения, которое доказало свою эффективность в реальной боевой обстановке. Министр обороны отметил, что на форуме представлены инновационные решения в области искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Он подчеркнул, что впервые на выставке можно увидеть разработки «народного ОПК».

    «Это продукция, изготовленная гражданами, трудовыми коллективами, малым и средним бизнесом для нужд наших бойцов в зоне СВО», – пояснил Белоусов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024».

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    12 августа 2024, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России развивать систему равной безопасности в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Россия готова развивать систему равной неделимой безопасности в мире совместно с зарубежными партнерами, ценит их интерес к форуму «Армия-2024», заявил глава государства Владимир Путин.

    В ходе видеообращения он отметил, что страна ценит и поддерживает такой интерес, передает ТАСС.

    «Дорожим нашими партнерскими связями и готовы их развивать, работать вместе в целях создания равной неделимой безопасности, построения нового, более справедливого, многополярного мира. Видим, что наш настрой на конструктивное сотрудничество востребован и находит искренний, живой отклик», – подчеркнул Путин.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    На «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Яковлев» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило на форуме «Армия-2024» проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Как сообщили в пресс-службе компании, на Иркутском авиационном заводе уже ведется производство трех опытных образцов.

    Как говорится в сообщении, на форуме «Армия» ПАО «Яковлев» показыавет проект модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М с расширенными боевыми возможностями за счет установки нового бортового оборудования и систем вооружения, передает ТАСС.

    Там добавили, что представлен опытный Як-130 в серийном облике с перспективным оборудованием, которое самолет получит в ходе модернизации. При этом в настоящее время на Иркутском авиационном заводе ведется производство трех опытных образцов Як-130М.

    Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    12 августа 2024, 08:51 • Новости дня
    Форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот»

    Tекст: Александра Юдина

    В подмосковном конгрессно-выставочном центре «Патриот» стартовал Международный военно-технический форум «Армия-2024». В мероприятии примут участие представители более 100 иностранных делегаций, а также ведущие российские оборонные предприятия, которые представят свои новейшие разработки.

    Первый день форума посвящен деловым переговорам и закрыт для широкой публики. Во второй и третий дни форум будет открыт для специалистов, которые смогут ознакомиться с новейшими разработками российских оборонных предприятий, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что в форуме примут участие около 110 официальных военных делегаций и предприятий из разных стран. В рамках форума запланировано более 190 двусторонних встреч с иностранными партнерами.

    Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, посвященных актуальным вопросам развития российских вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса. Участники форума смогут обсудить последние тенденции в области военной техники, поделиться опытом и наладить новые партнерские отношения.

    Международный военно-технический форум «Армия-2024» предоставляет уникальную возможность для российских и зарубежных компаний продемонстрировать свои достижения и заключить новые контракты. Он проходит с 12 по 14 августа в в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 09:41 • Новости дня
    Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие в форуме «Армия-2024» примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале МО, экспозиции и индивидуальные стенды предприятий ОПК дружественных стран сформировали Китай, Иран, Белоруссия и Индия, а всего в работе форума будут участвовать представители более 120 иностранных компаний.

    В ведомстве добавили, что форум «Армия» объединит представителей российских и иностранных вооруженных сил и позволит экспертам в области обороны и национальной безопасности укрепить кооперационные связи.

    Ранее в понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот».

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    12 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    «Севмаш» сообщил об испытаниях АПЛ «Архангельск» с опережением графика

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Атомная подводная лодка «Архангельск (проект 885М, шифр «Ясень-М») проходит заводские ходовые испытания, сообщил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко.

    Испытания ведутся с опережением графика, подчеркнул Будниченко, передает ТАСС.

    После заводских испытаний в 2024 году АПЛ направят на государственные испытания, после этого подлодку передадут заказчику.

    О выходе «Архангельска» в море на заводские ходовые испытания источники сообщали в начале июня.

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    12 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Путин высоко оценил поддержку ОПК со стороны граждан, волонтеров и бизнеса

    Tекст: Александра Юдина

    Деятельность оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, волонтеров и граждан, заявил глава государства Владимир Путин.

    «Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую, инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», – передает ТАСС его слова.

    Также президент отметил, что приоритетными направлениями такой совместной работы являются современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта.

    В понедельник форум «Армия-2024» открылся в подмосковном парке «Патриот». Участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 12:29 • Новости дня
    Defense News: Флот США находятся в худшем за 25 лет состоянии

    Defense News: Корабли ВМС США находятся в худшем за 25 лет состоянии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Корабли американских Военно-морских сил сейчас находятся в худшем состоянии за последние четверть века, в отрасли наблюдается дефицит кадров, сообщил эксперт бюджетного управления Конгресса США Эрик Лабс.

    На верфях не хватает работников, они не могут удерживать своих сотрудников, сказал Лабс Defense News, передает ТАСС.

    По его словам, в связи с этим и с другими проблемами начались задержки в строительстве и обслуживании военных судов.

    Сейчас отрасль находится в худшем за 25 лет состоянии, «быстрого и легкого способа» решить проблему не существует, подчеркнул эксперт.

    Американская компания Marinette Marine заключила контракт на строительство шести фрегатов с управляемыми ракетами, однако она способна строить только по фрегату в год из-за нехватки сотрудников.

    Также наблюдается «неопределенность финансирования», из-за этого нарушается ход строительства кораблей и тормозятся долгосрочные инвестиции.

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    12 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    На «Армии-2024» показали новейшие бронежилеты для саперов «Оберег»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На форуме «Армия-2024» представили новые бронежилеты «Оберег», их уже применяют для разминирования в новых регионах, сообщила госкорпорация «Ростех».

    Эта экипировка предназначена для саперов, она отличается легкостью и мобильностью, ее уже используют специалисты по гуманитарному разминированию в новых регионах, сообщили в корпорации, передает ТАСС.

    Кроме того, ее используют инкассаторы. В линейке бронежилетов есть модифицированный штурмовой бронежилет класса защиты Бр5. «Обереги» производит тульский завод «Октава» в составе Ростеха.

    «Оберег-С» предназначен для взрывотехников, у него есть баллистические пакеты класса защиты С2 и Бр1+, вес изделия – до 5 кг. Такой жилет может выдерживать попадание пистолетных пуль, осколков, защищает от основных типов современных противопехотных мин.

    Гендиректор «Октавы» Павел Павленко пояснил, что «Обереги» пользуются повышенным спросом, все их модификации прошли испытания, получили сертификаты. Объем выпуска экипировки по сравнению 2023 годом вырос в несколько раз, подчеркнул он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие российские ноу-хау в области вооружений, не имеющие аналогов, уже доказали свою эффективность на поле боя.

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    12 августа 2024, 13:11 • Новости дня
    Министры обороны России и Белоруссии обсудили военно-политическую обстановку

    Главы минобороны России и Белоруссии Белоусов и Хренин встретились после «Армии-2024»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министры обороны России и Белоруссии Андрей Белоусов и Виктор Хренин в ходе встречи поговорили о текущей военно-политической обстановке, сообщило белорусское военное ведомство.

    Министры встретились сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024», главы ведомств поговорили о военно-политической обстановке, которая наблюдается сейчас, указало белорусское министерство в своем Telegram-канале.

    Напомним, Хренин в понедельник принял участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2024» в подмосковной Кубинке.

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    12 августа 2024, 10:47 • Новости дня
    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024»

    Глава Минобороны Белоруссии принял участие в форуме «Армия-2024» в Кубинке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который проходит в подмосковной Кубинке, сообщает белорусское военное ведомство.

    Как говорится в сообщении, министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин принял участие в 10-м международном военно-техническом форуме «Армия-2024», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что первая встреча Хренина на полях форума прошла с директором ФСВТС Дмитрием Шугаевым.

    «Стороны обсудили перспективы военно-технического сотрудничества и уточнили сроки поставок продукции военного назначения», – сообщает Минобороны.

    Напомним, участие в форуме «Армия-2024» приняли делегации 83 государств.

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    12 августа 2024, 13:40 • Новости дня
    Алиханов: Россия нарастила выпуск авиабомб с начала СВО в 55 раз

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала спецоперации российская промышленность увеличила производство авиабомб в 55 раз, заявил руководитель Минпромторга Антон Алиханов в ходе форума «Армия-2024».

    Производство танков выросло почти в 7,5 раза, производство легкобронированных БМП, БТР, БМД – более чем в 4,5 раза, высокоточных средств поражения – в три раза, боеприпасов ствольной артиллерии – в 15 раз, авиабомб – в 55 раз, сказал министр, передает ТАСС.

    С учетом первого полугодия 2024 года с момента начала СВО на оборонные предприятия дополнительно пришло примерно 700 тыс. человек, теперь в отрасли работает 3,8 млн сотрудников.

    В производстве продукции военного и двойного назначения задействованы порядка 900 гражданских предприятий, однако по факту поставщиков для кооперации гораздо больше.

    «И вот эта уникальная синергия двух ветвей обрабатывающей промышленности, конечно, тоже фактор эффективной реализации задач президента по наращиванию выпуска ВВСТ», – заключил Алиханов.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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