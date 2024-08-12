События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.3 комментария
Анонсирован показ дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов
Рособоронэкспорт анонсировал показ на «Армии-2024» дрона «Ланцет-Э» с двумя носителями боеприпасов
Компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые представит на форуме «Армия-2024» новейший комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, сообщили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении, всего в рамках «Армии-2024» Рособоронэкспорт покажет более 700 образцов продукции, впервые будет продемонстрирован комплекс «Ланцет-Э» с двумя различными носителями управляемых боеприпасов, роботизированный многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МГТТ-ЛБ и модернизированный легкий танк СПТП2С25М («Спрут»), передает ТАСС.
Там добавили, что «Ланцет-Э» будет демонстрироваться в зоне управляемого вооружения вместе с комплексом с управляемыми боеприпасами «Куб-Э». Беспилотник «Ланцет» производится компанией Zala Aero, оснащен несколькими типами систем наведения и телевизионным каналом связи. Барражирующий боеприпас способен поражать цели в радиусе до 40 км, его максимальная взлетная масса составляет 12 кг.
Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».