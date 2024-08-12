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Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом»
В ходе спецоперации российские военные успешно уничтожили танк Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, применив высокоточное оружие «Ланцет», свидетельствуют кадры объективного контроля, опубликованные Минобороны РФ.
Минобороны опубликовало видео в своем Telegram-канале. На кадрах запечатлен момент поражения украинского танка барражирующим боеприпасом «Ланцет». Данный инцидент произошел в приграничном районе Курской области.
Опубликованные кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, являются неоспоримым доказательством успешной операции российских военных. Видеозапись демонстрирует высокую точность и эффективность применения российского вооружения.
«В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении цели», – говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью боеприпаса «Ланцет» успешно нейтрализовали самодельные реактивные системы залпового огня ВСУ, которые использовались для обстрелов мирных жителей в приграничных районах Курской области.