  • Новость часаИз-за атаки БПЛА обрушилась часть железнодорожного моста в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет
    Трамп: Зеленский согласился сбавить обороты в ударах по НПЗ России
    Южная Корея потребовала от Украины извинений за ложь
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    ВС России атаковали узлы связи и порты на Украине
    Эксперт сообщил о провале контрнаступления ВСУ под Красным Лиманом
    ФСБ установила имена сотрудничающих со спецслужбами Британии релокантов
    Вучич сложил обязанности президента Сербии
    Украина оценила военные расходы на 2027 год в 175 млрд долларов
    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    9 комментариев
    28 сентября 2026, 11:09 • Новости дня

    WSJ сообщила о неспособности ВПК США восполнить запасы ракет

    WSJ: ВПК США не успевает восполнять запасы ракет из-за нехватки мощностей

    Tекст: Мария Иванова

    Американские оборонные предприятия не могут оперативно восполнить запасы высокоточных ракет из-за недофинансирования и нерегулярных контрактов, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Крупнейшие военные подрядчики США, включая RTX, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, инвестируют миллиарды долларов в расширение производства. Однако эти усилия пока не дают ощутимой отдачи, и большая часть новых боеприпасов поступит на вооружение слишком поздно для текущих военных операций США и их союзников, пишет The Wall Street Journal.

    Вооруженные силы США уже израсходовали около трети довоенных запасов крылатых ракет Tomahawk и порядка половины противоракет Patriot, сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). За последние два месяца боев против Ирана американские военные выпустили более 1 тыс. ракет Tomahawk, тогда как мощности завода RTX в Аризоне в 2026 году позволят выпустить лишь чуть более 400 единиц, отмечает ТАСС.

    С 1999 по 2025 год на ракеты и боеприпасы приходилось в среднем лишь 7,5% бюджета Пентагона, тогда как на авиацию уходило 23%, а на кораблестроение – 10%.

    В настоящее время Пентагон пытается исправить ситуацию долгосрочными контрактами, но промышленность сдерживают нехватка инженеров, сбои в поставках микроэлектроники и сложная ручная сборка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Пентагон обновил число пострадавших в войне с Ираном солдат США.

    В середине месяца Конгресс США оценил расходы военного ведомства на эти боевые действия.

    Летом Пентагон признал отставание страны в производстве беспилотников.

    26 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    ВКС России сбросили ФАБ-500 на позиции ВСУ на острове Корабел

    ВКС России ударили десятком ФАБ-500 по позициям «Птиц Мадьяра» в Херсоне
    @ РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация сбросила более десяти авиабомб ФАБ-500 на позиции украинского подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне, уничтожив живую силу и технику, рассказал военнослужащий с позывным Приморск.

    «Силы оперативно-тактической авиации ВС РФ ночью нанесли массированный удар более чем десятью авиабомбами ФАБ-500 по позициям киевских боевиков на острове Корабел в Херсоне», – рассказал он РИА «Новости».

    Приморск уточнил, что в результате огневого поражения уничтожено крупное скопление личного состава и техники ВСУ, включая силы украинского  террористического подразделения «Птицы Мадьяра», а также националистов и наемников.

    «Всего уничтожено более взвода боевиков, порядка трех единиц бронированной техники и множество оборудования для управления БПЛА», – добавил военнослужащий.

    Разведчики 18-й армии группировки «Днепр» скорректировали удар с помощью беспилотников и обеспечили объективный контроль.

    Сейчас под контролем ВС России находится около 75% территории Херсонской области, вошедшей в состав страны после референдума 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВКС России ударили ФАБами по Маякам и Светличному.  До этого ВКС России ударили ФАБ-1500 по пунктам управления БПЛА в районе Хотени в Сумской области и Дружковке в ДНР, а также уничтожили украинские пункты БПЛА бомбами ФАБ-1500.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2026, 13:57 • Новости дня
    КСИР захватил второй подводный дрон США в Ормузском проливе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иранские военные захватили американский автономный подводный аппарат Remus 600, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции перехватили американский автономный подводный аппарат Remus 600 в Ормузском проливе, передает ТАСС.

    «Бойцы ВМС КСИР в ходе сложной операции с использованием средств радиоэлектронной борьбы и разведданных смогли перехватить передовой дрон ВС США, который вел шпионскую деятельность в Ормузском проливе. Подводный аппарат типа Remus 600 взят в качестве трофея и находится в распоряжении специалистов для извлечения информации», – говорится в заявлении иранских военных.

    Отмечается, что это уже второй подобный беспилотник Соединенных Штатов, который оказался в руках иранских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября иранские военные захватили у Ормузского пролива американский подводный беспилотник Dive-LD.

    Данный аппарат предназначался преимущественно для ведения разведки под водой.

    Позже Корпус стражей исламской революции уничтожил над Персидским заливом разведывательно-ударный дрон США MQ-9.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2026, 11:23 • Видео
    Зеленский отомстил Южной Корее

    Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2026, 03:37 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска

    Марочко: ВС России готовятся к штурму Славянска и Краматорска

    Военный эксперт сообщил о подготовке российских войск к штурму Славянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска активно готовятся к штурму восточных рубежей Славянско-Краматорской агломерации, нанося существенный урон подразделениям ВСУ в этих городах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Хочу отметить, подготовительные мероприятия в Славянске и Краматорске уже ведутся не один день. В целом можно говорить, что мы сейчас наносим серьезный ущерб противнику именно в этих городах», – заявил он ТАСС.

    По информации Марочко, после успешной зачистки Николаевки и выравнивания линии фронта российские войска смогут начать штурм восточных окраин Славянско-Краматорской агломерации.

    Он добавил, что для стабилизации обстановки под Красным Лиманом в ДНР командование ВСУ перебросило 3-й армейский корпус и подразделение запрещенной в России террористической организации «Азов».

    Ожидая потерю позиций, украинская сторона также направляет в этот район дополнительные резервные силы, подытожил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики сообщили об усилении принудительной эвакуации детей из Славянска. Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО и вынужденной обороне ВСУ в Красном Лимане.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2026, 07:19 • Новости дня
    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS

    Ростех: «Торнадо-С» прорывает эшелонированную ПВО Украины

    Ростех объяснил преимущество «Торнадо-С» перед HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские управляемые реактивные снаряды системы залпового огня «Торнадо-С» стабильно преодолевают эшелонированные системы противовоздушной обороны украинской армии, это главное преимущество российской РСЗО перед американской HIMARS, заявил Ростех.

    Снаряды «Торнадо-С» стабильно демонстрируют способность прорывать эшелоны противовоздушной обороны противника, пояснили в госкорпорации, передает ТАСС.

    «За счет новой системы управления огнем отечественная боевая машина может оперативно наносить удары и менять позицию, не дожидаясь ответного вражеского огня», – пояснили там.

    Представители компании подчеркнули превосходство отечественных снарядов над американскими аналогами, включая HIMARS. Это преимущество в артиллерийских дуэлях достигается благодаря более крупному калибру и высокой энергетике ракеты.

    При этом точность российской системы остается на очень высоком уровне.

    РСЗО «Торнадо-С» оборудована современной автоматизированной системой управления огнем и навигационной аппаратурой для точного наведения. Дальность стрельбы достигает 120 км, это позволяет наносить высокоточные удары по критически важным объектам противника как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине обороны.

    Ранее в сентябре расчет РСЗО «Торнадо-С» поразил американскую установку HIMARS в Харьковской области.

    Зимой артиллеристы уничтожили склады боеприпасов украинских войск.

    В прошлом году Ростех объяснял, как управляемые снаряды комплекса эффективно преодолевают системы противовоздушной обороны противника.

    Комментарии (2)
    26 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    Минобороны испытало новые системы защиты бронетехники от дронов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны лександр Санчик провел техническую конференцию, посвященную модернизации бронетехники и испытаниям новых систем защиты от беспилотников.

    Техническая конференция по совершенствованию бронетанкового вооружения и автомобильной техники прошла под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Александра Санчика. Там также провели апробацию новых систем активной защиты от вражеских беспилотников, сообщает Минобороны.

    «Выстроенная с заводами-изготовителями обратная связь из войск позволяет оперативно решать вопросы модернизации поставляемых образцов вооружения и техники», – подчеркнул Санчик. Он добавил, что ремонтные батальоны создают собственные эффективные новинки, лучшие из которых должны выпускаться серийно.

    В рамках практической части были представлены образцы военной автомобильной техники, демонстрирующие высокую эффективность на переднем крае.

    Также участникам показали комплексы активной защиты от дронов противника, установленные на различных шасси. Генералу доложили, что после полигонных испытаний эти системы направят на боевую апробацию в зону проведения спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Санчик сообщил о пятикратном увеличении объемов поставок вооружения и техники с начала спецоперации.

    Ранее российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв» с учетом реального боевого опыта военнослужащих.

    Комментарии (6)
    28 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    Иранская крылатая ракета ударила по кораблю ВМС США в Ормузском проливе

    NBC: Восемь морских пехотинцев США пострадали при атаке в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Восемь морских пехотинцев США получили травмы две недели назад в результате удара иранской крылатой ракеты по американскому кораблю в Ормузском проливе.

    Инцидент произошел 14 сентября, пишет NBC со ссылкой на трех американских чиновников. Военные надышались дымом и, вероятно, получили черепно-мозговые травмы.

    В настоящее время все пострадавшие вернулись на службу, отмечает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран через посредников передал Вашингтону семидневный план по открытию Ормузского пролива, однако президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Иран продолжает ждать окончательного ответа от США, несмотря на заявление американского лидера.

    В середине июня США и Иран подписали меморандум для начала мирного процесса, но через три недели конфликт обострился после того, как Вашингтон обвинил Тегеран в обстрелах коммерческих судов в Ормузе. Сейчас свободный проход судов через пролив не осуществляется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп отверг иранское предложение по Ормузскому проливу.

    В пятницу Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США.

    В начале месяца Трамп объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти

    Политолог Ткаченко: Британия и Франция становятся участниками конфликта на Ближнем Востоке

    Политолог: Франция и Британия идут на военный риск ради нефти
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция и Британия готовы усилить военное присутствие на Ближнем Востоке, чтобы защитить поставки нефти на фоне энергетического кризиса в Европе. Однако попытка стабилизировать рынок может привести Париж и Лондон к прямому вовлечению в конфликт с хуситами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, Франция планирует направить войска в Саудовскую Аравию для защиты нефтяной инфраструктуры, а Британия – предоставить Эр-Рияду самолет-заправщик Voyager.

    «В Европе усугубляется кризис на энергетических рынках. Он негативно сказывается на экономиках стран континента: страдает потребительский сектор, ускоряется инфляция. Одна из причин такого положения – атаки участников движения «Ансар Аллах» на суда и прибрежную инфраструктуру Красного моря», – напомнил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Франция и Британия с удивлением обнаружили, что США фактически предали своего союзника – Саудовскую Аравию. Париж и Лондон, будучи ядерными державами, полагают, что смогут отчасти заменить роль Штатов в сдерживании хуситов. При этом нападать на Йемен они, конечно, не станут, хотя именно этого хочет Эр-Рияд. Французские и британские власти пока лишь рассчитывают обеспечить защиту нефтепровода и терминалов на Красном море, а также в целом способствовать увеличению предложения нефти», – рассуждает политолог.

    При этом, как полагает аналитик, Франция и Британия недооценивают возможности шиитского движения. «Как бы то ни было, планы Парижа направить войска и системы ПВО в Саудовскую Аравию, а Лондона – предоставить самолет-заправщик Voyager преследуют цель стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке», – считает Ткаченко. При этом Эммануэль Макрон заверяет, что Пятая республика не намерена вступать в боевые действия, хотя фактически страна становится участником конфликта.

    На этом фоне эксперт провел аналогию с украинским кризисом. «Европа производит в интересах Украины дроны и ракеты, передает ВСУ вооружение. Более того, Россия называла имена десятков погибших в ходе боевых действий французов и англичан, в том числе действующих офицеров. Считается ли это участием в военной операции? Мы считаем, что да, но на Западе придерживаются другого мнения», – сказал спикер, проведя аналогию с поддержкой Саудовской Аравии.

    «При этом сама ситуация с энергетикой в европейских странах – это плод неудачной политики еврочиновников по поддержке украинского руководства. Во-первых, они ввели санкции против нефтяной отрасли России и тем самым открыли ящик Пандоры», – заметил спикер. Он напомнил, что структура мирового нефтяного и нефтегазового рынка складывалась десятилетиями, а Россия играла важнейшую роль в его балансировке.

    «Это очень сложная экосистема, которая обеспечивала стабильность только в том случае, если в неё искусственно не вмешивались. А европейцы думали, что разрушат наш бюджетный цикл. Они доставили нам, конечно, большие неприятности, но обратный эффект – удар по их собственной экономике – оказался существенно более разрушительным», – пояснил Ткаченко.

    Во-вторых, европейские политики не оказывают давление на Украину, которая наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Вместо этого они пытаются минимизировать потери от возможного обострения кризиса в Баб-эль-Мандебском и Ормузском проливах. Насколько эффективным окажется такое решение проблемы – покажет время», – заключил эксперт.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж направит военнослужащих и системы ПВО в Саудовскую Аравию для помощи в обороне нефтеперерабатывающего завода и трубопровода для перекачки сырой нефти в порту Янбу. При этом он отметил, что Пятая республика «не ввязывается ни в какой конфликт», а задача французских военных будет заключаться исключительно в защите энергетических объектов.

    Как указывает издание The War Zone, власти Франции пошли на такой шаг на фоне обостряющегося энергетического кризиса. «Суровая реальность, с которой столкнулся Макрон, заключается в том, что если нефтяная инфраструктура и транспортные узлы Саудовской Аравии вблизи Красного моря будут разрушены или питающий их трубопровод будет остановлен на несколько месяцев, то последний крупный источник нефти в регионе – и особенно в Европе – окажется перекрыт», – говорится в материале.

    Примечательно, что Париж объявил о своем решении спустя несколько дней после того, как премьер-министр Британии Энди Бернем распорядился направить самолет-заправщик для поддержки Саудовской Аравии в ходе конфликта с йеменскими хуситами. Эта мера, как и действия Франции, продиктована опасениями по поводу поставок нефти.

    Британское правительство считает, что эскалация напряженности в Персидском заливе может иметь серьезные последствия для Соединенного Королевства, включая повышение цен на потребительские товары, перебои с поставками энергоносителей. «Хуситы представляют угрозу стабильности на Ближнем Востоке; следовательно, в национальных интересах Британии – экономических и с точки зрения безопасности – чтобы они не преуспели в достижении своих целей», – приводит TWZ заявление минобороны Британии.

    Действия Парижа и Лондона контрастируют с позицией США и других стран не вмешиваться в конфликт между Саудовской Аравией и хуситами. Ранее Дональд Трамп отклонил прямой призыв саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана нанести удар по группировке. Об этом сообщал портал Axios. Источники издания уточняли, что американская администрация при этом предоставит Эр-Рияду разведданные о хуситах и данные о целях для нанесения ударов.

    Кроме того, Пакистан и Турция, подписавшие с Саудовской Аравией в августе в Мекке соглашение о совместной обороне, до сих пор не предоставили никакой прямой военной помощи. Напомним, документ предусматривает принцип коллективной обороны: вооруженное нападение на одну из трех стран участники будут считать нападением на все три государства.

    Комментарии (3)
    25 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    ВС России ударили по дата-центру разведки и сухогрузу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили киевский дата-центр разведки и логистический узел в Требухове, а также сухогруз с военными грузами в Черноморске, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России точными ударами беспилотников поразили военные объекты и суда на Украине, сообщает Минобороны в Max. В частности, в результате успешных действий поражен киевский дата-центр «Датагрупп». Он обеспечивал обработку и передачу разведывательных данных для нужд армии противника.

    Кроме того, в населенном пункте Требухов Киевской области уничтожен логистический центр компании «Хеви логистик Юкрейн». Его территория использовалась украинским оборонным ведомством и силовыми структурами для хранения товаров двойного назначения. В Одесской области удар пришелся по сухогрузу, доставившему военные грузы в порт Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированный удар по украинским предприятиям и логистическим центрам в Киеве и Одессе.

    Днем ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении ключевых киевских центров обработки данных. До этого военные поразили доставившее военные грузы судно в порту Одессы.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2026, 15:07 • Новости дня
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    Российские дроны взяли под полный контроль небо над Добропольем
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотных систем группировки «Центр» обеспечили полный контроль над небом на Добропольском направлении, уничтожая вражеские пункты управления и технику.

    Российские операторы беспилотников группировки войск «Центр» установили полный контроль над воздушным пространством на Добропольском направлении, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие не только успешно перехватывают любые воздушные цели противника, но и наносят точечные удары. В результате этих действий ликвидируются вражеские пункты управления вместе с военной техникой.

    «На Доброполье жарко: небо под полным контролем наших дроноводов», – комментирует действия армии России военное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская группировка войск «Центр» завершила окружение крупного узла обороны ВСУ в Доброполье. Затем наши бойцы продолжили уничтожение блокированной группировки украинской армии в этом городе.

    Накануне подразделения беспилотной авиации пресекли попытки прорыва противника из образовавшегося котла.

    Комментарии (7)
    25 сентября 2026, 20:43 • Новости дня
    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    DPA: Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии

    Забастовки школьников против призыва в армию прошли в Германии
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии, протестуя против планов властей вернуть обязательный призыв в армию, сообщило агентство DPA.

    Около ста немецких городов охватили протесты молодежи против обязательной военной службы, передает РИА «Новости» со ссылкой на DPA. По данным организаторов, в акциях приняли участие порядка 45 тыс. человек.

    «По всей стране десятки тысяч школьников вышли в пятницу на улицы, чтобы выразить свой протест против возможного введения воинской повинности», – отмечается в публикации.

    Представитель общественной инициативы «Школьная забастовка против воинской повинности» Бела Брейтнер рассказал агентству, что власти рассылают анкеты и назначают обязательные медосмотры, которые должны были начаться только в июле 2027 года.

    Он добавил, что результаты опросов свидетельствуют о нежелании молодежи служить в бундесвере.

    С 1 января в Германии действует новый закон о службе в армии. Он сохраняет добровольный призыв, но предусматривает возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей.

    Документ допускает возврат к обязательной службе, приостановленной в 2011 году, если возникнет нехватка добровольцев или ухудшится ситуация с безопасностью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии начало обязательное медицинское освидетельствование 18-летних юношей.

    На фоне роста числа отказников правительство ФРГ разработало новую модель альтернативной гражданской службы.

    Весной немецкие школьники уже проводили массовые демонстрации против возврата воинской обязанности.

    Комментарии (3)
    26 сентября 2026, 06:23 • Новости дня
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    Washington Examiner указал США на отсутствие аналогов ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия собирается испытать крылатую ракету с ядерным двигателем, которая может летать неограниченно долго вне зоны действия радаров и Соединенные Штаты ничего подобного не имеют, пишет журнал Washington Examiner.

    Россия готовится к новым испытаниям уникальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем, способной совершать полеты неограниченной дальности вне зоны видимости радаров. Полигон для предстоящих пусков уже развернут на архипелаге Новая Земля, пишет Washington Examiner (WE).

    В ходе предыдущих тестов ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолев почти 14 тыс. километров. Предполагается, что аппарат способен облететь земной шар сто раз без дозаправки, значительно превосходя характеристики существующих боевых систем.

    Бывший руководитель британской военной разведки Джеймс Хокенхалл отметил уникальные особенности российского оружия.

    «Буревестник» – это дозвуковая крылатая ракета с ядерным двигателем, обладающая глобальной дальностью действия и позволяющая атаковать с неожиданных направлений», – заявил эксперт.

    Полет ракеты проходит на сверхмалых высотах – от 50 до 100 метров, что делает ее практически незаметной для современных радиолокационных систем. Американские военные аналитики выражают серьезную обеспокоенность отсутствием у США аналогичных разработок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин заявил о финальной стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник».

    Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в российском арсенале.

    Комментарии (4)
    26 сентября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах

    WSJ узнала, что Трамп отверг иранский семидневный план по Ормузу

    WSJ: Трамп отверг план Ирана по Ормузу и заговорил о новых ударах
    @ Annabelle Gordon - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп отверг план Тегерана и ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов, так как скептически относится к способности Тегерана удовлетворить его требования, пишет WSJ.

    Нынешняя позиция президента Трампа указывает на то, что конфликт, скорее всего, снова перерастет в боевые действия, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Президент США отклонил предложение Ирана о семидневном прекращении огня и заявил своим помощникам, что ожидает возобновления бомбардировок Ирана после промежуточных выборов в ноябре, сообщили газете американские официальные лица.

    Предложение Тегерана предусматривало возобновление работы Ормузского пролива и ядерных переговоров в обмен на снятие США блокады иранских портов, которая наносит серьезный ущерб экономике страны.

    Трамп открыто заявляет, что Тегеран якобы умоляет о сделке после промежуточных выборов, которая бы ликвидировала его ядерную программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар инициировал новый раунд переговоров Ирана и США и призвал создать систему коллективной безопасности в Персидском заливе.

    Глава МИД Ирана Аракчи назвал срок открытия Ормузского пролива после того, как при посредничестве Катара иранская сторона передала США семидневный план по возобновлению работы Ормузского пролива.

    Комментарии (2)
    25 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Военные ВСУ попали в плен во время видеосъемок сменщиков на полигоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие захватили в плен украинских бойцов, пока их сменщики участвовали в видеосъемках на полигоне для отчета перед командованием.

    Украинские военнослужащие оказались в плену у Вооруженных сил России в тот момент, когда их сменщиков снимали на камеру на полигоне. Об этом рассказал украинский пленный Юрий Фисенко.

    «Вечером подошли ребята – и был факт, что нас задержали на позициях из-за того, что наших сменщиков забирали на полигон для проведения каких-то там съемок, что они там такие крутые, «Рексы», – пояснил Фисенко на видеозаписи, предоставленной РИА «Новости» Минобороны.

    По словам военнопленного, пока он вместе с сослуживцами ожидал смену на позициях, их захватили российские бойцы. Фисенко выразил сожаление о случившемся, отметив, что лучше бы спокойно оставался дома.

    Он также высказал мнение, что съемка военнослужащих ВСУ проводилась для отчета перед начальством, чтобы продемонстрировать процесс обучения бойцов.

    Ранее стало известно, что многие украинские военнослужащие сдались в плен в районе Волчанска. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования на Краснолиманском направлении открывают огонь по своим сдающимся бойцам.

    До этого мобилизованные солдаты ВСУ под Закотным добровольно сложили оружие.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Итальянские военнослужащие пострадали во время учений НАТО в Латвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Пострадавшие попали под обстрел боевой машины Dardo, которая выдала случайный пулеметный залп, попавший в ехавшую впереди машину того же типа с открытым люком.

    Четверо итальянских военнослужащих были ранены во время огневых учений в пятницу днем в тренировочном районе Адажи в Латвия. Пострадавшие относились к полку берсальеров (стрелков), участвовавшему в миссии НАТО Forward Land Forces (Flf) в Латвии, пишет итальянская La Stampa.

    По причинам, которые выясняются, во время учений произошла авария с неавтоматизированным огнестрельным оружием, установленным на итальянской военной машине.

    Пулеметный залп случайно произошел на бронетранспортере Dardo в сторону такого же боевого автомобиля, который шел впереди с открытым люком, возможно, военные спускались с боевой машины.

    Трое из четырех раненых военнослужащих в порядке и уже связались со своими членами семьи, в то время как четвертый, находящийся в более серьезном состоянии, находится в стабильном состоянии.

    Расследование динамики аварии продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин указал на отработку европейскими странами захвата гражданских судов на Балтике.

    В Казахстане возбудили дело после гибели военных на Каспии. На тренировочных полетах в США разбился военный истребитель F-16.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Минобороны скорректировало условия службы иностранцев в армии России

    Минобороны отменило форму уведомления об увольнении иностранцев с ВНЖ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Андрей Белоусов отменил форму уведомления о досрочном увольнении иностранцев с видом на жительство из Вооруженных сил России.

    Министерство обороны России изменило правила прохождения военной службы для иностранных граждан. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов, передает ТАСС.

    «Приказываю: признать утратившим силу приказ министра обороны Российской Федерации от 1 ноября 2023 г. N744 «Об установлении формы уведомления о досрочном увольнении с военной службы иностранного гражданина, получившего вид на жительство в связи с заключением в период специальной военной операции контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации»», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о запрете депортации служащих в ВС страны иностранцев.

    Годом ранее глава государства расширил возможности иностранных граждан для прохождения военной службы в период мобилизации. Тогда же лица без гражданства получили право на заключение контрактов с российскими войсками.

    Комментарии (0)
    Главное
    Из-за атаки БПЛА обрушилась часть ж/д моста в Брянской области
    Партия Ле Пен добилась исторического результата на выборах во Франции
    США передали Ираку контроль над всеми военными базами
    Каллас признала крупные проблемы в оборонных возможностях ЕС
    Космические силы США решили защитить мыс Канаверал лазерами от дронов
    Мост Ватерлоо в Лондоне оказался под угрозой закрытия
    В Москве задержали бывших полицейских за организацию нелегальной миграции

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля. Подробности

    Перейти в раздел

    Отчаяние заставило кабинет Мерца заговорить с Москвой

    Впервые за долгое время главы МИД России и Германии провели встречу. Инициатором разговора выступил Берлин, однако немецкая сторона потребовала максимально ограничить ее освещение в СМИ. По мнению экспертов, на такой шаг Берлин подтолкнуло сразу несколько обстоятельств: кабинету Фридриха Мерца все сложнее справляться с внутренней критикой, а сама Германия рискует оказаться на обочине дипломатии после приглашения Владимира Путина на саммит G20. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подготовила крышку для Волчанского котла

    Россия значительно расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Петропавловки и Лозовой. Этот успех усложнит ВСУ попытки прорыва из Волчанского котла. Сейчас ВС России ведут активные бои за освобождение других населенных пунктов, уничтожаются формирования противника в нескольких районах. Как это влияет на устойчивость созданного кольца окружения на северо-востоке Харьковской области и какие оперативно-тактические перспективы открываются на этом направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Швейцария выбрала фальшивый нейтралитет

    Традиционное представление о Швейцарии как нейтральной стране можно считать окончательно разрушенным. Если раньше загадки швейцарской нейтральности можно было списать на решения отдельных правительств этого государства, то теперь эти решения подтвердили большинство швейцарских граждан. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации