    Спутниковый интернет России недосягаем для Украины и Starlink
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Захарова про акцию бара в Киеве к годовщине теракта в «Крокусе»: «Террористические ублюдки»
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    24 марта 2026, 21:56 • Новости дня

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» уникальными вооружениями

    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно назвал российские системы «Посейдон» и «Буревестник» запредельными и выразил обеспокоенность их появлением в арсенале России.

    Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно, выступая в комитете Сената США по международным отношениям, назвал российский подводный беспилотный аппарат «Посейдон» и ракету «Буревестник» запредельными «даже по российским меркам», передает РИА «Новости».

    Динанно не пояснил, что конкретно он подразумевал под словом «запредельные» в контексте оценки российского вооружения, а также отметил, что такого термина в официальной классификации не существует.

    Он подчеркнул обеспокоенность наличием у России подобных вооружений и отметил их уникальность.

    Президент России Владимир Путин в октябре 2025 года заявил об успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

    Постоянный представитель России при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что создание этих вооружений стало ответом России на действия США, которые противоречат положениям ДСНВ.

    Издание The Washington Post назвало российский автономный подводный беспилотник «оружием Франкенштейна».

    Газета The New York Times сравнила эту систему вооружений с «летающим Чернобылем».

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    22 марта 2026, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» узнали, как «пропали без вести» обученные в Польше штурмовики ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» рассказали, как на Сумском направлении фронта командование ВСУ перебросило подразделение штурмовиков, прошедших подготовку в Польше.

    «Родственники неонацистов 25 ошб сообщают, что в Сумской район переброшена группа штурмовиков, завершивших несколько недель назад подготовку в Польше. В настоящее время никто из украинских оккупантов данного подразделения ВСУ не выходит на связь со своими близкими», – рассказали российские бойцы в неофициальном Max-канале группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении бойцы крушили противника в районах Вольной Слободы, Искрисковщины, Никольского, Мирополья, Кондратовки, Конотопа и села Новая Сечь.

    В ходе упорных боев штурмовики продвинулись в Сумском районе на 16 участках и в Глуховском на двух, за сутки общее продвижение составило до 400 м.

    В Шосткинском районе «Северян» продвинулись до 250 метров. При этом наиболее ожесточенные стрелковые бои идут вдоль реки Клевень, где противник оборудовал опорные пункты и ПУ БПЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры Хомутовского района Курской области.

    В Краснопольском районе штурмовые отряды продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В результате комплексного огневого воздействия сводные группы солдат 119 обр ТерО и 5 пого бежали с занимаемых позиций в лесном массиве восточнее села Новодмитровка», – доложили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» работали по живой силе и технике ВСУ в районах Новоалександровки, Колодезного, Весёлого и села Польное. На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 350 метров. В Великобурлукском направлении продвижение на трёх участках составило до 400 метров.

    «Анализ некрологов показал, что из Славянска (оккупированная ВСУ территория ДНР) на данный участок фронта была переброшена рота 129 обр ТерО, которая практически в полном составе «пропала без вести», пытаясь безуспешно форсировать реку Северский Донец в районе села Графское», – рассказали «Северяне».

    Всего за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о серии взрывов на военных объектах ВСУ в Сумской области. На Украине участились странные смерти командиров ВСУ. Майор ВСУ был ликвидирован на Сумском направлении.

    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    22 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Лавров указал на попытки США вытеснить Россию со всех энергетических рынков
    Лавров указал на попытки США вытеснить Россию со всех энергетических рынков
    Tекст: Катерина Туманова

    Американские коллеги, предлагая сотрудничество и оценивая грядущие перспективы, должны учитывать интересы России, а пока в Москве этого не видят, отметил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР.

    Лавров напомнил, что слова американских коллег о том, как надо урегулировать Украину, а «потом у нас с вами откроются огромные экономические перспективы» звучат параллельно с противоположными событиями.

    «Нас вытесняют со всех энергетических мировых рынков. Потом останется только наша собственная территория. Американцы к нам придут и скажут, что они за сотрудничество с нами. Но если мы готовы на нашей территории осуществлять взаимовыгодные проекты и предоставлять американцам то, что их интересует, с учетом и наших интересов, то и они должны учитывать наши. Пока мы этого не видим», – сказал Лавров в эфире программы «Вспомнить всё», транскрипт которой представлен на сайте МИД России.

    Глава МИД подчеркнул, что США за пределами российских богатств тоже должны уважать страну, с которой они намерены сотрудничать. По его словам, это необычная ситуация – возвращение к тому, когда не было никаких рамок международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сергей Лавров заявлял, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам. Лавров ранее указывал на провал плана быстрой победы над Ираном.

    22 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Червоного и «мясорубке» в Николаевке

    Tекст: Катерина Туманова

    Окрестности Червоного у Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) контролируют операторы БПЛА ВС России, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оттуда ушли, при этом командование бросает солдат ВСУ в Николаевку под Константиновкой в ДНР как в мясорубку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, противник несет безосновательные потери в Николаевке под Константиновкой.

    «Потому что если брать военную логику, тактику и стратегию, то противнику давно пора было покинуть данный населенный пункт и отойти на запасные позиции, но украинское командование не считается с личным составом и, естественно, бросает в мясорубку все больше и больше живой силы, своих мобилизованных граждан», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что поселок Червоный в ДНР перешел в серую зону, а подразделения ВСУ его покинули.

    «Червоное, по сути, уже находится в серой зоне: его окрестности полностью контролируются нашими дроноводами. Так что предполагаю, что в ближайшее время именно с этого участка будут положительные новости от Министерства обороны Российской Федерации», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России вытеснили ВСУ из Николаевки под Константиновкой. Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что более 60% Константиновки находится под контролем российских военных. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал об улучшении позиций ВС в Константиновке.

    22 марта 2026, 21:35 • Новости дня
    Минфин США сообщил о росте доходов России из-за нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Ослабление санкций США против российских энергоносителей, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, принесет российскому бюджету около двух млрд долларов дополнительных доходов, рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

    Россия может получить до 2 млрд долларов дополнительных доходов в бюджет из-за ослабления санкций США против российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала NBC Бессент подчеркнул: «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов – это один день бюджета Российской Федерации». По его словам, это связано с временным снижением жесткости санкций, что позволяет России увеличить экспорт.

    Министр также отметил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между тем, чтобы позволить России заработать больше, либо столкнуться с резким ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель, при котором Россия могла бы получить до 70% этих доходов.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.


    23 марта 2026, 13:01 • Новости дня
    Кремль назвал ложью сообщения о переговорах России и США по разведданным

    Песков назвал ложью статью Politico о сговоре с США по разведданным Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации о предложениях Москвы Вашингтону по Украине и Ирану не соответствуют действительности.

    Сообщения газеты Politico, будто Москва предлагала Вашингтону отказаться от передачи разведданных Киеву в обмен на аналогичный шаг в отношении Тегерана, являются абсолютным вымыслом, передает ТАСС. Такую характеристику опубликованным материалам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Это сообщение, мы его видели, безусловно. Оно относится к категории неправдивых, а точнее – лживых сообщений», – прокомментировал представитель Кремля.

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг сообщения о якобы сделанном предложении к США отказаться от разведывательной помощи на Украине и Ирану.

    23 марта 2026, 11:38 • Новости дня
    Учения НАТО «Морской щит 2026» стартовали в Черном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

    Учения НАТО «Морской щит 2026» начались в Черном море с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 13 стран, передает РИА «Новости».

    Маневры продлятся с 23 марта по 3 апреля, в них задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в ходе учений будут задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотников. Румыния направила порядка 1,5 тыс. человек, 33 корабля, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.

    Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства. Заявлено, что сценарии маневров адаптированы к современным вызовам безопасности и направлены на укрепление взаимодействия между союзниками.

    В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что цель учений – поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО. В последние годы власти России отмечают значительный рост военной активности НАТО у западных границ, называя это «сдерживанием» и выражая обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО на основе авиабазы «Михаил Когэлничану».

    Крупные многонациональные учения Dacian Fall 2025 на полигонах Румынии и Болгарии стартовали с участием более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из десяти стран альянса.

    В Румынии завершились учения Dacian Fall с участием около 5 тыс. военнослужащих НАТО и современной боевой техники.

    24 марта 2026, 10:45 • Новости дня
    TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»
    TWZ: Новая винтовка армии США получила название провального «оружия будущего»
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Облегченная версия новой штурмовой винтовки американской армии получила обозначение XM8, напоминающее о закрытом проекте футуристического оружия, сообщают американские СМИ.

    Командование подтвердило присвоение индекса XM8 карабину на базе винтовки M7, сообщает The War Zone.

    Примечательно, что ранее это название носил амбициозный проект модульного стрелкового комплекса, закрытый в 2005 году из-за технических проблем и высокой стоимости.

    Представитель Sig Sauer Джошуа Шумейкер заявил, что общая длина XM8 составляет чуть более 81 сантиметра, у M7 же длина составляла 94 сантиметра. По его словам, ствол укоротили с 33 до 28 сантиметров, а размер глушителя также уменьшили. Вес карабина без глушителя снизился до 3,3 килограмма против 3,8 у стандартной версии.

    Новая модель оснащена фиксированным прикладом, который солдаты предпочли складному варианту M7. Карабин также получил более мягкий затыльник и жесткое цевье для установки оптики. Разработка стала ответом на критику веса и эргономики базовой винтовки, принятой на вооружение в 2022 году.

    Напомним, армейское руководство США объявило о внедрении новой винтовки XM7 взамен M16 и M4 в 2022 году. Российские производители в 2025 году также представили новые образцы стрелкового оружия под патрон калибра 7,62 мм.

    23 марта 2026, 23:07 • Новости дня
    Госдеп заявил о попытках показать Москве и Киеву выгоду завершения конфликта

    Госдеп: США пытаются показать России и Украине выгоду прекращения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах между Россией, США и Украиной обсуждается возможность прекращения боевых действий, при этом Вашингтон акцентирует преимущества мира для всех участников, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Соединенные Штаты на переговорах с Россией и Украиной стараются донести до обеих сторон мысль, что прекращение боевых действий принесет им больше выгод, чем продолжение конфликта, передает РИА «Новости».

    Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау на заседании Совета Безопасности ООН отметил, что Вашингтон убежден: именно окончание столкновений может привести к процветанию мира.

    По данным агентства, переговоры продолжаются и включают консультации между Россией, США и Украиной. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль настроен на продолжение трехстороннего диалога после согласования расписания всех участников, особенно американской стороны.

    Последний раунд консультаций между Россией, США и Украиной прошёл в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что обсуждение мирного урегулирования будет продолжено в ближайшее время, если стороны смогут согласовать новые даты встречи.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф назвал встречи с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа трехсторонней группы Россия, США и Украина по вопросам урегулирования на Украине поставлена на паузу.

    24 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Иран нанес новые удары по ряду городов Израиля

    КСИР Ирана нанес новые удары по Димоне, Эйлату и военным базам США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) применил высокоточные ракеты и беспилотники для поражения целей в Израиле и на американских военных объектах в регионе.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес новую серию ударов по ряду израильских городов. Согласно официальному заявлению пресс-службы КСИР, удары были частью 78-го этапа операции «Правдивое обещание – 4».

    Основные цели находились в городах Димона, Эйлат, на севере Тель-Авива, а также среди некоторых военных баз США на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба КСИР подчеркнула: «В ходе этой волны цели в Эйлате, Димоне и на севере Тель-Авива, а также некоторые базы террористической армии США в регионе были точно поражены высокоточными системами Emad и Ghadr с несколькими боеголовками и ударными беспилотниками».

    Ранее КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в секторе Газа. Также иранские власти объявили об аресте в провинции Северный Хорасан группы лиц, действовавшей в интересах Израиля.

    А накануне Иран тоже атаковал базы вооруженных сил США в ОАЭ и Ираке, а также инфраструктуру ЦАХАЛ.


    24 марта 2026, 10:18 • Новости дня
    Минобороны Румынии запретило вылет самолетам США со взрывчаткой на борту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные самолеты не могут вылетать из Румынии с грузом взрывчатых веществ на борту, заявил румынский министр обороны Раду Мируцэ.

    Мируцэ заявил, что американские военные самолеты не могут вылетать из Румынии с грузом взрывчатых веществ на борту, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что румынский парламент 11 марта разрешил размещение дополнительных подразделений США и авиации на румынских базах, однако вылеты с опасным грузом запрещены. По словам министра, разрешение касается только присутствия американских самолетов на базах Отопень и Михаила Когэлничану.

    Мируцэ подчеркнул: «Самолеты, которым румынский парламент разрешил прилетать на базу 90 в Отопень или на базу Михаила Когэлничану, не имеют права вылетать с взрывчатым грузом. Эти самолеты используются Соединенными Штатами Америки там, где они считают нужным. Парламент разрешил, если хотите, в кавычках, что они могут там стоять». Он уточнил, что ещё на этапе рассмотрения запроса Румыния попросила Вашингтон пояснить, не будут ли самолеты использоваться для перевозки оружия или взрывчатки, и получил отрицательный ответ.

    Министр добавил, что при таких условиях Румынию нельзя обвинять в наступательных действиях против Ирана. Это заявление прозвучало после слов официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи о том, что Румыния станет соучастником конфликта, если предоставит базы США для атак на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Румынии утвердил размещение дополнительных сил США на территории страны.

    Высший совет национальной обороны согласовал временное пребывание американских самолетов-заправщиков и оборудования связи.

    Авиация США прибыла в республику для усиления военного контингента в регионе.

    24 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Постпред России назвал преждевременными похороны ДНЯО

    Ульянов назвал действия США и Израиля в Иране ударом по ДНЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский постпред в Вене Михаил Ульянов заявил, что несмотря на серьезный удар по ДНЯО со стороны США и Израиля, говорить о его «похоронах» пока рано.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что действия США и Израиля в отношении Ирана стали серьезным ударом по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), пишет «Коммерсант».

    «Конечно, то, что сделали американцы и израильтяне, это мощнейший удар по договору, по режиму ядерного нераспространения», – заявил дипломат, подчеркнув, что «хоронить ДНЯО рано».

    Ульянов добавил, что вероятность нарушения режима нераспространения одним из участников ДНЯО невелика, однако подчеркнул, что подобное может случиться из-за действий США и Израиля. Он также отметил, что эти страны действуют вне рамок соглашения, что ставит под угрозу международную систему контроля над ядерным оружием.

    Напомним, договор о нераспространении ядерного оружия был принят резолюцией Генассамблеи ООН 12 июня 1968 года, подписан 1 июля 1968 года и вступил в силу 5 марта 1970 года. Сейчас его участниками являются 191 государство. Индия, Пакистан и Израиль договор не подписали, а КНДР вышла из него в 2003 году.

    Ранее во вторник Ульянов заявил, что последние высказывания президента Франции Макрона свидетельствуют о планах Парижа активно участвовать в гонке ядерных вооружений.

    Между тем, иранский посол в России подчеркнул, что его страна не собирается стремиться к обладанию ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша, Турция и Эстония уже ведут открытую дискуссию о возможности создания своего ядерного оружия. Эксперты предупреждают, что в любой момент может начаться неконтролируемое расширение «ядерного клуба», что несет угрозу безопасности планеты.


    24 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    TWZ сообщил о ключевых испытаниях новых систем F-22 и B-52

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США впервые показали новейшие внешние топливные баки и инфракрасные сенсорные контейнеры для F-22, а также новую ядерную крылатую ракету AGM-181A.

    Испытательные полеты с участием истребителя F-22 с новыми внешними баками и инфракрасными сенсорными контейнерами, а также бомбардировщика B-52H с крылатыми ракетами AGM-181A LRSO прошли над пустыней Мохаве, передает TWZ.

    Фото испытаний опубликовал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.

    F-22 получил так называемые стелс-баки и новые сенсорные контейнеры, которые входят в пакет модернизации «Raptor 2.0». Представитель Lockheed Martin сообщила, что новые баки имеют низкое сопротивление и могут не сбрасываться даже в бою, что позволяет сохранять маневренность и скрытность. Сенсорные контейнеры повышают эффективность обнаружения стелс-целей, особенно актуальных для Индо-Тихоокеанского региона. Интеграция новых систем продолжается, сроки их поступления в войска пока не раскрываются.

    B-52H впервые был замечен с двумя опытными образцами AGM-181A LRSO – новейшей ядерной крылатой ракетой, которая должна заменить существующие AGM-86B. AGM-181A оснащается модернизированной термоядерной боеголовкой W80-4, которая обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в 2030 году, при этом серийное производство начнется с 2027 года. Окончательными носителями ракеты станут B-52H и перспективный B-21 Raider.

    Масштабные испытания проходят на фоне ускоренного внедрения новых авиационных технологий ВВС США, включая B-21, истребитель шестого поколения F-47 и беспилотники CCA, которые будут приняты на вооружение в ближайшие 15–20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский фотограф-любитель Иэн Реккио в Калифорнии сфотографировал бомбардировщик B-52H с подвешенными под крыльями новыми крылатыми ракетами AGM-181A LRSO с ядерным боезарядом.

    Военно-воздушные силы США 17 января провели второй испытательный полет стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

    Истребитель пятого поколения F-22 Raptor эксплуатируется только в США и состоит на вооружении ВВС и Национальной гвардии, а его серийное производство завершилось после выпуска 187 машин.

    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    Полиция и военные прибыли в центр Киева из-за кризиса в Раде
    На Украине зафиксировали резкий дефицит трудовых мигрантов
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube
    Дом Билана в Подмосковье выставлен на продажу за 250 млн рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить?

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

